Η προγραμματισμένη εμφάνιση του Ye, άλλοτε γνωστός ως Κάνιε Γουέστ, ως headliner για τρεις βραδιές στο Wireless Festival του Λονδίνου, φαίνεται να έχει αναστατώσει την πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο χορηγός του φεστιβάλ, η Pepsi, ανακοίνωσε την Κυριακή, 5 Μαρτίου, ότι σταματά τη συνεργασία της με το Wireless, η οποία διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Αν και η δήλωση δεν ανέφερε ονομαστικά τον ράπερ, ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε δημοσίως την εμφάνιση του Ye στο Λονδίνο.

«Η Pepsi αποφάσισε να αποσύρει τη χορηγία της από το Wireless Festival», ανέφερε η εταιρεία σε μια σύντομη δήλωση που δόθηκε σε διάφορα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είναι αποτρόπαιος»

Το φεστιβάλ ήταν γνωστό ως «Pepsi MAX Presents Wireless», στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που είχε ξεκινήσει το 2015. Αν και πολλοί θαυμαστές χαιρέτισαν την επιστροφή του Κάνιε Γουέστ στη σκηνή, πολλοί χρήστες του διαδικτύου επιτέθηκαν στην εταιρεία για τη συνεργασία της με το φεστιβάλ.

Παράλληλα, ο Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless παρά τις προηγούμενες αντισημιτικές του δηλώσεις».

«Ο αντισημιτισμός σε οποιαδήποτε μορφή είναι αποτρόπαιος και πρέπει να αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα όπου κι αν εμφανίζεται. Όλοι έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η Βρετανία είναι ένας τόπος όπου οι Εβραίοι αισθάνονται ασφαλείς», πρόσθεσε.

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα»

Μέχρι και την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο, ο ιστότοπος του Wireless Festival εξακολουθούσε να προβάλλει την εμφάνιση του Ye και συνέχιζε να διαφημίζει τη χορηγία της Pepsi.

«Το Pepsi MAX presents Wireless επιστρέφει στο Finsbury Park στις 10-12 Ιουλίου 2026», αναγράφεται στη σελίδα.

«Ο Ye θα είναι ο headliner και στις 3 ημέρες του Wireless 2026. Έντεκα χρόνια μετά, ο Ye επιστρέφει στο Λονδίνο για ένα ταξίδι τριών βραδιών», προστίθεται.

Νωρίτερα φέτος, ο ράπερ δημοσίευσε μια απολογία στην εφημερίδα Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία, αφού υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο με ψυχωτική, παρανοϊκή και παρορμητική συμπεριφορά που κατέστρεψε τη ζωή μου».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», εξήγησε ο Γουέστ. «Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περισσότερο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Μερικούς από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο. Αντέξατε τον φόβο, τη σύγχυση, την ταπείνωση και την εξάντληση που συνεπάγεται το να προσπαθείτε να συνυπάρξετε με κάποιον που, κατά καιρούς, ήταν αγνώριστος. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι αποξενώθηκα από τον αληθινό μου εαυτό», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety