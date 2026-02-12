Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η προσωπική ζωή της Κιμ Καρντάσιαν βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, αυτή τη φορά λόγω της σχέσης της με τον πρωταθλητή της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον. Κι αν για το κοινό πρόκειται για ένα εντυπωσιακό νέο ζευγάρι, για τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, τα πράγματα φαίνεται πως είναι πιο περίπλοκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ράπερ, ο Γουέστ δεν έχει μείνει αδιάφορος απέναντι στη νέα αυτή εξέλιξη. Του είναι δύσκολο, λέγεται, να βλέπει την πρώην σύζυγό του να προχωρά με έναν άνδρα που για χρόνια ανήκε στον στενό του κύκλο. Παρόμοια αμηχανία, μάλιστα, φέρεται να είχε υπάρξει και την περίοδο που η Καρντάσιαν διατηρούσε σχέση με τον Πιτ Ντέιβιντσον.

Η πρώτη κοινή, τόσο προβεβλημένη εμφάνιση του ζευγαριού έγινε στο φετινό Super Bowl, στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνιας. Οι δυο τους εθεάθησαν ιδιαίτερα οικείοι, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου και να πυροδοτούν τα σχόλια.

Παράλληλα, ο Χάμιλτον φαίνεται να έχει ήδη έρθει κοντά με την οικογένεια της Καρντάσιαν. Σε πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις αδελφές της, Κλόε Καρντάσιαν και Κάιλι Τζένερ, η φωνή του ακούγεται εκτός πλάνου — μια λεπτομέρεια που ενίσχυσε τις εντυπώσεις περί σοβαρής σχέσης.

Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!#SuperBowlLX

pic.twitter.com/bLScV19ANm — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Από τον ίδιο κύκλο… σε νέα σελίδα

Η γνωριμία τους μετρά πάνω από μία δεκαετία. Το 2014, η Καρντάσιαν και ο Χάμιλτον είχαν φωτογραφηθεί μαζί με τους τότε συντρόφους τους σε λαμπερή εκδήλωση στο Λονδίνο. Έναν χρόνο αργότερα, ο Γουέστ είχε καλέσει τον Βρετανό οδηγό στο σπίτι του για πασχαλινό γεύμα, αποκαλύπτοντας τότε ότι ο Χάμιλτον δοκίμαζε μουσικές ιδέες στο στούντιό του.

Οι τρεις τους κινούνταν στον ίδιο κοινωνικό και επαγγελματικό κύκλο. Σήμερα, όμως, οι ισορροπίες έχουν αλλάξει.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X — Shuffle: AI You Can Text (@addshuffle) February 9, 2026

Η επόμενη μέρα μετά το διαζύγιο

Ο Γουέστ έχει προχωρήσει στη ζωή του, έχοντας παντρευτεί την Μπιάνκα Σενσόρι το 2022. Πηγές αναφέρουν ότι ο γάμος τους παραμένει σταθερός και ότι οι σχέσεις του με την Καρντάσιαν είναι πολιτισμένες, κυρίως λόγω των τεσσάρων παιδιών τους.

Η ίδια η Κιμ έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η επικοινωνία τους είναι πλέον ήρεμη. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο νέος της σύντροφος υπήρξε παλιός φίλος του πρώην συζύγου της προσθέτει μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση στην υπόθεση.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το ειδύλλιο Καρντάσιαν–Χάμιλτον έχει ήδη τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας — και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να απασχολεί για καιρό ακόμη.