Ιράν, ραπ και επανάσταση

Αν και θεωρητικά κόντρα στο σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, η πρόσφατη εκλογή του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν στην προεδρία του Ιράν δεν φαίνεται να πείθει τους επαναστατημένους νέους.

Πολλοί Ιρανοί και Ιρανές, που τους προηγούμενους μήνες κατέκλυσαν τους δρόμους ζητώντας εδώ και τώρα εκδημοκρατισμό, δεν πιστεύουν ότι ακόμη κι έτσι δεν θα αλλάξει κάτι σε μια χώρα, όπου τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει ο ανώτερος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ.

Όμως στη σημερινή Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ακούγονται όλο και πιο έντονα άλλες φωνές, όχι επίσημες.

Είναι ρυθμικές, επαναστατικές και ραπάρουν.

Το φαινόμενο δεν είναι ακριβώς νέο στη χώρα των μουλάδων.

Έχει ωστόσο αποκτήσει το τελευταίο διάστημα νέα δυναμική, με «νότες» εξέγερσης απέναντι σε ένα καθεστώς, που επιχειρεί συστηματικά να καταπνίξει τις φωνές των αντιφρονούντων με καταστολή και προπαγάνδα.

Η θανατική ποινή που επιβλήθηκε στις 24 Απριλίου εναντίον του ράπερ Τουμάτζ Σαλεχί σηματοδότησε μια κρίσιμη καμπή στη μισαλλοδοξία του ιρανικού καθεστώτος προς τους καλλιτέχνες με πολιτικό μήνυμα.

Οι αρχές τον κατηγόρησαν για «επί της γης διαφθορά» -ένα από τα φαινομενικά παράλογα εγκλήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία- καθώς και για μια σειρά άλλων αδικημάτων.

Υποβοήθηση εξέγερσης, έκκληση για ταραχές, συμπαιγνία και προπαγάνδα κατά του κράτους.

Εν μέσω κύματος διεθνούς κατακραυγής και κατόπιν έφεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν ανέτρεψε τη θανατική ποινή στα τέλη Ιουνίου.

Διετάχθη η επανάληψη της δίκης του Τουμάτζ.

Όμως το κατηγορητήριο σε βάρος του παραμένει.

Το «έγκλημα» του 32χρονου διάσημου Ιρανού ράπερ είναι ότι, μέσα από τους στίχους και τα δημοφιλή τραγούδια του, είναι δημόσιος επικριτής του θεοκρατικού καθεστώτος.

