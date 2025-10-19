Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο που έφερε την υπογραφή του γαλλικού οίκου μόδας Maison Margiela για το 5ο ετήσιο γκαλά του Academy Museum το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου – γεγονός που γέννησε διαφόρων ειδών ερωτήματα γύρω από την επιλογή της.

Το look περιελάμβανε ένα πέπλο που κάλυπτε ολόκληρο το πρόσωπο της Καρντάσιαν. Το πέπλο τόνιζε επίσης το ασημένιο κολιέ με σμαράγδια που κρατούσε στη θέση του το ημιδιαφανές nude φόρεμα, το οποίο είχε διαφανή cups, εξαιρετικά εφαρμοστή μέση και ανασηκωμένο μπούστο, με μανίκια που ξεκινούσαν από τους αγκώνες και διογκώνονταν για να συναντήσουν τη ντραπέ φούστα.

«Μοιάζει πολύ με Skims»

Το πρόσωπό της ήταν ελαφρώς ορατό μέσα από το πέπλο και, ούσα γνωστή για τα ευφάνταστα make-up look και τα έντονα χαρακτηριστικά της, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

«Μοιάζει πολύ με Skims», είπε η Κιμ Καρντάσιαν στο Variety στο κόκκινο χαλί για το look της, το οποίο θεωρεί ότι παρουσιάζει ομοιότητες με κομμάτια του δικού της brand. «Γι’ αυτό με κέρδισε όταν παρουσιάστηκε η συλλογή Margiela. Είδα αυτό το look και σκέφτηκα: «Αυτό είναι τόσο Skims

Η συλλογή υψηλής ραπτικής για το φθινόπωρο του 2025 ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον Βέλγο σχεδιαστή μόδας Γκλεν Μάρτενς, ο οποίος παρουσίασε μια επίδειξη με περίτεχνα μεταμφιεσμένους ανθρώπους που θύμιζαν έργα γοτθικής τέχνης και το ατρόμητο, καλλιτεχνικό πνεύμα των Margiela και Galliano πριν από αυτόν.

Η Καρντάσιαν επέλεξε το Look 38 και ακολούθησε το ίδιο στυλ που είδαμε στην πασαρέλα, με μοναδική διαφορά τα μακριά, κρεμ χρώματος νύχια της.

Όπως όλα δείχνουν, η Κιμ Καρντάσιαν ήθελε να τιμήσει το όραμα του Maison Margiela, συμπεριλαμβάνοντας το πέπλο.

Άλλωστε, ο οίκος μόδας έχει πειραματιστεί με παρόμοια items κατά τη διάρκεια διαφόρων επιδείξεων μόδας τις τελευταίες δεκαετίες, οπότε η μεγιστάνας ίσως θεώρησε ότι ήταν αναπόσπαστο στοιχείο του συνόλου.

*Με πληροφορίες από: Vogue | ELLE