«Δεν μπορώ να επιτρέψω να με δουν τα παιδιά μου να καταρρέω»: Αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα υγείας η Κιμ Καρντάσιαν

Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ανησυχητική διάγνωση, όπως φαίνεται στην 7η σεζόν του The Kardashians, σύμφωνα με το US Magazine. H Κιμ, στην πρεμιέρα της σεζόν, φαίνεται να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία, ενώ λίγο αργότερα αποκαλύπτει στην αδελφή της, Κόρτνεϊ, πως «οι γιατροί βρήκαν ένα μικρό ανεύρυσμα». Η Κόρτνεϊ, εμφανώς συγκινημένη, αντιδρά με έκπληξη λέγοντας: «Ωχ Θεέ μου!».

Η Κιμ Καρντάσιαν εξηγεί ότι οι γιατροί θεωρούν πως το ανεύρυσμα —μια διόγκωση σε αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου— πιθανότατα οφείλεται στο στρες. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις τα ανευρύσματα δεν προκαλούν σοβαρά προβλήματα, μια ρήξη μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη για τη ζωή.

To «σύνδρομο της Στοκχόλμης» και ο Κάνιε Γουέστ

Στο ίδιο επεισόδιο, η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά το διαζύγιο με τον Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο έχει τέσσερα παιδιά.

«Το μεγαλύτερο άγχος μου προέρχεται από την ανάγκη να προστατεύσω τα παιδιά μου. Θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από όλο αυτό το δράμα», είπε, προσθέτοντας ότι για χρόνια κατάφερνε να τους κρύβει τις αμφιλεγόμενες συμπεριφορές του πρώην συζύγου της, κάτι που όμως γίνεται ολοένα πιο δύσκολο.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι ένιωθε συχνά πως έχει «σύνδρομο της Στοκχόλμης» σε σχέση με τον Γουέστ: «Πάντα ένιωθα ενοχές, πάντα ήθελα να τον βοηθήσω… Όμως αυτή είναι η πραγματικότητά μου – έχουμε τέσσερα παιδιά μαζί.»

Η Καρντάσιαν, που υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2021 και το οριστικοποίησε το 2022, τόνισε επίσης ότι οι φήμες πως εμποδίζει τον Γουέστ να δει τα παιδιά τους είναι ψευδείς. «Δεν έχει ζητήσει ποτέ να τα δει, αλλά το διαδίκτυο γεμίζει με ψεύδη ότι τον απομακρύνω. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το παιχνίδι.»

Όπως είπε, ήλπιζε ότι η συνεπιμέλεια θα λειτουργούσε όπως στην περίπτωση των γονιών της, Κρις Τζένερ και Ρόμπερτ Καρντάσιαν, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Παρ’ όλα αυτά, προσπαθεί να διατηρεί την ψυχραιμία της:

«Αν τα παιδιά με βλέπουν ήρεμη, θα είναι κι εκείνα δυνατά. Δεν μπορώ να επιτρέψω να με δουν να καταρρέω.»