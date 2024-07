Maneskin: Ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ

Οι τέσσερις Ιταλοί rockstars ήρθαν στο Ejekt Festival 2024, για μια μεγάλη συναυλία την Τρίτη 23 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Τους γνωρίσαμε στην Eurovision το 2021 και από τότε έχουν κάνει sold out συναυλίες τόσο σε Ευρώπη, όσο και σε Αμερική.

Βραβεύσεις και sold out εμφανίσεις

Μετρούν δισεκατομμύρια digital streams και YouTube views, εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη, sold out περιοδείες, δεκάδες βραβεία και υποψηφιότητα για Grammy, χάρισαν στο ελληνικό κοινό το ξεχωριστό τους υπερθέαμα, γεμάτο με τις επιτυχίες τους που κυκλοφορούν από την Panik Records/ Sony Music.

Η τιμητική διάκριση από την Ελλάδα

Χθες λίγο πριν τη συναυλία τους τιμήθηκαν από την Panik Records για τις πολυπλατινένιες και χρυσές πωλήσεις τους στην Ελλάδα.

Την πλατινένια απονομή έκανε ο CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος, παρουσία του team της εταιρείας, λίγο πριν οι Ιταλοί superstars ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ και ξεσηκώσουν το κοινό, στα πλαίσια του φετινού Ejekt Festival.

Ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, παρέδωσε στον «εκρηκτικό» Damiano David και τη μουσική παρέα του 4 πλακέτες συνολικά: μία για το χρυσό album «Rush! (Are U Coming?)» και μία για το χρυσό album «Teatro d’ira – Vol.I», μία για τα πολυπλατινένια singles «Beggin’» (3P), «Zitti E Buoni» (2P), «Ι Wanna Be Your Slave» (2P) και «Supermodel» (P), καθώς και μία για τα χρυσά singles «Coraline», «The Loneliest», «Torna A Casa», «Gossip» και «Morirò Da Re».

Μετά το live, ο κιθαρίστας Τόμας Ράτζι ευχαρίστησε το κοινό της Αθήνας, γράφοντας: «Η Αθήνα ήταν τρελή, πολλή αγάπη»