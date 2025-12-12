magazin
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12 Δεκεμβρίου 2025 | 23:30

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Spotlight

Ο The Game ισχυρίζεται δημόσια εδώ και χρόνια ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την Κιμ Καρντάσιαν πριν από το γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ, και μάλιστα έχει γράψει δύο τραγούδια με αυτό το θέμα.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ήρθε η στιγμή που η επιχειρηματίας περίμενε υπομονετικά: σε μια εμφάνισή του στις 10 Δεκεμβρίου στο podcast Club Shay Shay, ο παρουσιαστής Σάνον Σάρπ προέτρεψε τον The Game να ζητήσει συγγνώμη από την επιχειρηματία.

«Κιμ, ζητώ συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασα τις μεταξύ μας σχέσεις», είπε ο The Game.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ράπερ του «Hate It or Love It» παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

YouTube thumbnail

«Δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά το έκανα»

Αποκάλυψε επίσης ότι κάποτε είχε λάβει ένα τηλεφώνημα από τον πρώην σύζυγο της Καρντάσιαν και φίλο του, Κάνιε Γουέστ, ο οποίος του ζήτησε να σταματήσει να μιλάει δημόσια για την σύντροφό του.

«Δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά το έκανα», είπε. «Και ξέρεις κάτι, ο Ye, που είναι ειλικρινής, μου τηλεφώνησε και μου είπε: ‘Ξέρεις ότι σε αγαπώ. Αλλά μπορούμε να μην ξαναμιλήσουμε για τη γυναίκα μου;’ Και του είπα: ‘Ξέρεις κάτι, παρόλο που είμαι μεγαλύτερος και πιο δυνατός, έχεις δίκιο’. Το παραδέχτηκα. Του είπα ότι δεν θα το ξανακάνω. Και δεν το έχω ξανακάνει».

Δεν είναι σαφές πότε έγινε το τηλεφώνημα, αλλά η Καρντάσιαν και ο Γουέστ, ήταν παντρεμένοι από το 2014 έως το 2022 και έχουν τέσσερα παιδιά.

Ο The Game συνέχισε λέγοντας ότι δεν είχε ζητήσει ποτέ συγγνώμη από την Κιμ Καρντάσιαν, επειδή η ζωή της δεν είναι ιδιωτική, ενώ παράλληλα είπε ότι τρέφει «πολλή αγάπη» για τη μητέρα της Κρις και τις αδελφές της Κλόε και Κόρτνεϊ.

«Μεγαλώσαμε μαζί. Όταν βγαίναμε και διασκεδάζαμε στο Λος Άντζελες στα πρώτα στάδια της καριέρας μου, ήμασταν η Πάρις [Χίλτον], η Κιμ, η Κλόε και η Κούρτνεϊ», είπε.

Το 2016, ο The Game είχε ένα feat στο τραγούδι «Sauce» του DJ Khaled και στους στίχους ισχυρίστηκε ότι είχε κοιμηθεί με τρία μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν.

Σε μια μεταγενέστερη εμφάνισή του στο The Wendy Williams Show, απέφυγε να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με τα μέλη της οικογένειας με τα οποία είχε πάει, αλλά υπαινίχθηκε ότι η Κιμ ήταν μεταξύ των τριών.

«Ο Κάνιε είναι πολύ καλός φίλος μου, έχουν πολύ όμορφα παιδιά και δεν θέλω να δείξω ασέβεια προς την οικογένειά τους», είπε στην εκπομπή.

*Με πληροφορίες από: People

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

World
Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σάιφρεντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
Μυστήριο 11.12.25

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή
Fizz 10.12.25

«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Με αιχμηρές δηλώσεις για τη μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ κατηγορεί το Χόλιγουντ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζοντας ότι όσα αποθεώνονται στους άνδρες «τιμωρούνται» στις γυναίκες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Στην κόψη του ξυραφιού 12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο