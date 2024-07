-Το όνομά σας εμφανίζεται πάντα όταν ρωτάμε γυναίκες μουσικούς για τις επιρροές τους. Υπάρχει μια Κιμ Γκόρντον για την Κιμ Γκόρντον;

Ποτέ δεν φιλοδοξούσα να γίνω μουσικός, οπότε από αυτή την άποψη, όχι. Ως έφηβη, άκουγα την Μπίλι Χολιντέι και τη Τζόνι Μίτσελ, αλλά ποτέ δε σκέφτηκα ότι ήταν δυνατόν να γίνω μουσικός. Δεν σπούδασα ούτε ήξερα τίποτα για τη μουσική. Υπάρχουν σίγουρα καλλιτέχνες, αλλά όχι απαραίτητα γυναίκες καλλιτέχνες, από τους οποίους επηρεάστηκα – καλλιτέχνες όπως ο Λούτσιο Φοντάνα ή ο Ιβ Κλάιν, ακόμη και ο Άντι Γουόρχολ.

-Ποιος είναι ο πιο διάσημος άνθρωπος στο τηλέφωνό σας;

Η Κρίστεν Στιούαρτ

-Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχετε λάβει ποτέ;

Η μητέρα μου είπε κάποτε: «Μην δίνεις ποτέ χρήματα σε πολιτικούς σκοπούς, γιατί μετά δεν θα σε αφήσουν σε ησυχία». Δεν την τήρησα. Αλλά είναι αλήθεια.

Μισώ τη λέξη «δημιουργική». Ή «δημιουργοί». Αισθάνομαι ότι χρησιμοποιείται υπερβολικά, μαζί με το «τραύμα» και το «ταξίδι»

-Πιστεύετε στην εξωγήινη ζωή;

Όχι… Λοιπόν, υποθέτω ότι κάπως πιστεύω. Πιθανόν να υπάρχει ζωή σε έναν άλλο γαλαξία, αλλά δεν με ενδιαφέρει να ξεκινήσουμε νέα ζωή σε έναν άλλο πλανήτη. Αισθάνομαι ότι σχεδόν καταστρέψαμε αυτόν εδώ και τώρα θα πάμε να καταστρέψουμε έναν άλλο;

-Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος για να επισκεφθείτε;

Μου αρέσει το Παρίσι και το Βερολίνο. Το Παρίσι είναι τόσο όμορφο, υπάρχει τόση ιστορία όπου κι αν κοιτάξεις. Το Βερολίνο είναι μια τόσο ενδιαφέρουσα πόλη, επειδή μπορείς ακόμα να δεις την ανατολή και τη δύση, το καταλαβαίνεις από τα κτίρια. Αισθάνομαι ακόμα μια αίσθηση ελευθερίας και μποέμικου πνεύματος εκεί. Δυστυχώς, είναι δύσκολο για τους καλλιτέχνες να μείνουν εκεί τώρα, πρέπει να φύγουν για να βγάλουν τα προς το ζην. Αλλά μπορεί να είναι η τελευταία ελεύθερη πόλη. Μου άρεσε πολύ να πηγαίνω και στην Τασμανία. Ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, όμορφα, αγνά και γεμάτα αίσθηση μέρη που έχω πάει ποτέ, όσον αφορά τον αέρα και το νερό.

-Αν είχατε ένα σάντουιτς με το όνομά σας, τι θα υπήρχε σε αυτό;

Πιθανότατα τόνος. Είμαι ειδικός των σάντουιτς με τόνο.

-Έχετε κάποιο κόλπο για τα πάρτι;

Να φεύγω χωρίς να λέω αντίο.

-Ποια λέξη μισείτε περισσότερο;

«Δημιουργική». Ή «δημιουργοί». Αισθάνομαι ότι χρησιμοποιείται υπερβολικά, μαζί με το «τραύμα» και το «ταξίδι».

-Αν έπρεπε να παλέψετε με ένα διάσημο πρόσωπο, ποιος θα ήταν αυτός, πώς θα τον πολεμούσατε και ποιος θα κέρδιζε;

Θα έπαιζα σκάκι ή πινγκ πονγκ. Αυτά είναι τα μόνα δύο παιχνίδια στα οποία νιώθω πραγματικά ανταγωνιστική. Ο Μαρσέλ Ντυσάν θα ήταν ένας ενδιαφέρον αντίπαλος. Ήταν δάσκαλος στο σκάκι, οπότε πιθανότατα θα με κέρδιζε πολύ γρήγορα.

-Ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη γνώμη σας για την ποπ κουλτούρα;

Δεν ξέρω αν είναι αμφιλεγόμενη, αλλά δεν είμαι φαν της Τέιλορ Σουίφτ. Στην πραγματικότητα, δεν θα μπορούσα να σας πω πώς ακούγεται η μουσική της. Όσον αφορά τα ποπ είδωλα, θα επέλεγα την Μπίλι Άιλις.

*Η Κιμ Γκόρντον (Kim Gordon) θα εμφανιστεί στο Volume festival στην Art Gallery of New South Wales στις 18 και 19 Ιουλίου και στη συνέχεια στην Αδελαΐδα, το Μπρίσμπεϊν και τη Μελβούρνη 20-24 Ιουλίου. Η έκθεσή της «Object Of Projection» βρίσκεται στο Substation, στη Βικτώρια μέχρι τις 24 Αυγούστου.

*Με στοιχεία από theguardian.com