Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα

Η προγραμματισμένη εμφάνιση του ράπερ Κάνιε Γουέστ ως επικεφαλής του φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο έχει πυροδοτήσει μια άνευ προηγουμένου πολιτική θύελλα, με την κυβέρνηση και εβραϊκές οργανώσεις να ζητούν την ακύρωση της συμμετοχής του.

Η επιμονή των διοργανωτών να προσφέρουν βήμα σε έναν καλλιτέχνη με ιστορικό αντισημιτικών δηλώσεων έχει προκαλέσει μαζική ακύρωση κορυφαίων χορηγών, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της διοργάνωσης.

Μετά τις εξελίξεις η είσοδος του Γουέστ στη Βρετανία είναι στον «πάγο» καθώς πληθαίνουν οι φωνές που απαιτούν την άρνηση χορήγησης βίζας λόγω της ρητορικής μίσους που έχει αναπτύξει στο παρελθόν.

Η πίεση προς την κυβέρνηση και τους διοργανωτές του φεστιβάλ Wireless δεν καταλαγιάζει καθώς βουλευτές και εβραϊκές οργανώσεις ζητούν επίμονα την ακύρωση της εμφάνισης του Κάνιε Γουέστ.

YE LIVE AT WIRELESS. FINSBURY PARK. LONDON. THREE NIGHTS…

10 JULY

11 JULY

12 JULY ★ 48hr @PayPalUK presale: 12PM BST Tue 31 March*

★ Wireless presale: 12PM BST Tue 7 April – Sign up in our bio for access

★ General onsale: 12PM BST Wed 8 April @PepsiUK — Wireless Festival (@WirelessFest) March 30, 2026

Οι αντιδράσεις εστιάζουν στις επανειλημμένες αντισημιτικές δηλώσεις του καλλιτέχνη, ο οποίος πέρυσι κυκλοφόρησε τραγούδι με τον προκλητικό τίτλο «Heil Hitler» και διέθεσε προς πώληση μπλουζάκια με σβάστικα.

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την κράτηση του καλλιτέχνη ως «βαθιά ανησυχητική», ενώ το Συντηρητικό Κόμμα κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα, τονίζοντας ότι η παρουσία του στέλνει το λάθος μήνυμα στην κοινωνία.

Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ, επισήμανε ότι οι ενέργειες του Γουέστ δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα «πρότυπο συμπεριφοράς που έχει προκαλέσει πραγματική οδύνη στις εβραϊκές κοινότητες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, χαρακτήρισε τα σχόλια του ράπερ «εντελώς απαράδεκτα και αποτροπιαστικά», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για τέτοιου είδους μίσος στη Βρετανία.

Οικονομική αιμορραγία

Το φεστιβάλ, που αναμένεται να προσελκύσει 50.000 θεατές ημερησίως στο Φίνσμπερι Παρκ τον Ιούλιο, δέχεται ήδη ισχυρά πλήγματα σε οικονομικό επίπεδο.

Οι κολοσσοί Pepsi και Diageo απέσυραν τη στήριξή τους, ενώ η PayPal ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του λογοτύπου της σε προωθητικό υλικό της διοργάνωσης.

Ο Μάικλ Βάιγκερ, διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων των Βρετανών Εβραίων, κατηγόρησε τους διοργανωτές για «κερδοσκοπία μέσω του ρατσισμού», ζητώντας από τη Μεγάλη Βρετανία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία είχε ακυρώσει τη βίζα του καλλιτέχνη τον περασμένο Μάιο.

Παρά τις αντιδράσεις, η δημοτικότητα του Γουέστ παραμένει υψηλή σε επίπεδο streaming, με το νέο του άλμπουμ να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των τσαρτ σε ΗΠΑ και Βρετανία.

Η αντίφαση φέρνει τους διοργανωτές σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ο συντάκτης μουσικής του Γκάρντιαν, Μπεν Μπομόντ-Τόμας, έκανε λόγο για μια «επικοινωνιακή καταστροφή», εκτιμώντας ότι η ακύρωση της εμφάνισης είναι πλέον ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο.

