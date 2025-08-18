H NASA και η Google αναπτύσσουν ιατρικό βοηθό ΑΙ που θα φροντίζει τους αστροναύτες

Η NASA συνεργάζεται με την Google για την ανάπτυξη ενός ιατρικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης που θα φροντίζει τα πληρώματα σε αποστολές μεγάλης διάρκειας, στις οποίες η ιατρική εξέταση σε πραγματικό χρόνο είναι αδύνατο λόγω των καθυστερήσεων στην επικοινωνία με τη Γη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η οποία ετοιμάζεται για την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη με το πρόγραμμα Artemis, συνεργάζεται με την Google για τη δημιουργία ενός «Συστήματος Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων» ή CDSS.

Ο ψηφιακός βοηθός θα χρησιμοποιείται σε αποστολές πέρα από τη γήινη τροχιά, όπως στη Σελήνη και τον Άρη, όπου θα προσφέρει αυτόματες διαγνώσεις και θα προτείνει θεραπείες.

«Εκπαιδευμένο στην επιστημονική βιβλιογραφία για τις διαστημικές πτήσεις, το σύστημα ΑΙ χρησιμοποιεί προηγμένη επεξεργασία φυσικής γλώσσας και τεχνικές μηχανικής μάθησης για να προσφέρει με ασφάλεια αναλύσεις πραγματικού χρόνου για την υγεία και την απόδοση του πληρώματος» ανέφερε η Google σε ανακοίνωσή της.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και οι δοκιμές συνεχίζονται με τη βοήθεια γιατρών.

Η εξέταση από ειδικό στη Γη μέσω βιντεοκλήσης θα είναι πρακτικά δύσκολη στις μελλοντικές αποστολές στον Άρη, καθώς η μεγάλη απόσταση προκαλεί καθυστερήσεις στις επικοινωνίες που μπορούν να φτάσουν τα 45 λεπτά.

Η τεχνολογία που αναπτύσσει η NASA θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομονωμένες περιοχές της Γης.