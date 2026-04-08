Ντέιβιντ Σουίμερ εναντίον Κάνιε Γουέστ – «Η συγγνώμη θέλει πράξεις, όχι λέξεις τυπωμένες σε χαρτί»

Ο Ντέιβιντ Σουίμερ των Friends χαιρέτησε το μποϊκοτάζ και την ακύρωση του Κάνιε Γουέστ στο φεστιβάλ Wireless. Γνωστός για την υπεράσπιση του Ισραήλ, ο Σουίμερ εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή του για την απόφαση μεγάλων εταιρικών χορηγών να διακόψουν τους δεσμούς τους με το φεστιβάλ που τελικά δεν θα γίνει.

Με αφορμή την στάση των εταιρειών Pepsi, PayPal και Diageo που απέσυραν τις χορηγείες τους στο Wireless, αρνούμενες να συνδεθούν με τον Κάνιε Γουέστ, ο Σουίμερ επαίνεσε την «ηθική διαύγεια αυτών των εταιρειών» τονίζοντας ότι επέλεξαν να μη δώσουν βήμα σε έναν καλλιτέχνη που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές προώθησης μίσους παγκοσμίως.

Παράλληλα, ο ηθοποιός άσκησε πιέσεις και σε άλλους χορηγούς να ακολουθήσουν το παράδειγμα του.

Σύμφωνα με τον Σουίμερ οι προηγούμενες δηλώσεις του Ye, οι οποίες περιλάμβαναν αναφορές στον ναζισμό και τη χρήση αντισημιτικών συμβόλων, δεν μπορούν να διαγραφούν με μια απλή πληρωμένη διαφήμιση στη Wall Street Journal, την οποία χαρακτήρισε ως «ένα καλοστημένο σχέδιο δημοσίων σχέσεων πριν από την επιστροφή του στη σκηνή».

Η κριτική του Σουίμερ επικεντρώνεται στην έλλειψη αξιοπιστίας του Ye. Στην ανάρτηση του ο ηθοποιός επισημαίνει ότι ο ράπερ έχει ζητήσει συγνώμη στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να ανακαλέσει αργότερα και να διπλασιάσει την επιθετική του ρητορική κατά της εβραϊκής κοινότητας.

Ο Σουίμερ υποστηρίζει ότι μια επιστολή συγνώμης είναι απλώς λέξεις στο χαρτί και δεν απαλείφει χρόνια κακοποιητικής συμπεριφοράς.

Επιπλέον, ο ηθοποιός εξέφρασε την απογοήτευσή του για συναδέλφους του καλλιτέχνες, όπως η Λόριν Χιλ και ο Τράβις Σκοτ, οι οποίοι μοιράστηκαν τη σκηνή με τον Ye σε πρόσφατες συναυλίες στο Λος Άντζελες.

Για τον Σουίμερ η στάση τους δείχνει είτε αδιαφορία για το ιστορικό του αντισημιτισμού του είτε, στη χειρότερη περίπτωση, μια έμμεση επικρότηση.

Σε επικοινωνία του με το περιοδικό Variety, ο Σουίμερ διευκρίνισε ότι δεν είναι ο ίδιος το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, αλλά η πλήρης απουσία συγκεκριμένων βημάτων από την πλευρά του Ye για να αποδείξει την ειλικρίνειά του.

O Σουίμερ επιπλέον ζήτησε από τον καλλιτέχνη να αποσύρει επίσημα και οριστικά τραγούδια με περιεχόμενο που εξυμνεί τον Χίτλερ και να αποκηρύξει δημόσια τη μισαλλόδοξη ρητορική του.

Ο Σουίμερ καταλήγει στην ανάρτηση του ότι η σιωπηρή ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές καθιστά τις εταιρείες και τους διοργανωτές συνένοχους σε κάτι που είναι ηθικά και δεοντολογικά εσφαλμένο.

«Μιλήστε»

Μιλώντας στο συνέδριο Never is Now της Anti-Defamation League στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2025, ο 59χρονος πρωταγωνιστής της σειράς Friends προέτρεψε τις διασημότητες να πάρουν δημόσια θέση ενάντια στη ρητορική μίσους.

«Πολλοί άνθρωποι που σέβομαι, ακόμα και κάποιοι από τους ήρωές μου στη μουσική, τον αθλητισμό και τον κινηματογράφο, έχουν επιλέξει να κρατήσουν χαμηλό προφίλ και να μη μιλήσουν», δήλωσε ο Σουίμερ.

«Μερικοί από αυτούς βοηθούν στο παρασκήνιο, αλλά πάρα πολλοί δεν έχουν κάνει καμία δημόσια τοποθέτηση. Και αν μπορώ να τους πω κάτι ευθέως: Μακάρι να το κάνατε».

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του, πρόσθεσε: «Μακάρι να σηκωνόσασταν όρθιοι. Μακάρι να μιλούσατε ανοιχτά, γιατί η φωνή σας έχει σημασία για τους θαυμαστές που σας αγαπούν, για τα μέλη της κοινότητάς σας που σας χρειάζονται, για εκείνους που χρειάζονται μια στιγμή αλληλεγγύης αυτή τη στιγμή».

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν ζητά από κανέναν να λύσει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά να σταθεί αλληλέγγυος απέναντι στον αντισημιτισμό.

«Απλά πείτε ότι είστε δίπλα στους Εβραίους φίλους, συναδέλφους και γείτονές σας ενάντια στο μίσος. Αυτό που συμβαίνει στις πανεπιστημιουπόλεις μας, στα σχολεία μας και στις εβραϊκές επιχειρήσεις είναι απαράδεκτο» πρόσθεσε.