Η Αλβανία υποδέχεται τον Κάνιε Γουέστ με στάδιο 60.000 θέσεων μετά το κύμα ακυρώσεων
Η Αλβανία υποδέχεται τον Κάνιε Γουέστ με στάδιο 60.000 θέσεων μετά το κύμα ακυρώσεων

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκει ανοιχτή πόρτα στην Αλβανία, όπου στήνεται προσωρινό στάδιο 60.000 θέσεων για τη συναυλία του στα Τίρανα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια συναυλία που μοιάζει περισσότερο με επιχείρηση επίδειξης ισχύος παρά με απλό live σχεδιάζει ο Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα. Την ώρα που αρκετές χώρες και φεστιβάλ κρατούν αποστάσεις από τον αμφιλεγόμενο ράπερ, η Αλβανία εμφανίζεται έτοιμη να του ανοίξει την πόρτα – και μάλιστα στήνοντας προσωρινό στάδιο δεκάδων χιλιάδων θέσεων ειδικά για την εμφάνισή του.

Προσωρινό στάδιο 60.000 θεατών στα Τίρανα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κάνιε Γουέστ έχει προγραμματίσει συναυλία στις 11 Ιουλίου στο Eagle Stadium των Τιράνων. Το υπάρχον στάδιο έχει χωρητικότητα περίπου 22.500 θεατών, ωστόσο για την εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σχεδιάζεται να στηθεί προσωρινή εγκατάσταση που θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 60.000 άτομα.

Η εκτίμηση, όπως φαίνεται, είναι ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες του κανονικού σταδίου, γι’ αυτό και οι διοργανωτές προχωρούν σε μια πολύ μεγαλύτερη κατασκευή.

Η σκηνή-υδρόγειος και το σχέδιο του χώρου

Ο χιπ χοπ ρεπόρτερ Κούρκο δημοσίευσε εικόνα από το προτεινόμενο σχέδιο του σταδίου. Σε αυτό φαίνεται ένας τετράγωνος χώρος με πολυεπίπεδες κερκίδες περιμετρικά και μεγάλο χώρο ορθίων γύρω από τη σκηνή.

Στο κέντρο δεσπόζει μια σφαιρική κατασκευή που παραπέμπει στον πλανήτη Γη. Η σκηνή αυτή φαίνεται να ακολουθεί την ίδια λογική με τη γιγαντιαία περιστρεφόμενη υδρόγειο που είχε χρησιμοποιήσει ο Κάνιε Γουέστ στις συναυλίες του τον Απρίλιο του 2026 στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Μετά τις ακυρώσεις σε Λονδίνο και Πολωνία

Η προγραμματισμένη εμφάνιση στην Αλβανία έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων γύρω από τον Κάνιε Γουέστ. Το Wireless Festival στο Λονδίνο ακυρώθηκε αφού είχε ανακοινωθεί ότι ο ράπερ θα ήταν headliner, με πολλούς να αντιδρούν στην προβολή ενός καλλιτέχνη που έχει εκφράσει στο παρελθόν ρατσιστικές και αντισημιτικές απόψεις.

Παράλληλα, στον Κάνιε Γουέστ έχει απαγορευτεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συναυλία του στο Χορζόφ της Πολωνίας ακυρώθηκε επίσης ύστερα από αυξανόμενες πιέσεις, ενώ η Αυστραλία τού είχε απαγορεύσει την είσοδο το 2025.

Η στάση της αλβανικής κυβέρνησης

Στην Αλβανία, πάντως, η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Οι ανώτατοι αξιωματούχοι της χώρας δεν φαίνεται να θεωρούν εμπόδιο ούτε τον ίδιο τον ράπερ ούτε την αμφιλεγόμενη δημόσια εικόνα του.

Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε, σύμφωνα με το Balkan Insight, ότι είναι «υποχρέωσή του να υποδέχεται και να διευκολύνει την ανάπτυξη τέτοιων εκδηλώσεων που φέρνουν πολυάριθμα οφέλη στον τουρισμό και την οικονομία». Η τοποθέτηση αυτή έγινε μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος προώθησε τη συναυλία μέσω Facebook.

Η συγγνώμη και οι εξηγήσεις του Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ προσπάθησε τον Ιανουάριο να ζητήσει συγγνώμη για τη ρατσιστική συμπεριφορά του και τη χρήση ναζιστικών συμβόλων, αγοράζοντας ολοσέλιδη διαφήμιση στη Wall Street Journal.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ανησυχητική συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια συνδέεται με βλάβη στον μετωπιαίο λοβό, την οποία, όπως λέει, υπέστη σε τροχαίο ατύχημα πριν από 25 χρόνια. Κατά τον Γουέστ, η βλάβη αυτή επηρέασε την ψυχική του υγεία και οδήγησε στη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή.

*Με πληροφορίες από: TMZ

World
ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

ΗΠΑ: Πώς ο Τραμπ κατάφερε να αναζωπυρώσει την απειλή του πληθωρισμού

Wall Street Journal: Πιο ευέλικτη η αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

Wall Street Journal: Πιο ευέλικτη η αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Η Lady Gaga και η Doechii μας δίνουν μια (μουσική) γεύση από το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
Ο Móglaí Bap των Kneecap για την αυτοκτονία της μητέρας του - «Πρέπει να απαλλαγούμε από το βάρος της ντροπής»

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο
Τραμπ προς Κογκρέσο: Οι εχθροπραξίες στο Ιράν «έχουν τερματιστεί» – Κρύβεται στην εκεχειρία για να αποφύγει έλεγχο

Σε μια κίνηση ρελάνς, ο Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή στο Κογκρέσο, ισχυρίζεται ότι λόγω της εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν τερματιστεί. Έτσι προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της διορίας των 60 ημερών για να λάβει έγκριση.

