14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
14 Νοεμβρίου 2025 | 12:51

Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και το Ρέι Τζέι, οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται - με την Κρις Τζένερ στη μέση στον ρόλο του μάνατζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Σήμερα κουβαλάει τους τίτλους επιτυχημένη επιχειρηματίας, τηλεπερσόνα, influencer και πολυεκατομμυριούχος. Όποιο event και… πέτρα να σηκώσεις θα βρεις από κάτω την Κιμ Καρντάσιαν να ποζάρει και να δέχεται έναν καταιγισμό από hate comments. Αλλά ξέρει πως μέσα στο παιχνίδι είναι όλα αυτά.

Ωστόσο, το 2007, ήταν αρκετά διαφορετικά τα πράγματα για την 45χρονη σταρ. To reality show Keeping Up with the Kardashians ήταν ακόμα στα σκαριά, τα social media δεν είχαν κυριαρχήσει και η διασημότητα ερχόταν μετά από κόπο. Ή και όχι.

Ήταν η χρονιά που ένα sex tape έκανε την εμφάνισή του από την Vivid Entertainment, με τίτλο Kim Kardashian, Superstar. Στο βίντεο, που είχε γυριστεί το 2003, πρωταγωνιστούν η Κιμ με τον τότε σύντροφό της Ρέι Τζέι και ουσιαστικά είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο μέσα σε ένα βράδυ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Η οικογένεια Καρντάσιαν έκανε μήνυση στην εταιρεία για την κυκλοφορία του υλικού χωρίς τη συγκατάθεσή της, την οποία απέσυρε μετά για 5 εκατ. δολάρια, ενώ παράλληλα έδειξε τον 44χρονο ράπερ ως ενορχηστρωτή της όλης υπόθεσης.

Ο Ρέι Τζέι τόσα χρόνια αρνείται την εμπλοκή του και περίπου δύο δεκαετίες μετά αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση. Μήνυσε για ένα εκατομμύριο δολάρια τις Κιμ Καρντάσιαν και Κρις Τζένερ ως εκείνες που «διέρρευσαν» το sex tape.

«Είναι έξαλλες επειδή πλέον δεν παίζω το παιχνίδι τους» είπε ο ράπερ, ο οποίος τον Οκτώβριο αποκάλυψε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές για την όλη υπόθεση. Οι Καρντάσιαν τον μήνυσαν για συκοφαντική δυσφήμιση τότε, που σύμφωνα με τον Ρέι Τζέι «δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, αλλά με τη δύναμη και τη δημοσιότητα».

Μάλιστα αποκάλυψε πως όταν το 2006 αυτός και η Κιμ συζήτησαν την πιθανότητα της κυκλοφορίας του βίντεο, εκείνη του είπε ότι θα τα αναλάβει όλα η μητέρα της.

Η αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν και της Κρις Τζένερ ήταν άμεση. Ο δικηγόρος τους Άλεξ Σπίρο αποκάλεσε τη μήνυση του Ρέι Τζέι ως «αστεία».

«Μάλλον συνειδητοποίησε ότι χάνει την υπόθεση, αλλά αυτή η ανοργάνωτη κίνηση δεν τρομάζει κανέναν» είπε ο Σπίρο. «Και θα την χάσει και αυτή την αστεία υπόθεση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Πιερρακάκης: Κάτω από 120% το δημόσιο χρέος μέσα στη δεκαετία

Πιερρακάκης: Κάτω από 120% το δημόσιο χρέος μέσα στη δεκαετία

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε πως η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι και στους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, η οποία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βράβευσε τον κ. Μώραλη για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα
Ελλάδα 14.11.25

Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που ήταν σε υπηρεσία όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πάταξη της ακρίβειας προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή. «Η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ
Euroleague 14.11.25

Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη την ομάδα στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ - Η ατάκα του Σλούκα

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
