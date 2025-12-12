Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

Ο The Game ισχυρίζεται δημόσια εδώ και χρόνια ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την Κιμ Καρντάσιαν πριν από το γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ, και μάλιστα έχει γράψει δύο τραγούδια με αυτό το θέμα.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ήρθε η στιγμή που η επιχειρηματίας περίμενε υπομονετικά: σε μια εμφάνισή του στις 10 Δεκεμβρίου στο podcast Club Shay Shay, ο παρουσιαστής Σάνον Σάρπ προέτρεψε τον The Game να ζητήσει συγγνώμη από την επιχειρηματία.

«Κιμ, ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασα τις μεταξύ μας σχέσεις», είπε ο The Game.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ράπερ του «Hate It or Love It» παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

«Δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά το έκανα»

Αποκάλυψε επίσης ότι κάποτε είχε λάβει ένα τηλεφώνημα από τον πρώην σύζυγο της Καρντάσιαν και φίλο του, Κάνιε Γουέστ, ο οποίος του ζήτησε να σταματήσει να μιλάει δημόσια για την σύντροφό του.

«Δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά το έκανα», είπε. «Και ξέρεις κάτι, ο Ye, που είναι ειλικρινής, μου τηλεφώνησε και μου είπε: ‘Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Αλλά μπορούμε να μην ξαναμιλήσουμε για τη γυναίκα μου;’ Και του είπα: ‘Ξέρεις κάτι, παρόλο που είμαι μεγαλύτερος και πιο δυνατός, έχεις δίκιο’. Το παραδέχτηκα. Του είπα ότι δεν θα το ξανακάνω. Και δεν το έχω ξανακάνει».

Δεν είναι σαφές πότε έγινε το τηλεφώνημα, αλλά η Καρντάσιαν και ο Γουέστ, ήταν παντρεμένοι από το 2014 έως το 2022 και έχουν τέσσερα παιδιά.

Ο The Game συνέχισε λέγοντας ότι δεν είχε ζητήσει ποτέ συγγνώμη από την Κιμ Καρντάσιαν, επειδή η ζωή της δεν είναι ιδιωτική, ενώ παράλληλα είπε ότι τρέφει «πολλή αγάπη» για τη μητέρα της Κρις και τις αδελφές της Κλόε και Κόρτνεϊ.

«Μεγαλώσαμε μαζί. Όταν βγαίναμε και διασκεδάζαμε στο Λος Άντζελες στα πρώτα στάδια της καριέρας μου, ήμασταν η Πάρις [Χίλτον], η Κιμ, η Κλόε και η Κούρτνεϊ», είπε.

Το 2016, ο The Game είχε ένα feat στο τραγούδι «Sauce» του DJ Khaled και στους στίχους ισχυρίστηκε ότι είχε κοιμηθεί με τρία μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν.

Σε μια μεταγενέστερη εμφάνισή του στο The Wendy Williams Show, απέφυγε να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με τα μέλη της οικογένειας με τα οποία είχε πάει, αλλά υπαινίχθηκε ότι η Κιμ ήταν μεταξύ των τριών.

«Ο Κάνιε είναι πολύ καλός φίλος μου, έχουν πολύ όμορφα παιδιά και δεν θέλω να δείξω ασέβεια προς την οικογένειά τους», είπε στην εκπομπή.

*Με πληροφορίες από: People