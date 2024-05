Οι Coldplay και ο Sting ζητούν την απελευθέρωση του Ιρανού ράπερ που καταδικάστηκε σε θάνατο

Music

Οι Rolling Stones ξεκίνησαν περιοδεία στη Βόρεια Αμερική

Το συγκρότημα έκλεισε το σόου με την επιτυχία "(I can't get no) Satisfaction" και αυτή την εβδομάδα θα βρεθεί στο Jazz and Heritage Festival στη Νέα Ορλεάνη για μια ειδική εμφάνιση.