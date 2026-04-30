Ντέιβιντ Άλαν Κόου: Πέθανε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της κάντρι μουσικής

Ο θάνατος του Ντέιβιντ Άλαν Κόου κλείνει ένα από τα πιο ακραία και σκοτεινά κεφάλαια της κάντρι μουσικής. Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός, που έγινε γνωστός ως μία από τις πιο προκλητικές μορφές του outlaw country κινήματος των δεκαετιών του 1970 και του 1980, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 86 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Ντέιβιντ Γουέιντ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Κόου πέθανε σε νοσοκομείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με βαθιά βαρύτονη φωνή, ιδιόρρυθμο χιούμορ και σταθερή πρόθεση να προκαλεί, ο Ντέιβιντ Άλαν Κόου εμφανίστηκε στο Νάσβιλ ως outsider, στην ίδια ευρύτερη σκηνή που ανέδειξε τον Γουίλι Νέλσον και τον Γουέιλαν Τζένινγκς. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήρθε το 1975 με το «You Never Even Called Me by My Name», μια σατιρική αποδόμηση των κλισέ του honky-tonk, που έφτασε στο Top 10 της κάντρι.

Οι επιτυχίες και τα τραγούδια που έγραψε για άλλους

Έναν χρόνο αργότερα, το «Longhaired Redneck» ενίσχυσε τη φήμη του ως αντισυμβατικού καλλιτέχνη, συνδυάζοντας μιμήσεις παλιών μορφών της κάντρι με εικόνες από έναν κόσμο καουμπόηδων, χίπις και μηχανόβιων.

Αν και έγραφε μεγάλο μέρος του υλικού του, ο Ντέιβιντ Άλαν Κόου σημείωσε τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ως δημιουργός τραγουδιών για άλλους. Υπέγραψε το «Would You Lay With Me (In a Field of Stone)» της Τάνια Τάκερ και το «Take This Job and Shove It» του Τζόνι Πέιτσεκ, δύο κομμάτια που ανέβηκαν στο Νο. 1 των country charts.

Η βιογραφία που έγινε μύθος

Η ζωή του υπήρξε εξίσου θορυβώδης με τη μουσική του. Πέρασε χρόνια σε αναμορφωτήρια και φυλακές, ανάμεσά τους και στο Ohio State Penitentiary, ενώ αργότερα καλλιέργησε έναν μύθο γύρω από το παρελθόν του, όχι πάντα με ιστορίες που άντεχαν στον έλεγχο. Ισχυριζόταν ότι είχε περισσότερα από 300 τατουάζ, ότι ήταν πολυγαμιστής και υπήρξε μέλος του Outlaws Motorcycle Club.

Τα ρατσιστικά τραγούδια που σκίασαν την καριέρα του

Η πιο βαριά σκιά στην κληρονομιά του Κόου είναι τα δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το «Nothing Sacred» και το «Underground Album». Τα άλμπουμ αυτά, που αργότερα επανεκδόθηκαν στη συλλογή «18 X-Rated Hits», περιείχαν τραγούδια με ακραία ρατσιστικό, μισογυνικό, ομοφοβικό και χυδαίο περιεχόμενο.

Το υλικό αυτό δεν αποτέλεσε απλώς μια «πρόκληση» ή μια ακόμη έκφανση της αντιφατικής περσόνας του. Παραμένει το πιο καταδικαστέο κομμάτι της διαδρομής του και ένας βασικός λόγος για τον οποίο η αποτίμηση της καριέρας του δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις επιτυχίες, τη φωνή ή τη θέση του στην κάντρι μουσική.

Ο Κόου προσπάθησε αργότερα να πάρει αποστάσεις από εκείνα τα τραγούδια και αρνήθηκε ότι ήταν ρατσιστής. Ωστόσο, το περιεχόμενό τους εξακολουθεί να βαραίνει την υστεροφημία του και να υπενθυμίζει ότι η μουσική του πορεία συνδέθηκε όχι μόνο με την αντισυμβατικότητα, αλλά και με λόγο ανοιχτά προσβλητικό και μισαλλόδοξο.

*Με πληροφορίες από: The New York Times