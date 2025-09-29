Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Δεκεμβρίου 1972. Η αποστολή του Apollo 17 επιστρέφει με ασφάλεια τη Γη, μετά από 12 ημέρες και μια ακόμα επιτυχημένη αποστολή της NASA στη Σελήνη. Ωστόσο αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι.

Το πρόγραμμα θα τερματιστεί, ο κόσμος φαινόταν να είχε χάσει το ενδιαφέρον του, η Σελήνη είχε «κατακτηθεί», ενώ όλες αυτές οι αποστολές κόστιζαν εκατομμύρια στη NASA και την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σε αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν από τότε, πολλά έχουν γραφτεί και ακόμα περισσότερα έχουν ακουστεί για τις αποστολές Apollo. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει πατήσει ποτέ στο φεγγάρι.

Οι συνωμοσιολόγοι επιμένουν ότι όλο αυτό ήταν ένα καλά στημένο σχέδιο των ΗΠΑ, που εξελίχθηκε σε ένα στούντιο, προκειμένου να δείξουν σε όλους ότι είναι καλύτεροι από την ΕΣΣΔ και να κερδίσουν τη μάχη στην κούρσα του διαστήματος.

Και τώρα που η NASA σχεδιάζει την επιστροφή της στη Σελήνη, οι θεωρίες πήραν και πάλι φωτιά, με τους συνωμοσιολόγους να χλευάζουν το διαστημικό πρόγραμμα.

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η επανδρωμένη αποστολή Artemis II, που ωστόσο δεν θα πραγματοποιήσει προσελήνωση αλλά θα στείλει τρεις αστροναύτες στο διάστημα προκειμένου να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες και να μαζέψουν δεδομένα.

Με τη NASA να έχει «κατακτήσει» τη Σελήνη πριν από πέντε δεκαετίες και τώρα να… δυσκολεύεται, οι συνωμοσιολόγοι δεν έχασαν την ευκαιρία να βγάλουν την ειρωνεία τους στα social media.

«Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουν καλύτερα γραφικά» έγραψε ένας χρήστης στο Χ (πρώην Twitter) και ακολούθησαν και άλλοι.

«Η NASA θα πει πάλι ψέματα ότι πήγε στο φεγγάρι», «βλέποντας αυτές τις αποστολές είναι σαν να βλέπεις WWE. Όλοι ξέρουν ότι είναι ψέμα αλλά τους αρέσει το σόου», «ώστε η NASA πάει στο φεγγάρι ξανά μόνο που δεν πάει κανονικά. Πόσα ψέματα;» ήταν κάποια από τα σχόλια που ακολούθησαν.

Η αποστολή Artemis II

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και θα έχει διάρκεια περίπου δέκα ημερών. Βασικός της στόχος είναι να δοκιμαστούν κρίσιμα συστήματα και τεχνολογίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για πιο φιλόδοξες αποστολές στο μέλλον.

Δεν θα γίνει προσελήνωση αλλά μια πορεία γύρω από το φεγγάρι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν όπως πρέπει πριν επιχειρηθεί η επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το Orion θα επανέλθει με μεγάλη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα της Γης πριν πέσει με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, όπου μια ομάδα περισυλλογής της NASA και του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ θα περισυλλέξει το πλήρωμα και το διαστημόπλοιο.