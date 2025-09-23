Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Την Παρασκευή πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της στην αγορά η πολυαναμενόμενη σειρά αθλητικών ρούχων της Nike με τη μάρκα Kim Kardashian, Skims, μετά την αναβολή της λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού και να ανακτήσει μερίδιο αγοράς από μάρκες όπως οι Lululemon, Vuori και Alo Yoga, οι οποίες απευθύνονται περισσότερο στις γυναίκες.

Η νέα σειρά θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή με τρεις βασικές συλλογές -Matte, Shine και Airy- που θα ανανεώνονται εποχιακά. Θα περιλαμβάνει περίπου 40 νέα στιλ και κομμάτια που μπορούν να φορεθούν εντός και εκτός γυμναστηρίου.

Πέρα από τη βασική σειρά ρούχων, η NikeSKIMS θα παρουσιάσει επίσης μια σειρά εποχιακών συλλογών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται μια vintage σειρά και κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη εμφάνιση αθλητικών ρούχων.

Οπως είχε επισημανθεί από στελέχη της Nike τον προηγούμενο Φεβρουάριο, κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας, η συλλογή, η οποία βασίζεται στη δημοφιλή σειρά shapewear (εσώρουχα και ενδύματα που ακολουθούν και διαμορφώνουν τις γραμμές του σώματος) της Skims, «θα απευθύνεται στην παγκόσμια βιομηχανία fitness και activewear με την καλύτερη καινοτομία στην κατηγορία της στην υπηρεσία όλων των αθλητριών», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά από τους εκπροσώπους της Nike.

Το στοίχημα της Nike

Η NikeSKIMS προωθεί τη νέα σειρά μαζί με κορυφαίες αθλήτριες, όπως η πρώην σταρ του τένις Serena Williams, η Ολυμπιονίκης του στίβου Sha’Carri Richardson, η γυμνάστρια Jordan Chiles και η σκιέρ Chloe Kim.

Η συνεργασία εντάσσεται στην προσπάθεια της Nike να ανακτήσει χαμένο έδαφος στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει ο νέος CEO Ελιοτ Χιλ. Εστιάζοντας στην απόδοση και στον τρόπο ζωής, η Nike προσδοκά να προσελκύσει τόσο αθλήτριες όσο και καταναλώτριες που αγοράζουν λιγότερο συχνά αθλητικά. Τα νέα στυλ περιλαμβάνουν την τεχνολογία στεγνώματος της Nike, καθιστώντας τα κατάλληλα για έντονη άσκηση, αλλά και κομμάτια που μπορούν να ενσωματωθούν σε καθημερινά ρούχα.

Υπό τον πρώην CEO, John Donahoe, η εταιρεία επικεντρώθηκε στην πλευρά του lifestyle, όπως παπούτσια και ρούχα που δεν προορίζονταν μόνο για άσκηση, γεγονός που τη βοήθησε να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις της σε πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτή η προσήλωσητην έκανε να χάσει βασικούς πελάτες αθλητικών οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι η Nike έχασε την καινοτομία στα αθλητικά.

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της εταιρείας κατά 10% για ολόκληρο το έτος 2024 και καθώς αναμένει αντίκτυπο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τους δασμούς.

Η Skims

Από την πλευρά της, η Skims, η οποία είναι η ιστορία επιτυχίας της Κιμ Καρντάσιαν καθώς αποτιμάται στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, θα αποκτήσει πρόσβαση στις δυνατότητες παραγωγής και ανάπτυξης της Nike. Ενώ είναι γνωστή λόγω της σύνδεσής της με την Καρντάσιαν, η μάρκα εξακολουθεί να είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.

«Η NikeSKIMS είναι κάτι περισσότερο από μια συνεργασία – είναι μια νέα μάρκα που επαναπροσδιορίζει τα αθλητικά ρούχα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Skims, Jens Grede. «Με αυτή την κυκλοφορία, δημιουργούμε μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη της NikeSKIMS, την προσέγγιση καταναλωτών παγκοσμίως και θέτουμε ένα νέο σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η αθλητική ένδυση σε όλα τα σημεία επαφής λιανικής, ψηφιακά και πολιτιστικά».

Η πρόεδρος της Nike, Amy Montagne, πρόσθεσε ότι η συνεργασία αποτελεί μέρος μιας «ευρύτερης δέσμευσης» προς τις γυναίκες.

