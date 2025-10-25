magazin
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25 Οκτωβρίου 2025 | 23:45

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Η mega influencer, μεγιστάνας, ριάλιτι σταρ, ηθοποιός και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν σύντομα θα έχει ακόμη ένα τίτλο να τη συνοδεύει -σε δύο εβδομάδες από τώρα θα έχει στα χέρια της την άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του Γκράχαμ Νόρτον στο BBC όπου ανάμεσα σε άλλα, αποκάλυψε ότι σκοπεύει να αλλάξει καριέρα.

Η Καρντάσιαν μοιράστηκε τα σχέδιά της με την υπόλοιπη παρέα στο πλατό του The Graham Norton Show την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Η συνιδρύτρια της εταιρείας μόδας SKIMS και influencer αποκάλυψε ότι αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την άσκηση της δικηγορίας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και δήλωσε ενθουσιασμένη με την προοπτική.

«Ίσως σε 10 χρόνια εγκαταλείψω τη μπράντα Kim K και είμαι η Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος» είπε με ενθουσιασμό.

Παράλληλα, η Καρντάσιαν ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στον κινηματογράφο στην πρώτη της ταινίας με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο, θέλει να συνεχίσει να διεκδικεί τηλεθέραση με τη νέα σειρά μυθοπλασίας, το δικαστικό δράμα All’s Fair, όπου πρωταγωνιστεί, και επιμένει πως «θέλει συνεχώς να εξελίσσεται, παραμένοντας περίεργη και ανοιχτή στο μέλλον».

YouTube thumbnail

Έξι χρόνια μετά

Η Kιμ Καρντάσιαν αποφοίτησε από πρόγραμμα Νομικής μετά από 6 χρόνια σπουδών τον Μάϊο του 2025.

Η Καρντάσιαν γιόρτασε το πτυχίο της με μία ιδιωτική τελετή αποφοίτησης στον κήπο του σπιτιού της.

Η influencer μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες με τήβεννο και βίντεο από το πάρτι «αποφοίτηση-έκπληξη» και στη μακροσκελή ανάρτησή της περιγράφει τη μακρόχρονη πορεία της προς μία καριέρα στη δικηγορία.

«Είναι απόλυτη τιμή να βρισκόμαστε εδώ σήμερα, όχι μόνο ως μέντορες, αλλά και ως μάρτυρες ενός από τα πιο εμπνευσμένα νομικά ταξίδια που έχουμε δει ποτέ», δήλωσε η Τζέσικα Τζάκσον, δικηγόρος που συνεργάστηκε με την Καρντάσιαν στις σπουδές της.

«Πριν από έξι χρόνια, η Κιμ Καρντάσιαν μπήκε σε αυτό το πρόγραμμα με μοναδικά όπλα την επιμονή της και την ανάγκη να παλέψει για τη δικαιοσύνη. Χωρίς παραδόσεις σε αμφιθέατρα, χωρίς ‘συντομεύσεις’ από ακαδημαϊκούς κύκλους, μόνο αποφασιστικότητα και εκατοντάδες νομικά εγχειρίδια», είπε.

Η Τζάκσον αποκάλυψε επίσης ότι μέσα σε αυτή την εξαετία, η Καρντάσιαν αφιέρωσε συνολικά 5.184 ώρες νομικών σπουδών, χρόνος που εξασφάλισε ενώ παράλληλα μεγάλωνε τέσσερα παιδιά, διαχειριζόταν επιχειρήσεις, συμμετείχε σε τηλεοπτικά γυρίσματα και παρευρισκόταν σε δικαστικές διαδικασίες υπερασπίζοντας άλλους.

«Αυτή η εμπειρία με έχει διαμορφώσει βαθιά και θα κουβαλώ τα μαθήματά της για πάντα. Στην αντοχή και σε νέες αρχές. Ας το γιορτάσουμε!»

Η Καρντάσιαν γιόρτασε το πτυχίο με σειρά από αναρτήσεις της στα social media:

«Πριν από έξι χρόνια, ξεκίνησα έναν ασυνήθιστο δρόμο για να κυνηγήσω το όνειρό μου να γίνω δικηγόρος. Δεν ήταν εύκολο και χρειάστηκε περισσότερο χρόνο απ’ όσο είχα προγραμματίσει, αλλά δεν τα παράτησα ποτέ. Κάθε μάθημα έφερνε μαζί του στιγμές αμφιβολίας, δακρύων αλλά και νίκης, ειδικά όταν κατάφερνα να κατακτήσω αντικείμενα που αρχικά με φόβιζαν.

Αυτό είναι η ομορφιά της ζωής: μπαίνεις στο άγνωστο, επιμένεις, και στο τέλος βγαίνεις πιο δυνατός, με γνώσεις που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει.

Επέλεξα ένα απαιτητικό πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια, βασισμένο σε 75 πανεπιστημιακές μονάδες, για να ολοκληρώσω ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που τελικά διήρκεσε έξι χρόνια. Το ταξίδι ήταν αληθινό και η επίτευξη αυτού επίσης.

Το ότι στην τελετή αποφοίτησής μου μίλησαν ο Chris Young, η Michelle West και η Dawn Jackson, άνθρωποι των οποίων την αποφυλάκιση υποστηρίξαμε με την ομάδα μου, σήμαινε τα πάντα για μένα. Οι βαθιά προσωπικές τους ιστορίες επιμονής απέναντι στην αδικία και τις δυσκολίες με εμπνέουν ουσιαστικά και βρίσκονται στην καρδιά του ‘γιατί’ μου» έγραψε στην ανάρτηση της.

«Αυτή η εμπειρία με έχει διαμορφώσει βαθιά και θα κουβαλώ τα μαθήματά της για πάντα. Στην αντοχή και σε νέες αρχές. Ας το γιορτάσουμε!» κατέληξε η Καρντάσιαν.

Κιμ και στο Λευκό Οίκο

Το 2024 η Κιμ Καρντάσιαν συναντήθηκε με την Καμάλα Χάρις στον Λευκό Οίκο για τις «χάρες» που εξέδωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Η συζήτηση με την Κιμ Καρντάσιαν ήρθε μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος έδωσε χάρη σε έντεκα ανθρώπους και μείωσε τις ποινές άλλων πέντε που είχαν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά.

YouTube thumbnail

«Πιστεύω πολύ στη δύναμη της εξιλέωσης», είπε η Καμάλα Χάρις στην εκδήλωση. «Δεν είναι σημάδι μιας πολιτισμένης κοινωνίας να επιτρέπουμε στους ανθρώπους να επιστρέψουν και να τους παρέχουμε την υποστήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για να το κάνουν αυτό;»

Η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Καμάλα Χάρις ευχαρίστησε την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ για να πιέσει για τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης.

«Είμαι εδώ για να βοηθήσω και διαδώσω το ζήτημα», είπε η Καρντάσιαν, προτού πει σε όσους έλαβαν τη χάρη του προέδρου ότι ήταν «τόσο ενθουσιασμένη που βρέθηκα εδώ για να ακούσω τις ιστορίες σας».

«Κάθε φορά που επισκεπτόμουν μια φυλακή, συναντούσα μερικά από τα πιο έξυπνα άτομα με τις πιο έξυπνες ιδέες και το να βλέπω τις αλλαγές που συμβαίνουν για να διευκολύνουν την επανένταξή τους στην κοινωνία, θα δώσει ελπίδα και θα αλλάξει τη ζωή τόσων ανθρώπων», είπε η Κιμ Καρντάσιαν στη συνάντηση της με την τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

YouTube thumbnail

Το 2018, η Kιμ Καρντάσιαν είχε συναντηθεί στο Οβάλ Γραφείο με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την Άλις Μαρί Τζόνσον, της οποίας η ποινή ισόβιας κάθειρξης μειώθηκε το 2018 μετά από επέμβαση της διάσημης τηλεπερσόνας.

Το 2019, η Κιμ Καρντάσιαν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για να σχολιάσει μια νέα πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στο να βοηθήσει πρώην κρατούμενους να βρουν δουλειά. Συναντήθηκε ξανά με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2020.

Οι δράσεις της Κιμ Καρντάσιαν θεωρείται ότι επηρέασαν σημαντικά τον Τραμπ όταν αποφάσισε να προχωρήσει στην μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, που τελικά οδήγησε στην ψήφιση του νόμου για το Πρώτο βήμα το 2018 αναφέρει το CNN.

Ο νόμος για τη μεταρρύθμιση των φυλακών σηματοδότησε μια σπάνια στιγμή συμφωνίας των πολιτικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ.

Οικογενειακή παράδοση

YouTube thumbnail

H Κιμ Καρντάσιαν ίσως ακολουθήσει την καριέρα του πατέρα της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, τον διάσημο δικηγόρο και επιχειρηματία που έγινε ευρέως γνωστός ως μέλος της ομάδας υπεράσπισης του Ο. Τζ. Σίμπσον σε μια από τις πιο διαβόητες δικαστικές υποθέσεις της εποχής.

Η Κιμ τον έχασε σε ηλικία περίπου 18 ετών και τον μνημονεύει συχνά με συγκίνηση και σεβασμό, αναγνωρίζοντας την επιρροή που είχε στη ζωή και την καριέρα της, καθώς και την έμπνευση που της έδωσε για να ακολουθήσει νομικές σπουδές.

Vita.gr
