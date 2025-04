DO’S: Σήμερα μόνο τα απολύτως απαραίτητα, καθώς δεν θέλω να χάσεις καθόλου αυτό το mood χαλαρότητας, στο οποίο βρίσκεσαι. Πρέπει και να ξεκουραστείς. Δέξου βοήθεια από συναδέλφους, αλλά κάνε και πράγματα, για να σε εμπιστευτούν περισσότερο. Do things your way! Αφού και το’χεις και μπουσταρισμένος με αυτοπεποίθηση νιώθεις, τι σκας;

DON’TS: Μην αδιαφορείς για τα όρια των άλλων ή για το τι θέλουν. Όλοι ξέρουμε ότι αν το κάνουν σε σένα, θα λυσσάξεις! Μην αναλύεις τα ίδια και τα ίδια στο σπίτι, αλλά μην κινηθείς ούτε απρόσεκτα εκεί. Μην αρχίσεις το overthinking, αλλά ούτε και να δημιουργήσεις δικά σου σκηνικά μόνος σου. Πρέπει να σου πω ότι δεν πρέπει να τσακωθείς με όλο τον κόσμο στη δουλειά;