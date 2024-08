Kneecap: Οι ράπερ από την Ιρλανδία με τις καυτές ρίμες – «Απόβρασμα, αυτό λένε για μένα»

Οι Kneecap δεν αστειεύονται. «Είμαι Η.Ο.Ο.D. Απόβρασμα αυτό λένε για μένα» ακούμε να βροντοφωνάζουν με πυγμή καθώς ραπάρουν οι Móglaí Bop και Mo Chara από το Μπέλφαστ που έχουν φέρει τα πάνω κάτω με τις ιρλανδικές – αγγλικές ρίμες τους.

Οι MCs Mo Chara, Móglaí Bap και DJ Provaí (ξέρετε, ο τύπος με την πολύχρωμη μπαλακλάβα που συμβολίζει τα χρώματα της σημαίας της Ιρλάνδίας), αποτελούν την τριάδα που κάθισε πάνω σε ένα βαν της αστυνομίας, έκανε γκράφιτι, και άνοιξε καπνογόνα ενώ παράλληλα κατηγόρησε τις 0μάδες που επιτέθηκαν σε μαγαζιά μεταναστών στο Μπέλφαστ και έπειτα συγκρούστηκαν με την αστυνομία για «βραχεία μνήμη».

«Στρέφουν την οργή τους σε λάθος ανθρώπους», δήλωσε ο Móglaí Bap στον Observer. Ο στόχος τους θα έπρεπε να ήταν το κράτος που στερεί από τις κοινότητες χρηματοδότηση, συμπλήρωσε. «Θα έπρεπε να στοχεύουν προς τα πάνω … και όχι σε αυτούς τους μετανάστες. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι Ιρλανδοί αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάθε φορά που πηγαίναμε στην Αγγλία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι άνθρωποι έχουν βραχεία μνήμη».

Οι Ιρλανδοί, οι οποίοι πάλεψαν για την ανεξαρτησία τους από τους Βρετανούς, κρατούν με νύχια και με δόντια την γλώσσα και την κουλτούρα τους ζωντανή. Τα ιρλανδικά verse τους μεταφράζονται περισσότερο σαν διατήρηση της μνήμης και λιγότερο ως «δεν γνωρίζω ξένες γλώσσες».

«Είναι φυσικό για εμάς να ραπάρουμε στα ιρλανδικά, αλλά αναμειγνύουμε τις γλώσσες επειδή ζούμε σε ένα μέρος όπου οι δύο γλώσσες χρησιμοποιούνται εξίσου. Πάντα λέμε ότι αυτό σημαίνει απλώς ότι έχουμε διπλάσιες ρίμες από οποιονδήποτε ραπάρει σε μία γλώσσα», ανέφερε ο Mo Chora σε συνέντευξη του στους LA Times.

Το 2017, όταν κυκλοφόρησαν το πρώτο τους track με τίτλο «C.E.A.R.T.A» (που σημαίνει δικαιώματα) ράπαραν στα γαελικά, με την RTÉ, τον ιρλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, να απαγορεύει το κομμάτι, γιατί μιλούσαν για ναρκωτικά, σεξ και αστυνομία.

Και ενώ δεν φαντάζει παράλογο η δημόσια τηλεόραση μιας χώρας να μην θέλει να μεταδίδει ρίμες για κοκαΐνη ή snaoisín όπως την έχουν βαφτίσει οι Kneecap ή για MDMA, λαμβάνοντας υπόψη και τους νομικούς παράγοντες, μιλώντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πολλές φορές τα μίντια της Δύσης, κλείνουν τα μάτια στη φτώχεια, την κουλτούρα των υποβαθμισμένων γειτονιών και την «από τα πάνω» βία και τα ανοίγουν μονάχα για να καταδικάσουν ή για να απορρίψουν. Ειρωνικό;

Όμως η νέα γενιά, δεν αναμασάει την καραμέλα. Τα show τους σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι συνεχώς sold out -όπως ακριβώς εκείνα των Sex Pistols ή αλλιώς των πιο αμφιλεγόμενων πάνκιδων της δεκαετίας του 1970, από το Χάμερσμιθ του Λονδίνου-.

Πηγαίνοντας κόντρα σε κάθε κοινωνικό μύθο, κανόνα του σαβουάρ βιβρ και προσταγής για πολιτική ουδετερότητα στην εποχή του «ή αυτοί ή εμείς», αντιπροσωπεύουν τη γενιά που θέλει να ακούει το «Get Your Brits Out» από τους ράπερ που κριτικάρουν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συνενοχή της στον πόλεμο του Ισράηλ στη Γάζα – όπως ακριβώς έκαναν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Φεστιβάλ Reading τον Αύγουστο- ενώ συγκεντρώνουν χρήματα για μια οικογένεια από την Παλαιστίνη, πουλώντας μπύρες.

We’d like to thank everyone who attended our Palestine mural unveiling, especially the hawthorn bar & @mochara lager 🙏

We managed to raise £1300 that will go towards food parcels for families in Palestine.

We also recently donated £5,000 to a family escaping Gaza and will… pic.twitter.com/WuUjmatINB

— KNEECAP (@KNEECAPCEOL) August 14, 2024