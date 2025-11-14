Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Σήμερα κουβαλάει τους τίτλους επιτυχημένη επιχειρηματίας, τηλεπερσόνα, influencer και πολυεκατομμυριούχος. Όποιο event και… πέτρα να σηκώσεις θα βρεις από κάτω την Κιμ Καρντάσιαν να ποζάρει και να δέχεται έναν καταιγισμό από hate comments. Αλλά ξέρει πως μέσα στο παιχνίδι είναι όλα αυτά.

Ωστόσο, το 2007, ήταν αρκετά διαφορετικά τα πράγματα για την 45χρονη σταρ. To reality show Keeping Up with the Kardashians ήταν ακόμα στα σκαριά, τα social media δεν είχαν κυριαρχήσει και η διασημότητα ερχόταν μετά από κόπο. Ή και όχι.

Ήταν η χρονιά που ένα sex tape έκανε την εμφάνισή του από την Vivid Entertainment, με τίτλο Kim Kardashian, Superstar. Στο βίντεο, που είχε γυριστεί το 2003, πρωταγωνιστούν η Κιμ με τον τότε σύντροφό της Ρέι Τζέι και ουσιαστικά είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο μέσα σε ένα βράδυ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Η οικογένεια Καρντάσιαν έκανε μήνυση στην εταιρεία για την κυκλοφορία του υλικού χωρίς τη συγκατάθεσή της, την οποία απέσυρε μετά για 5 εκατ. δολάρια, ενώ παράλληλα έδειξε τον 44χρονο ράπερ ως ενορχηστρωτή της όλης υπόθεσης.

Ο Ρέι Τζέι τόσα χρόνια αρνείται την εμπλοκή του και περίπου δύο δεκαετίες μετά αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση. Μήνυσε για ένα εκατομμύριο δολάρια τις Κιμ Καρντάσιαν και Κρις Τζένερ ως εκείνες που «διέρρευσαν» το sex tape.

«Είναι έξαλλες επειδή πλέον δεν παίζω το παιχνίδι τους» είπε ο ράπερ, ο οποίος τον Οκτώβριο αποκάλυψε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές για την όλη υπόθεση. Οι Καρντάσιαν τον μήνυσαν για συκοφαντική δυσφήμιση τότε, που σύμφωνα με τον Ρέι Τζέι «δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, αλλά με τη δύναμη και τη δημοσιότητα».

Μάλιστα αποκάλυψε πως όταν το 2006 αυτός και η Κιμ συζήτησαν την πιθανότητα της κυκλοφορίας του βίντεο, εκείνη του είπε ότι θα τα αναλάβει όλα η μητέρα της.

Kim Kardashian and Kris Jenner hit back at shock Ray J lawsuit claiming momager leaked star’s sex tape with him https://t.co/hhBzgnssGz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 13, 2025

Η αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν και της Κρις Τζένερ ήταν άμεση. Ο δικηγόρος τους Άλεξ Σπίρο αποκάλεσε τη μήνυση του Ρέι Τζέι ως «αστεία».

«Μάλλον συνειδητοποίησε ότι χάνει την υπόθεση, αλλά αυτή η ανοργάνωτη κίνηση δεν τρομάζει κανέναν» είπε ο Σπίρο. «Και θα την χάσει και αυτή την αστεία υπόθεση».