Η Αλβανία υποδέχεται τον Κάνιε Γουέστ με στάδιο 60.000 θέσεων μετά το κύμα ακυρώσεων

Μια συναυλία που μοιάζει περισσότερο με επιχείρηση επίδειξης ισχύος παρά με απλό live σχεδιάζει ο Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα. Την ώρα που αρκετές χώρες και φεστιβάλ κρατούν αποστάσεις από τον αμφιλεγόμενο ράπερ, η Αλβανία εμφανίζεται έτοιμη να του ανοίξει την πόρτα – και μάλιστα στήνοντας προσωρινό στάδιο δεκάδων χιλιάδων θέσεων ειδικά για την εμφάνισή του.

Προσωρινό στάδιο 60.000 θεατών στα Τίρανα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κάνιε Γουέστ έχει προγραμματίσει συναυλία στις 11 Ιουλίου στο Eagle Stadium των Τιράνων. Το υπάρχον στάδιο έχει χωρητικότητα περίπου 22.500 θεατών, ωστόσο για την εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σχεδιάζεται να στηθεί προσωρινή εγκατάσταση που θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 60.000 άτομα.

Η εκτίμηση, όπως φαίνεται, είναι ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες του κανονικού σταδίου, γι’ αυτό και οι διοργανωτές προχωρούν σε μια πολύ μεγαλύτερη κατασκευή.

Η σκηνή-υδρόγειος και το σχέδιο του χώρου

Ο χιπ χοπ ρεπόρτερ Κούρκο δημοσίευσε εικόνα από το προτεινόμενο σχέδιο του σταδίου. Σε αυτό φαίνεται ένας τετράγωνος χώρος με πολυεπίπεδες κερκίδες περιμετρικά και μεγάλο χώρο ορθίων γύρω από τη σκηνή.

Στο κέντρο δεσπόζει μια σφαιρική κατασκευή που παραπέμπει στον πλανήτη Γη. Η σκηνή αυτή φαίνεται να ακολουθεί την ίδια λογική με τη γιγαντιαία περιστρεφόμενη υδρόγειο που είχε χρησιμοποιήσει ο Κάνιε Γουέστ στις συναυλίες του τον Απρίλιο του 2026 στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Ye is getting a temporary stadium built for his Albania concert on July 11, with a capacity for 60,000 people 🇦🇱🔥 pic.twitter.com/oaZxRZLZDX — Kurrco (@Kurrco) April 30, 2026

Μετά τις ακυρώσεις σε Λονδίνο και Πολωνία

Η προγραμματισμένη εμφάνιση στην Αλβανία έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τον Κάνιε Γουέστ. Το Wireless Festival στο Λονδίνο ακυρώθηκε αφού είχε ανακοινωθεί ότι ο ράπερ θα ήταν headliner, με πολλούς να αντιδρούν στην προβολή ενός καλλιτέχνη που έχει εκφράσει στο παρελθόν ρατσιστικές και αντισημιτικές απόψεις.

Παράλληλα, στον Κάνιε Γουέστ έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συναυλία του στο Χορζόφ της Πολωνίας ακυρώθηκε επίσης ύστερα από αυξανόμενες πιέσεις, ενώ η Αυστραλία τού είχε απαγορεύσει την είσοδο το 2025.

Η στάση της αλβανικής κυβέρνησης

Στην Αλβανία, πάντως, η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Οι ανώτατοι αξιωματούχοι της χώρας δεν φαίνεται να θεωρούν εμπόδιο ούτε τον ίδιο τον ράπερ ούτε την αμφιλεγόμενη δημόσια εικόνα του.

Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε, σύμφωνα με το Balkan Insight, ότι είναι «υποχρέωσή του να υποδέχεται και να διευκολύνει την ανάπτυξη τέτοιων εκδηλώσεων που φέρνουν πολυάριθμα οφέλη στον τουρισμό και την οικονομία». Η τοποθέτηση αυτή έγινε μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος προώθησε τη συναυλία μέσω Facebook.

Η συγγνώμη και οι εξηγήσεις του Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ προσπάθησε τον Ιανουάριο να ζητήσει συγγνώμη για τη ρατσιστική συμπεριφορά του και τη χρήση ναζιστικών συμβόλων, αγοράζοντας ολοσέλιδη διαφήμιση στη Wall Street Journal.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ανησυχητική συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια συνδέεται με βλάβη στον μετωπιαίο λοβό, την οποία, όπως λέει, υπέστη σε τροχαίο ατύχημα πριν από 25 χρόνια. Κατά τον Γουέστ, η βλάβη αυτή επηρέασε την ψυχική του υγεία και οδήγησε στη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή.

*Με πληροφορίες από: TMZ