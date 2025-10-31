Η χαρά των συνωμοσιολόγων: Η Κιμ Καρντάσιαν δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι – Η NASA αποφάσισε να της απαντήσει

«Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα». Με αυτά τα λόγια, στις 21 Ιουλίου 1969 ο Νιλ Άρμστρονγκ θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει ποτέ στο φεγγάρι και οι ΗΠΑ θα κερδίσουν την ΕΣΣΔ στη μεγάλη διαστημική κόντρα.

Από τότε έχουν περάσει 56 χρόνια, η NASA και η αμερικανική κυβέρνηση σταδιακά άρχισε να βγάζει από το πρώτο πλάνο τις αποστολές προς τη σελήνη (είναι πολλά τα λεφτά, άλλωστε) και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και μεγάλωνε ο αριθμός των ανθρώπων που πίστευαν ότι τελικά ο άνθρωπος δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο φεγγάρι.

Σήμερα, οι θεωρίες ότι η αποστολή του Apollo 11 ήταν μια καλο-γυρισμένη αποστολή σε στούντιο βρίσκονται παντού – και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι συνωμοσιολόγοι, στο μυαλό μας, έχουν κάπως την εικόνα του γραφικού. Μέχρι τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι η Κιμ Καρντάσιαν.

Η επιχειρηματίας και influencer, σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του reality Kardashians, ξεκαθάρισε ότι ο άνθρωπος δεν περπάτησε στο φεγγάρι και όλα ήταν σκηνοθετημένα. «Έχω δει αρκετά βίντεο του Μπαζ Όλντριν (ο δεύτερος άνθρωπος που περπάτησε στο φεγγάρι) που λέει ότι δεν έγινε ποτέ» είπε η Κιμ Καρντάσιαν.

«Δεν υπάρχει βαρύτητα στη σελήνη – γιατί κυματίζει η σημαία;» αναρωτήθηκε.

Μπορεί αυτές οι θεωρίες να ακούγονται χρόνια και η NASA να αδιαφορεί, αλλά στην Κιμ Καρντάσιαν αποφάσισε να βγει μπροστά. Έτσι ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας Σον Ντάφι αποφάσισε να απαντήσει στην influencer μέσω Χ (πρώην Twitter).

«Ναι Κιμ Καρντάσιαν, έχουμε πάει στο φεγγάρι στο παρελθόν έξι φορές. Και ακόμα καλύτερα: η NASA Artemis επιστρέφει υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ. Κερδίσαμε την τελευταία διαστημική κούρσα και θα κερδίσουμε και αυτή» έγραψε.

Μάλιστα, η κουβέντα ανάμεσα στους δυο συνεχίστηκε για λίγο ακόμα -εννοείται στο Χ- με τον Σον Ντάφι να την προσκαλεί στην εκτόξευση του Artemis.

