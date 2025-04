Soulja Boy: Κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό

Ο Αμερικανός ράπερ Soulja Boy κλήθηκε να καταβάλει 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε μια γυναίκα που τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό, σύμφωνα με το BBC.

Η ανώνυμη γυναίκα μήνυσε τον σταρ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι DeAndre Cortez Way, το 2021, λέγοντας ότι τη βίαζε τακτικά και τη χτυπούσε και μερικές φορές την κρατούσε ως φυλακισμένη αφού την προσέλαβε ως βοηθό του.

Ο Soulja Boy είχε αρνηθεί ότι την κακοποιούσε και είπε ότι η σχέση τους ήταν συναινετική – αλλά οι ένορκοι σε αστική δίκη τον έκριναν υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και έμφυλη βία. Ο 34χρονος, καθώς διαβάστηκε η ετυμηγορία την Πέμπτη, χαμογέλασε, σύμφωνα με το BBC.

Μιλώντας έξω από το δικαστήριο, υποστήριξε την αθωότητά του και δήλωσε ότι είναι «αποφασισμένος να καταθέσει έφεση και να αγωνιστεί για να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Soulja Boy αρνήθηκε ότι την χτύπησε ή τη βίασε, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αηδιαστικές». Όμως, μετά από δύο ημέρες διαβουλεύσεων, οι ένορκοι επιδίκασαν στην κατήγορό του αποζημίωση ύψους 4 εκατ. δολαρίων και επιπλέον 250.000 δολάρια σε ποινικές αποζημιώσεις.

«Αισθάνομαι ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη», δήλωσε στο Rolling Stone μετά την ετυμηγορία.

«Προφανώς, δεν πρόκειται να επιστρέψει όλα όσα έχασα. Έχασα πολύ περισσότερα από όσα κέρδισα. Η ελπίδα μου είναι να μην το κάνει αυτό σε άλλες γυναίκες».

«Ένιωθα σαν ζώο»

Ο Soulja Boy είναι γνωστός για το στυλ του party rap που γέννησε επιτυχίες όπως το Crank That (νούμερο ένα single στις ΗΠΑ), το Kiss Me Thru The Phone και το Pretty Boy Swag.

Το εμπορικό του αποκορύφωμα ήρθε το 2010, όταν το περιοδικό Forbes ανέφερε ότι κέρδισε 7 εκατομμύρια δολάρια (5,3 εκατομμύρια λίρες), από τότε έχει διαφοροποιηθεί στην παραγωγή δίσκων και στην ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα προσλήφθηκε ως βοηθός το 2018 και ξεκίνησε ρομαντική σχέση λίγο αργότερα.

Σύντομα ακολούθησε η κακοποίηση, όπως είπε η ίδια. Η αγωγή τον κατηγορεί ότι τη γρονθοκόπησε και τη βίασε αρκετές φορές.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, είπε ότι είχε χάσει σχεδόν το μισό βάρος του σώματός της κατά τη διάρκεια του κοινού τους χρόνου, πέφτοντας σχεδόν στα 39 κιλά, πριν «καταφέρει να ξεφύγει από αυτόν».

«Δεν ένιωθα πια άνθρωπος», είπε στο δικαστήριο. «Ένιωθα σαν ζώο».

Είπε ότι παρέμεινε στη σχέση επειδή ο Soulja Boy απείλησε να κάνει κακό στην ίδια ή στην οικογένειά της και της είπε ότι θα αναρτούσε ένα σεξουαλικό βίντεο στο διαδίκτυο αν έφευγε.

Τα μηνύματα

Τα μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο έδιναν μια περίπλοκη εικόνα της σχέσης τους.

Ο Soulja Boy της ζητούσε να εκτελέσει εργασίες τυπικές για έναν βοηθό, όπως να κανονίζει ταξίδια ή να ρυθμίζει τον εξοπλισμό του υπολογιστή. Αλλά άλλες φορές, της έστελνε μηνύματα όπως «Ελπίζω να πεθάνεις αργά», «Ελπίζω να πιάσεις corona» και «Έπρεπε να σε είχα σκοτώσει».

Σε άλλα μηνύματα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, η γυναίκα έστειλε στον Way τα εξής μηνύματα: «Με χτύπησες στο κεφάλι και με έπνιξες» και «Έπρεπε να σε αφήσω να με χτυπήσεις».

Ο δικηγόρος της Ronald Zambrano υποστήριξε ότι ο ράπερ δεν απάντησε ποτέ με διαψεύσεις. Ωστόσο, ζητούσε συγγνώμη, στέλνοντας μηνύματα όπως: «Μωρό μου γύρνα πίσω ας μιλήσουμε σοβαρά» και «Είσαι καλά; Συγγνώμη σε αγαπώ σε παρακαλώ τηλεφώνησε».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Soulja Boy αρνήθηκε ότι η κατήγορός του ήταν υπάλληλος. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι της είχε προσφέρει ένα μέρος για να μείνει με αντάλλαγμα να του δίνει μαριχουάνα.

Κατά τη διάρκεια της τελικής αγόρευσης, ο δικηγόρος του Soulja Boy, Rickey Ivie, υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε επινοήσει την ιστορία της και είχε «κίνητρο τη ζήλια, την εκδίκηση και το οικονομικό όφελος».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ράπερ αντιμετωπίζει τέτοιες κατηγορίες.

Το 2023, διατάχθηκε να αποζημιώσει στην πρώην φίλη του Kayla Myers 471.900 δολάρια που προέκυψαν από μια αγωγή για επίθεση και απαγωγή που κατέθεσε το 2020.

*Πηγή: BBC