Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο

Οι Radiohead εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία καταδίκασαν τη χρήση του τραγουδιού τους «Let Down» σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για την ICE, λέγοντας τους να «πάνε να γαμηθ@@@» για την παράνομη χρήση του κομματιού.

Ένας εκπρόσωπος των Radiohead δήλωσε ότι «είναι αυτονόητο ότι αυτό έγινε χωρίς την άδεια της μπάντας» και μετέφερε τη δήλωσή τους, η οποία έχει ως εξής:

«Απαιτούμε από τους ερασιτέχνες που ελέγχουν τον λογαριασμό της ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να το αφαιρέσουν. Δεν είναι αστείο, αυτό το τραγούδι σημαίνει πολλά για εμάς και για άλλους ανθρώπους, και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε έτσι απλά. Επίσης, άντε γαμηθείτ@@… Radiohead».

Μια εκδοχή του «Let Down» εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς της ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η κυβερνητική υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» που «βιάζουν και δολοφονούν» Αμερικανούς πολίτες.

Το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο έχει ως εξής: «Χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες έχουν διαλυθεί λόγω της εγκληματικής βίας των παράνομων μεταναστών. Αμερικανοί πολίτες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν από άτομα που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι για τους οποίους αγωνιζόμαστε. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε».

Μουσικοί εναντίον ICE

Η απάντηση των Radiohead στην ICE για τη χρήση της μουσικής τους ακολουθεί την αντίδραση άλλων ποπ σταρ που καταδίκασαν τη χρήση των τραγουδιών τους σε βίντεο που απεικονίζουν τη σύλληψη μεταναστών.

Η Ολίβια Ροντρίγκο έγραψε σε ένα μήνυμα προς την ICE τον Νοέμβριο: «Μην χρησιμοποιείτε τα τραγούδια μου για να προωθήσετε τη ρατσιστική, μισαλλόδοξη προπαγάνδα σας», αφού το DHS χρησιμοποίησε το τραγούδι της «All American Bitch» σε ένα βίντεο που απεικονίζει πράκτορες να κυνηγούν και να συλλαμβάνουν μετανάστες.

Η SZA κατήγγειλε ICE για τη χρήση του τραγουδιού της «Big Boys» σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X τον Δεκέμβριο του 2025, στο οποίο εμφανίζονται αξιωματικοί με στρατιωτική στολή να πραγματοποιούν πολλαπλές συλλήψεις.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εξέφρασε παρόμοια συναισθήματα μετά την χρήση του τραγουδιού της «Juno» από την υπηρεσία για να συνοδεύσει βίντεο με μετανάστες που συλλαμβάνονται και κακοποιούνται.

«Αυτό το βίντεο είναι αηδιαστικό. Μην εμπλέκετε εμένα ή τη μουσική μου για να εξυπηρετήσετε τους απάνθρωπους σκοπούς σας», έγραψε τότε η Κάρπεντερ.

«Melania»

Το μήνυμα των Radiohead ακολουθεί εκείνο του κιθαρίστα του συγκροτήματος Τζόνι Γκρίνγουντ και του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, οι οποίοι ζήτησαν από τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ «Melania» να αφαιρεθεί ένα κομμάτι που είχε δημιουργηθεί για την ταινία «The Phantom Thread».

Ο Γκρίνγουντ υποστήριξε ότι η σύμβασή του για τη συνεργασία στο «Phantom Thread» προέβλεπε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να ενημερωθεί για οποιαδήποτε μελλοντική άδεια χρήσης της μουσικής, κάτι που, όπως είπε, δεν συνέβη.

*Με πληροφορίες από: Variety