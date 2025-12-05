Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε πρόσφατα στο περιοδικό Time για το νέο της MasterClass με τίτλο «The New Rules of Business: The Ten Kimmandments with Kim Kardashian», και αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία για τις πρώτες μέρες του ριάλιτι σόου «Keeping Up with the Kardashians» του καναλιού Ε!, το οποίο εστίαζε στις προσωπικές και επαγγελματικές ζωές των μελών της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ.

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι»

Η Κιμ Καρντάσιαν εξήγησε ότι όταν η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2007, χρησιμοποιούσε το πλήρες όνομά της, Κίμπερλι. Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι, σε ηλικία 27 ετών, σπάνια την αποκαλούσαν με το ψευδώνυμο «Κιμ».

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου[…] όμως, το σκέφτηκα καλύτερα και είπα: ‘Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο για να το λένε οι άνθρωποι. Ας το κάνουμε Κιμ’ », θυμήθηκε.

«Και είναι πολύ περίεργο, γιατί όλοι οι φίλοι μου από το λύκειο και τα παιδικά μου χρόνια, καθώς και ο πατέρας μου, με φωνάζουν Κίμπερλι», σημείωσε.

Μετά την πρεμιέρα του το 2007, το «Keeping Up with the Kardashians» προβλήθηκε για άλλα 14 χρόνια, και συνολικά 20 σεζόν. Ένα χρόνο μετά το τέλος της σειράς, το 2022, η οικογένεια επέστρεψε στην οθόνη με τη σειρά τους στο Hulu, The Kardashians.

«Καταστρώσαμε ένα ολόκληρο σχέδιο»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στο Time, η Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε ότι ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε ριάλιτι σόου από τότε που ήταν παιδί.

«Ήθελα πραγματικά να συμμετάσχω σε ριάλιτι σόου από την ημέρα που βγήκε το The Real World του MTV. Το έβλεπα με την καλύτερή μου φίλη. Την κοίταξα κάποια στιγμή [ενώ το παρακολουθούσαμε] και της είπα: ‘Αυτό είναι που θα κάνω’. Και εκείνη απάντησε: ‘Θα γίνω η μάνατζέρ σου’. Νομίζω ότι ήμασταν 11 χρονών», υποστήριξε.

«Και εγώ τότε της πρότεινα το εξής: ‘Όταν γίνουμε 18, πρέπει να φτιάξουμε ένα βίντεο και να το στείλουμε στο The Real World’. Ο πατέρας της ασχολούνταν με τη διαχείριση μουσικών εταιρειών. Έτσι, μου είπε: ‘Μπορούμε να πούμε στον πατέρα μου να το στείλει σε κάποιον στο MTV’. Καταστρώσαμε ένα ολόκληρο σχέδιο», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People