Αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κάνιε Γουέστ κινδυνεύει να μην καταφέρει να περάσει ούτε τα σύνορα της Γαλλίας.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες εξετάζει επιλογές για να απαγορεύσει στον Αμερικανό ράπερ να εμφανιστεί σε συναυλία τον Ιούνιο στη Μασσαλία, όπως επιβεβαίωσε το γραφείο του στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, έχει επίσης ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την προοπτική υποδοχής του Γουέστ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αρνούμαι να αφήσω τη Μασσαλία να δώσει βήμα σε όσους προωθούν το μίσος και τον ναζισμό», έγραψε ο Παγιάν στις 4 Μαρτίου. «Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Vélodrome, τον ναό της συνύπαρξης και όλων των κατοίκων της Μασσαλίας».

Όμως, όπως επισήμανε η γαλλική εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, «οι τοπικές κρατικές αρχές μπορούν να απαγορεύσουν τη διεξαγωγή μιας συναυλίας μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, δηλαδή εάν οι δηλώσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να συνιστούν ποινικό αδίκημα και εάν απειλείται η δημόσια τάξη».

Ο Νούνιες πραγματοποίησε συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα με τον νομάρχη Ζακ Βιτκόφσκι, καθώς και με τον Παγιάν, προκειμένου να καθοριστεί τι μπορεί να γίνει «από νομική άποψη για να εμποδιστεί η συναυλία».

Από την Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στις αρχές Απριλίου, η βρετανική κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο του Κάνιε Γουέστ στη χώρα, αφού είχε κλείσει να είναι headliner στο Wireless Festival του Λονδίνου τον Ιούλιο.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο ράπερ «δεν θα έπρεπε να είχε προσκληθεί», ενώ οι χορηγοί του φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένης της Pepsi, αποσύρθηκαν.

Ο Γουέστ εξέδωσε στη συνέχεια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ήταν ανοιχτός σε συνάντηση με μέλη της εβραϊκής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά το φεστιβάλ τελικά ακυρώθηκε.

Νωρίτερα φέτος, ο ράπερ δημοσίευσε ένα απολογητικό άρθρο στην εφημερίδα Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία, αφού υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο με ψυχωτική, παρανοϊκή και παρορμητική συμπεριφορά που κατέστρεψε τη ζωή μου».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», εξήγησε ο Γουέστ.

«Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περισσότερο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Μερικούς από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο. Αντέξατε τον φόβο, τη σύγχυση, την ταπείνωση και την εξάντληση που συνεπάγεται το να προσπαθείτε να συνυπάρξετε με κάποιον που, κατά καιρούς, ήταν αγνώριστος. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι αποξενώθηκα από τον αληθινό μου εαυτό», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety