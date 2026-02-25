Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.
Ο Κάνιε Γουέστ και η σύζυγός του Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να ταξίδεψαν στην Ισπανία για να ενταχθούν σε πρόγραμμα συμβουλευτικής και ψυχικής υποστήριξης, σε μια προσπάθεια να διασώσουν τον γάμο τους, έπειτα από αυστηρό τελεσίγραφο που εκείνη του έθεσε μετά τα διαδοχικά δημόσια ξεσπάσματά του, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η 31χρονη αρχιτέκτονας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε φτάσει κοντά στην απόφαση του διαζυγίου, καθώς οι ακραίες δηλώσεις του 48χρονου καλλιτέχνη είχαν επιβαρύνει σοβαρά τη σχέση τους. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν εκφράσεις θαυμασμού προς τον Αδόλφο Χίτλερ, επιθετικά σχόλια για την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και ισχυρισμοί ότι ο ίδιος ελέγχει τις ιδιαίτερα αποκαλυπτικές εμφανίσεις της συζύγου του. Υπενθυμίζεται ότι ο Γουέστ έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή από το 2016.
Η «τελευταία ευκαιρία» στη Μαγιόρκα
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους, «πριν από έναν χρόνο βρίσκονταν ένα βήμα πριν τον χωρισμό». Ωστόσο, η Σενσόρι αποφάσισε να του δώσει μία ακόμη ευκαιρία, με βασική προϋπόθεση να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια.
Το ζευγάρι μετέβη στη Balance Rehab Clinic στη Μαγιόρκα, ένα πολυτελές κέντρο που προσφέρει ιατρικά καθοδηγούμενη φροντίδα για ζητήματα ψυχικής υγείας και εξαρτήσεων σε άτομα υψηλού προφίλ. Εκεί, πέρα από χρόνο αποφόρτισης, συμμετείχαν –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– και σε κοινές συνεδρίες συμβουλευτικής, συζητώντας ανοιχτά τις ανάγκες, τις ευαλωτότητες και τις προσδοκίες τους για το μέλλον.
Θεραπεία στην Ελβετία και αλλαγή εικόνας
Μετά την παραμονή τους στην Ισπανία, ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να συνέχισε θεραπεία σε ξεχωριστή κλινική στην Ελβετία. Άτομα από τον κύκλο του υποστηρίζουν ότι η αλλαγή στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά του είναι ήδη αισθητή.
Παρά τις έντονες συγκρούσεις και τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις, όσοι τους γνωρίζουν κάνουν λόγο για μια σχέση με έντονα συναισθηματικά φορτία αλλά και ισχυρή αλληλεξάρτηση. Όπως σημειώνουν, η κοινή τους προσπάθεια για επανεκκίνηση ίσως αποδειχθεί καθοριστική για το μέλλον του γάμου τους.