«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
«Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ιγκόρ Τιάγκο μπορεί να επέκτεινε τον Φεβρουάριο το συμβόλαιό του όμως τέσσερις ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν και κοστολογείται 80 εκατ. ευρώ

Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους
Το Τσερνόμπιλ είναι ο ραδιενεργός «Κήπος της Εδέμ» για τους γκρίζους λύκους

Από το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έχουν περάσει 40 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουν οι επιστήμονες είναι ότι οι λύκοι που ζουν εκεί προσαρμόστηκαν στην ακτινοβολία και τώρα ευδοκιμούν.

Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του
Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κίλιαν Μέρφι: Ο Έλληνας «παπαράτσι των σταρ» σπάει τη σιωπή του

«Τέτοια ευγένεια, αύρα, προσωπικότητα, καλοσύνη σαν του Μπραντ Πιτ δεν έχω εισπράξει από κανέναν celebrity», είπε μεταξύ άλλων ο «παπαράτσι των σταρ», Νίκος Ζώτος

Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
Επιβλητική η Εθνική Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup (15-11)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στα προκριματικά του World Cup που διεξάγονται στο Ρότερνταμ καθώς νίκησε σχετικά εύκολα την Ιταλία με 15-11. Από 3 γκολ Πλευρίτου και Σάντα.

Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη
Το ΠΑΣΟΚ πετσοκόβει Αδωνι: Σπάει κάθε ρεκόρ γραφικότητας, πού να ξέρει για την Εργατική Πρωτομαγιά ο πωλητής των βιβλίων του Πλεύρη

Μπούμερανγκ στο Αδωνι Γεωργιάδη η διαδικτυακή λογόρροια ακόμη και τη μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς με εξυπνακίστικη επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πληρωμένη απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, που καλεί τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει δημόσια τον υπουργό του για την απρέπεια.

Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας

Με ένα ιδιαίτερα επικριτικό άρθρο η Washington Post προειδοποιεί τις αρχές να σεβαστούν τον Λευκό Οίκο και τους «αισθητικούς κανόνες της δημοκρατίας», και να μην χτίσουν μια Ανατολική Πτέρυγα που θα ωφελεί τους Αμερικανούς ολιγάρχες.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης Χουλιάν Άλβαρες είναι πολύ κοντά στην απόφαση για το μέλλον του εκτός αν οι «μπλαουγκράνα» κάνουν την έκπληξη. Οι τρεις εναλλακτικές λύσεις της Μπαρτσελόνα

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα

Η νέα αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει μια συμφωνία αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πιο δύσκολη θέση από το Ιράν. Η Τεχεράνη έχει μέτρα αποτροπής και ταυτόχρονα ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά.

Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη
Βύθιση του σούπεργιοτ Bayesian: Δεν έφταιξε η κακοκαιρία, αλλά μια σειρά από ανθρώπινα λάθη

Οι ειδικοί που ανέλαβαν την έρευνα για τη βύθιση του σούπεργιοτ του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, Μάικ Λιντς, διαπιστώνουν ότι τα αίτια είναι διαφορετικά από ό,τι πιστευόταν στην αρχή. Το Bayesian δεν ανατράπηκε εξαιτίας της σπάνιας καταιγίδας.

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
LIVE: Λιντς – Μπέρνλι

LIVE: Λιντς – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μπέρνλι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές
Τέλος εποχής για τους παραδοσιακούς φορτιστές

Υποχρεωτικό το USB-C σε όλα τα laptop στην ΕΕ: Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει την ενιαία θύρα φόρτισης για όλες τις φορητές συσκευές

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος
Είναι παλιοτόμαρο: Το «δεύτερο ημίχρονο» της μάχης Τραμπ – Κίμελ δεν έχει τέλος

Η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζίμι Κίμελ κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τον αποκαλεί «άθλιο» και να πιέζει ξανά το ABC να τον βγάλει από τον αέρα

Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα
Τραμπ εναντίον Μερτς ή είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε τη φαινομενική μεταστροφή του Μερτς δεν είναι μια κρίση συνείδησης του Διεθνούς Δικαίου, αλλά ότι κατάλαβε ότι δεν εξελίχθηκαν όλα σύμφωνα με το σχέδιο.

Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1
Η γεωπολιτική ανακατεύει την τράπουλα της Formula 1

Αγώνας δρόμου στη Formula 1 για το χαμένο «Ελντοράντο» του Κόλπου - Η ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία προκαλεί οικονομική τρύπα 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox
Παγκόσμια επιφυλακή για χολέρα και Mpox

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει πτώση σε χολέρα και ευλογιά των πιθήκων (Mpox), προειδοποιεί όμως για σύνθετες κρίσεις λόγω πολέμων, κλιματικής αλλαγής και μετακινήσεων πληθυσμών

Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών
Επενδυτικό «ριμπάουντ» από τα private equity: Το NBA Europe προ των πυλών

Η μετάβαση από το ρομαντικό σπορ στη βαριά βιομηχανία θεάματος προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, που βλέπουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια υποτιμημένη ευκαιρία με προοπτική δισεκατομμυρίων.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA
Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας ότι ένας 66χρονος άνδρας -φερόμενο μέλος του Νέου IRA- αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

