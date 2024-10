Η νέα θεωρία συνωμοσίας θέλει τον Sean «Diddy» Combs να βρίσκεται πίσω από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν

Σοκ στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του Λίαμ Πέιν, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης έχασε τη ζωή του μετά από πτώση που είχε από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου που διέμενε στο Μπουένος Άιρες.

Έως τώρα, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι το πρώην μέλος των One Direction έχασε τη ζωή του από πολλαπλές κακώσεις και εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία. Ενώ αναμένεται και η τοξικολογική εξέταση, καθώς διάφορες πληροφορίες των ήθελαν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών.

Ωστόσο, την ίδια ώρα διάφορες θεωρίες συνομωσίας κάνουν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που προσπαθούν να εξηγήσουν τον θάνατό του. Ή τη δολοφονία του.

Μια από αυτές, λοιπόν, θέλει τον Sean «Diddy» Combs να είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν. Για κάποιους ο ράπερ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και περιμένει τη δίκη του, καθώς κατηγορείται για βιασμό, trafficking γυναικών και εκβιασμούς, είναι αυτός που διέταξε τη δολοφονία του.

Αφορμή για το ξεκίνημα αυτής της θεωρίας στάθηκε ένα βίντεο του 2017, όπου ο Λίαμ Πέιν μιλούσε για την άβολη συνάντησή του με τον Diddy. Μιλώντας, τότε, στην εκπομπή The Graham Norton Show του BBC, ο αδικοχαμένος μουσικός είχε πει πως όταν συστήθηκε με τον ράπερ είδε στο πρόσωπό του «το πιο διαβολικό χαμόγελο», ενώ τόνισε ότι η χειραψία μεταξύ τους κράτησε ασυνήθιστα αρκετό χρόνο «κάνοντάς με να σκέφτομαι πότε θα τελειώσει όλο αυτό».

Φυσικά τα social δεν ήθελαν και πολύ για να συνδέσουν τη συνέντευξη με τον θάνατό του. «Δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο γεγονότα είναι τυχαία», «οι φίλοι του Diddy πληρώνουν άλλους καλλιτέχνες για να κλείσουν το στόμα τους. Υπάρχουν και άλλους που απειλούν;», «όλα τα μέλη των 1D κινδυνεύουν καθώς είναι μάρτυρες στη δίκη του Diddy», «το βίντεο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα ο Λίαμ είναι νεκρός» ήταν μερικά από τα σχόλια των χρηστών του Χ.

