«Δεν είμαι Ναζί»: Ο Κάνιε Γουέστ απολογείται για τον Χίτλερ στη WSJ – Μανιακό επεισόδιο, τροχαίο και Μπιάνκα

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ, που πλέον φέρει το όνομα Ye, αποκηρύσσει τη ναζιστική ιδεολογία και αποδίδει το ρατσιστικό του παραλήρημα σε μια «βαθιά πνευματική και οργανική κατάρρευση που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες».

Στην επιστολή του με τίτλο «Προς εκείνους που πλήγωσα», ο Ye επιχειρεί να δώσει μια ιατρική εξήγηση για τη σοκαριστική συμπεριφορά των τελευταίων ετών.

Ο Γουέστ υποστηρίζει ότι το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το 2002, το οποίο ενέπνευσε την πρώτη του επιτυχία Through the Wire, άφησε πίσω του έναν αδιάγνωστο τραυματισμό στον μετωπιαίο λοβό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η παράλειψη των γιατρών οδήγησε στην ανάπτυξη διπολικής διαταραχής τύπου 1, η οποία παρέμεινε ανεξέλεγκτη για χρόνια, προκαλώντας του επεισόδια όπου έχανε κάθε επαφή με την πραγματικότητα.

Ο Ye παραδέχεται ότι κατά τη διάρκεια των μανιακών του κρίσεων το 2025, οδηγήθηκε σε ακραίες πράξεις, όπως η κυκλοφορία ρούχων με ναζιστικά σύμβολα και η κυκλοφορία του τραγουδιού Heil Hitler.

«Αναζήτησα το πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω», γράφει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις στιγμές εκείνες ως μια «εξωσωματική εμπειρία που δεν μπορεί καν να ανακαλέσει στη μνήμη του».

Παρά το γεγονός ότι οι πράξεις του προκάλεσαν την οργή της εβραϊκής κοινότητας και τον αποκλεισμό του από πλατφόρμες όπως το Shopify, ο ίδιος δηλώνει τώρα μετανιωμένος και δεσμευμένος σε μια αυστηρή θεραπευτική αγωγή.

Στην εξομολόγησή του, ο Ye δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της συζύγου του, Μπιάνκα Σενσόρι. Όπως αποκαλύπτει, η Αυστραλή αρχιτέκτονας ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να ζητήσει βοήθεια όταν έφτασε σε σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία.

Ο Γουέστ περιγράφει τη διπολική διαταραχή ως μια «ύπουλη ασθένεια» που πείθει τον ασθενή ότι δεν χρειάζεται βοήθεια, δημιουργώντας του την ψευδαίσθηση της απόλυτης δύναμης και διορατικότητας, ενώ στην πραγματικότητα διαλύει τις σχέσεις του με τα αγαπημένα του πρόσωπα, ανάμεσά τους και η κόρη του με την Κιμ Καρντάσιαν, North West.

Πέρα από την εβραϊκή κοινότητα, ο Ye απευθύνθηκε και στη μαύρη κοινότητα, ζητώντας συγγνώμη για τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι η δουλεία ήταν «επιλογή» και για τη χρήση συμβόλων που προωθούν τη λευκή υπεροχή.

Ο Γουέστ αποκαλύπτει στην καταχώρηση ότι βρήκε παρηγοριά σε διαδικτυακές κοινότητες ανθρώπων με παρόμοιες διαγνώσεις, κατανοώντας ότι δεν είναι μόνος σε αυτόν τον ετήσιο κύκλο αυτοκαταστροφής.

Με το νέο του άλμπουμ Bully να βρίσκεται στα σκαριά, ο Ye δεν ζητά «λευκή επιταγή» ή οίκτο, αλλά την υπομονή του κοινού καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της επιστροφής στην τέχνη και την κανονικότητα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουέστ απολογείται για τη συμπεριφορά του. Τον Δεκέμβριο του 2023, σε ανάρτησή του στο Instagram γραμμένη στα εβραϊκά, είχε δηλώσει: «Δεν ήταν πρόθεσή μου να προσβάλω ή να μειώσω κανέναν και λυπάμαι βαθιά για κάθε πόνο που προκάλεσα».

Λίγους μήνες μετά, έγραψε στο Χ: «Δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσω συγγνώμη για όσα είπα για τους Εβραίους».