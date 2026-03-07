«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Ye – ο καλλιτέχνης που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν γνωστός ως Κάνιε Γουέστ – βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ασυνήθιστης εικόνας μέσα σε δικαστική αίθουσα στο Λος Άντζελες. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του σε δίκη που αφορά εργασίες ανακαίνισης στην πρώην έπαυλή του στο Μάλιμπου, δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι ο ράπερ φαινόταν εξαντλημένος, με στιγμές όπου έκλεινε τα μάτια του ή έδειχνε σαν να τον παίρνει ο ύπνος στο εδώλιο.

Ορισμένοι σχολίασαν μάλιστα ότι η εικόνα θύμιζε άλλες δημόσιες στιγμές όπου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορηθεί πως αποκοιμήθηκε σε διαδικασίες που δεν του κέντριζαν το ενδιαφέρον.

«Δεν θυμάμαι»

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις από τη δίκη, ο Κάνιε Γουέστ απαντούσε συχνά στις ερωτήσεις με τη φράση «δεν θυμάμαι». Το περιοδικό Rolling Stone έγραψε ότι ο μουσικός χασμουριόταν επανειλημμένα, κρατούσε τα μάτια του κλειστά για αρκετά δευτερόλεπτα και σε ορισμένες στιγμές το κεφάλι του έγερνε προς τα μπροστά σαν να τον παίρνει ο ύπνος.

Η στάση του δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο δικηγόρος του ενάγοντος, Ρον Ζαμπράνο, φέρεται να γύρισε σε συνάδελφό του και να ψιθύρισε: «Κοιμάται;».

Η αγωγή για την έπαυλη στο Μάλιμπου

Η υπόθεση αφορά τον Τόνι Σάξον, ο οποίος υποστηρίζει ότι εργάστηκε για την ανακαίνιση της παραθαλάσσιας κατοικίας του Ye το 2021 χωρίς να του καταβληθεί ολόκληρη η αμοιβή. Για τον λόγο αυτό διεκδικεί περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε μισθούς και έξοδα.

Κατά την εξέταση στο δικαστήριο, ο Ye απαντούσε συνήθως μονολεκτικά – «ναι», «όχι» ή «δεν θυμάμαι» – χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες για τα γεγονότα.

Το μόνο που θυμήθηκε

Παρά τις πολλές δηλώσεις ότι δεν θυμάται τίποτα, μια ερώτηση προκάλεσε γέλια στην αίθουσα.

Η μπλόγκερ Έμιλι Χάγκεν, που παρακολουθεί καθημερινά τη δίκη και ανεβάζει βίντεο στο Instagram, περιέγραψε ότι ο δικηγόρος ρωτούσε τον Ye αν θυμάται διάφορα περιστατικά με τον Σάξον: μια επίσκεψη στα McDonald’s, μια στάση σε κατάστημα εργαλείων ή ένα τηλεφώνημα όταν ο εργολάβος είχε μείνει από βενζίνη.

Η απάντηση ήταν κάθε φορά «όχι».

Όταν όμως ρωτήθηκε αν θυμάται ότι ο Σάξον είχε έντονη σωματική οσμή, ο Ye απάντησε αμέσως: «Ναι».

«Απλώς Ye»

Σε κάποιο σημείο της διαδικασίας ο καλλιτέχνης διόρθωσε τον δικηγόρο, ζητώντας να μην τον αποκαλεί «κύριο».

Όπως είπε, το νόμιμο όνομά του είναι πλέον απλώς Ye.

Τα ασυνήθιστα σχέδια για το σπίτι

Ο Ye απάντησε πιο συγκεκριμένα σε ορισμένες ερωτήσεις για την ανακαίνιση της έπαυλης. Όταν ρωτήθηκε αν είχε ζητήσει να μετατραπούν όλες οι σκάλες του σπιτιού σε τσουλήθρες, διευκρίνισε ότι είχε προτείνει κάτι τέτοιο μόνο για μία σκάλα.

Επίσης αναφέρθηκε στην ιδέα να αφαιρεθούν ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις ώστε το σπίτι να λειτουργεί «εκτός δικτύου», λέγοντας ότι θα υπήρχε τελικά διαφορετικό σύστημα υδραυλικών.

Η κατάθεση της Μπιάνκα Σενσόρι

Την προηγούμενη ημέρα είχε καταθέσει και η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία επίσης δήλωσε πολλές φορές ότι δεν θυμάται. Υποστήριξε όμως ότι ο Σάξον είχε παρουσιαστεί ως αδειοδοτημένος εργολάβος.

Ο ίδιος ο Σάξον, αντίθετα, είπε στο δικαστήριο ότι είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή πως δεν ήταν επαγγελματίας εργολάβος, αλλά «ένας άνθρωπος με ένα μίνι βαν».

Το περιστατικό με την Κιμ Καρντάσιαν

Την περίοδο που εξετάζεται στη δίκη, ο Κάνιε Γουεστ ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν. Η Σενσόρι εργαζόταν ήδη στην ομάδα του σε θέματα σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής.

Στο δικαστήριο επιβεβαιώθηκε και ένα περιστατικό που είχε αναφερθεί νωρίτερα: ένας εργαζόμενος είχε μπερδέψει την Σενσόρι με την Καρντάσιαν όταν επισκέφθηκε το σπίτι. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Ye τελικά τον συγχώρεσε για το λάθος.