Η μεταμέλεια του Κάνιε Γουέστ

Από την πλευρά του, ο Κάνιε Γουέστ έχει ζητήσει συγγνώμη μέσω ολοσέλιδης καταχώρισης στη Wall Street Journal, δηλώνοντας:

«Δεν είμαι ναζιστής ούτε αντισημίτης».

Ο ίδιος απέδωσε την ακραία συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια μανιακών επεισοδίων «χάνει την επαφή με την πραγματικότητα» και δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των λεγομένων του.

Ωστόσο, για πολλούς στη Βρετανία, η συγγνώμη αυτή δεν κρίνεται επαρκής για να του επιτραπεί η πρόσβαση σε μια τόσο μεγάλη δημόσια πλατφόρμα.

Πολιτική δύο ταχυτήτων

Ενώ η βρετανική κυβέρνηση και το Εβραϊκό λόμπι απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία του Γουέστ, οι ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης ακόμη διώκονται ως τρομοκράτες (αν και παράνομα) και η συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ συνεχίζεται. Η αντίθεση είναι προφανής και συναντάται σε όλη τη φερόμενη Δύση.

Η χώρα φαίνεται να κινείται σε δύο διαφορετικές ταχύτητες: από τη μία υπερασπίζεται την καταστολή της ρητορικής μίσους και από την άλλη συμμετέχει στο εγκληματικό παιχνίδι της γεωπολιτικής σκακιέρας της Μέσης Ανατολής.

Οι ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης στη Βρετανία έρχονται αντιμέτωποι με πρωτοφανή νομικά μέτρα. Η οργάνωση «Παλαιστινιακή Δράση» (Palestine Action) τέθηκε υπό το καθεστώς αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, κατατάσσοντας τα μέλη της στην ίδια νομική κατηγορία με ένοπλες οργανώσεις.

Ενώ η ρητορική μίσους ενός καλλιτέχνη θεωρείται αρκετή για να κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους αντιμετωπίζονται με διπλωματικές ισορροπίες και συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων

Παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πρόσφατα την απαγόρευση αυτή ως παράνομη και δυσανάλογη, η Μητροπολιτική Αστυνομία προειδοποιεί ότι οι συλλήψεις θα συνεχιστούν μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μικρή νίκη καθώς η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έκδοση νεωτέρας δικαστική απόφασης.

«Είναι ακόμα ποινικό αδίκημα να υποστηρίζει κανείς την Παλαιστινιακή Δράση», δηλώνουν οι αρχές, καθιστώντας σαφές ότι η επίδειξη συμβόλων ή η έκφραση στήριξης προς τον Παλαιστινιακό λαό μπορεί να οδηγήσει στη φυλακή.

Ακόμα και το να φοράς μπλουζάκι ή να κουβαλάς μια πινακίδα με το όνομα της ομάδας μπορεί να επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι μηνών.

Από την απαγόρευση τον περασμένο Ιούλιο, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί επειδή κρατούσαν πλακάτ υποστήριξης στην Παλαιστίνη.

Ρεκόρ πωλήσεων όπλων

Στο μέτωπο των πολεμικών συγκρούσεων, η στάση της κυβέρνησης των Εργατικών υπό τον Κιρ Στάρμερ παραμένει διφορούμενη.

Αν και τον Σεπτέμβριο του 2024 ανεστάλησαν ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ, τα στοιχεία του 2025 δείχνουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Οι πωλήσεις βρετανικών πυρομαχικών έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, με τις εξαγωγές σφαιρών και πυραύλων να διπλασιάζονται μέσα σε λίγους μήνες

Οι επικριτές της κυβέρνησης τονίζουν ότι το Λονδίνο συνεχίζει να τροφοδοτεί τη στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ, την ίδια στιγμή που εκφράζει «ανησυχία» για τις ανθρωπιστικές απώλειες στη Γάζα.

«Η Βρετανία παρέχει στο Ισραήλ κάθε υποστήριξη που χρειάζεται», δήλωσε ο πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση στο δικαίωμα της αυτοάμυνας, παρά τις διεθνείς καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου.

Η εμπλοκή της Μεγάλης Βρετανίας δεν περιορίζεται στην πώληση όπλων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, βρετανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες αποστολές πάνω από τη Γάζα για τη συλλογή πληροφοριών που μοιράζονται με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, βρετανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες αποστολές πάνω από τη Γάζα για τη συλλογή πληροφοριών που μοιράζονται με την IDF

Παράλληλα, στις πρόσφατες συγκρούσεις με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, η Βρετανία ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στην Κύπρο και το Κατάρ για να αναχαιτίσει πυραύλους, λειτουργώντας ως ενεργός αμυντική ασπίδα για το Ισραήλ.

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για «περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς», ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία της χώρας στην περιοχή.

Η σύγκριση των δύο περιπτώσεων —της απαξίωσης του Κάνιε Γουέστ και της στήριξης προς το Ισραήλ— αναδεικνύει μια βαθιά αντίφαση.

Ενώ η ρητορική μίσους ενός καλλιτέχνη θεωρείται αρκετή για να κινητοποιήσει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους αντιμετωπίζονται με διπλωματικές ισορροπίες και συνεχιζόμενες πωλήσεις όπλων.

Για πολλούς αναλυτές, το Λονδίνο επιλέγει να «δίνει μάχες» εκεί που το κόστος είναι επικοινωνιακό, αποφεύγοντας να συγκρουστεί με στρατηγικούς συμμάχους, ακόμα και όταν οι πράξεις τους έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις διακηρυγμένες βρετανικές αξίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Είμαι ο Σπάρτακος»

Η μεθοδευμένη προσπάθεια καταστολής των κινητοποιήσεων υπερ της Παλαιστίνης στη Βρετανία έχει απέναντί της την πνευματική ηγεσία της χώρας, η οποία προειδοποιεί για μια επικίνδυνη υποχώρηση των δημοκρατικών ελευθεριών.

Μέσα από ηχηρές παρεμβάσεις, δημιουργοί που έχουν ταυτιστεί με την κοινωνική δικαιοσύνη καλούν σε αντίσταση ενάντια σε αυτό που περιγράφουν ως «κρατική αυταρχικότητα».

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να θέσει φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις υπό το καθεστώς της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ρότζερ Γουότερς.

Ο συνιδρυτής των Pink Floyd ταυτίστηκε με τους διωκόμενους ακτιβιστές.

«Είμαι ο Σπάρτακος. Διακηρύσσω την ανεξαρτησία μου από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου που μόλις χαρακτήρισε την Παλαιστινιακή Δράση ως τρομοκρατική οργάνωση. Για την ιστορία, τους υποστηρίζω. Είναι μια σπουδαία οργάνωση, είναι μη βίαιοι και σε καμία περίπτωση δεν είναι τρομοκράτες», δήλωσε ο μουσικός, κατηγορώντας το πολιτικό σύστημα για ηθική διάβρωση σε ανάρτηση του.

It’s today, July 5th 2025.

This is the “I am Spartacus” moment.

Please stand up. pic.twitter.com/oGYdZvjrWK — Roger Waters ✊ (@rogerwaters) July 5, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βραβευμένος σκηνοθέτης Κεν Λόουτς, ο οποίος εστίασε στην αστυνομική αυθαιρεσία και τις συλλήψεις πολιτών για απλές εκδηλώσεις συμπαράστασης.

Ο Λόουτς προειδοποίησε για τη μεταμόρφωση της βρετανικής κοινωνίας, τονίζοντας: «Βλέπουμε μια διολίσθηση από ένα ονομαστικά δημοκρατικό έθνος σε ένα κράτος με πολύ ισχυρά, αυταρχικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι κάτι που όλοι έχουμε καθήκον να αντισταθούμε».

Ο Λόουτς επισήμανε πως η βρετανική κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει ένα μήνυμα πλήρους ευθυγράμμισης με το Ισραήλ, αγνοώντας τις θεμελιώδεις δημοκρατικές ελευθερίες των ίδιων των πολιτών της.