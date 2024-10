Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μίλησε για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν: «Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στον κλάδο μας»

Τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες κάνουν δηλώσεις με σκοπό να εκφράσουν τη θλίψη τους για το τραγικό γεγονός του θανάτου του τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν. Ο 31χρονος το βράδυ της Τετάρτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση που είχε από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου που διέμενε στο Μπουένος Άιρες.

Μάλιστα, με αφορμή το γεγονός διάφορα Μέσα Ενημέρωσης δείχνουν τους τρόπους με τους οποίους δρα η πολιτιστική βιομηχανία στην ψυχολογία των καλλιτεχνών. Μεταξύ αυτών που έκαναν σε τέτοιες δηλώσεις είναι και ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Συγκεκριμένα, ο αμερικανός τραγουδιστής σχολίασε την «τεράστια πίεση» που ασκεί η μουσική βιομηχανία στους νέους ανθρώπους.

Μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ανέφερε: «Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στον κλάδο μας. Είναι μια κανονικότητα. Είναι μια δουλειά που ασκεί τεράστια πίεση στους νέους ανθρώπους. Οι νέοι δεν έχουν ακόμη αναπτύξει την εσωτερική ικανότητα ή το αίσθημα αυτοπροστασίας για να αντέξουν τα πολλά που συνοδεύουν την επιτυχία και τη φήμη. Έτσι χάνονται συχνά σε δύσκολες και επίπονες καταστάσεις, είτε πρόκειται για ναρκωτικά ή αλκοόλ, για να μειώσουν αυτό το βάρος».

Ο θρυλικός κιθαρίστας πρόσθεσε πως κατανοεί αυτό το φαινόμενο πολύ καλά από την προσωπική του εμπειρία, καθώς έχει δώσει τη δική του μάχη με διάφορα θέματα. Μάλιστα, ο 75χρονος έχει περιγράψει την κατάθλιψή του στην αυτοβιογραφία του «Born To Run», και έχει πει ότι έφτασε «κοντά στην άβυσσο».

Bruce Springsteen speaks out on the ‘enormous pressure’ the industry puts on young people in the wake of Liam Payne’s tragic death aged 31 https://t.co/XDHNhePu0R

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 19, 2024