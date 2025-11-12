Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε
«Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει η Κιμ Καρντάσιαν προειδοποιώντας του θαυμαστές της να μην ακούν τις προβλέψεις των μέντιουμ
- Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)
- Σοκαριστικό βίντεο με οδηγό τρένου στο Σαν Φρανσίσκο που αποκοιμήθηκε έχοντας ταχύτητα 80 χλμ./ώρα
- Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό του ρασοφόρου YouTuber - Στον ανακριτή σήμερα η 52χρονη
- Βρετανός πρέσβης: Δεν διδαχθήκαμε ότι το κόστος του πολέμου πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές
Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να μην έγινε ακόμη δικηγόρος με τη «βούλα», αλλά σίγουρα έγινε… ειδική στο να «ξεσκεπάζει» μέντιουμ.
Σε βίντεο στο TikTok, από πάρτι για τα 70α γενέθλια της Κρις Τζένερ, η Κιμ Καρντάσιαν «στολίζει» τα μέντιουμ που της είχαν προβλέψει ότι θα περάσει τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια.
«Όλα τα μέντιουμ με τα οποία έχουμε μιλήσει — και είμαστε κολλημένες, έτσι; — είναι για πέταμα. Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει ενώ κάνει μαλλιά και μακιγιάζ.
Η Καρντάσιαν έδωσε εξετάσεις τον Ιούλιο, αλλά έμαθε το αποτέλεσμα μόλις τώρα. Και αντί για «Esq.» δίπλα στο όνομά της, πήρε ένα… «ξαναδιάβασε».
@kimkardashian Kris Jenner’s 70th Birthday Party #0070 ♬ original sound – Kim Kardashian
Toυλάχιστον παίζει τη δικηγόρο
Στο Instagram προσπάθησε να το πάρει με χιούμορ: «Δεν είμαι δικηγόρος ακόμα — απλώς υποδύομαι μία πολύ καλοντυμένη στην τηλεόραση. Έξι χρόνια σε αυτή την πορεία. Χωρίς κόλπα, χωρίς παρατάω τίποτα. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αποφασιστικότητα», είπε σύμφωνα με το Rolling Stone.
Η προσπάθειά της πάντως δεν είναι για γέλια. Έχει ήδη περάσει την «baby bar», αποφοίτησε από τη νομική και όλα αυτά τα είδαμε στο The Kardashians, όπου η Κιμ διαβάζει για την εξέταση ανάμεσα σε γυρίσματα της σειράς All’s Fair (όπου παίζει… δικηγόρο. Ειρωνεία).
Και ενώ συνεχίζει το διάβασμα, κάνει και πραγματική δουλειά: ασχολείται με μεταρρυθμίσεις στο ποινικό σύστημα των ΗΠΑ, έχει συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, και το 2024 επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για συζήτηση με την Κάμαλα Χάρις και πρώην κρατουμένους.
*Κεντρική Φωτογραφία: Ιnstagram @kimkardashian
- Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
- Αταμάν: «Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα»
- Madonna: Με αισθησιακή φωτογράφιση ανακοινώνει το νέο της album
- ΔΟΜ: Πάνω από 40 «θεωρούνται νεκροί» μετά το ναυάγιο στα ανοικτά της Λιβύης
- Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα
- ΕΦΕΤ: Ανακαλείται τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις