Η NASA δίνει στο κοινό την ευκαιρία να λάβει χωρίς κανένα κόστος μια «κάρτα επιβίβασης» για ένα ιστορικό διαστημικό ταξίδι μέσα από την καμπάνια «Send Your Name with Artemis II». Όποιος επιθυμεί μπορεί να καταχωρήσει το όνομά του μέχρι την 21η Ιουνίου (2026) και να το δει να ταξιδεύει γύρω από τη Σελήνη, στην αποστολή που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από το συγκρότημα εκτόξευσης 39 στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα το αργότερο τον Απρίλιο του 2026.

Ένα ακόμη βήμα προς τις επανδρωμένες αποστολές στη σεληνιακή επιφάνεια

Μετά την εγγραφή, οι συμμετέχοντες μπορούν να κατεβάσουν μια συλλεκτική «κάρτα επιβίβασης» που επιβεβαιώνει ότι το όνομά τους θα βρίσκεται στο διαστημόπλοιο Orion της αποστολής. Όλα τα ονόματα θα αποθηκευτούν σε μια κάρτα μνήμης, η οποία θα προστεθεί στο επίσημο κιτ πτήσης του Artemis II, μαζί με άλλα αναμνηστικά.

Μαζί με τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη προσθέσει τα ονόματά τους και θα βρεθούν «συνταξιδιώτες» μαζί με τους αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και τον αστροναύτη της CSA (Καναδική Διαστημική Υπηρεσία) Jeremy Hansen.

Ανάλογη καμπάνια πραγματοποιήθηκε στην πτήση του Artemis I με 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται νοερά σε σεληνιακή τροχιά στα τέλη του 2022.

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι του προγράμματος Artemis και θα έχει διάρκεια περίπου δέκα ημερών. Βασικός της στόχος είναι να δοκιμαστούν κρίσιμα συστήματα και τεχνολογίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για πιο φιλόδοξες αποστολές στο μέλλον.

Προετοιμασίες επιστροφής του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης

Δεν θα γίνει προσελήνωση αλλά μια πορεία γύρω από το φεγγάρι ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν όπως πρέπει πριν επιχειρηθεί η επιστροφή του ανθρώπου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το Orion θα επανέλθει με μεγάλη ταχύτητα στην ατμόσφαιρα της Γης πριν πέσει με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, όπου μια ομάδα περισυλλογής της NASA και του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ θα περισυλλέξει το πλήρωμα και το διαστημόπλοιο.