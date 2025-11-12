Η Κιμ Καρντάσιαν είναι έξαλλη γιατί μέντιουμ της είπαν ότι θα περάσει σε εξετάσεις – και κόπηκε

Η Κιμ Καρντάσιαν μπορεί να μην έγινε ακόμη δικηγόρος με τη «βούλα», αλλά σίγουρα έγινε… ειδική στο να «ξεσκεπάζει» μέντιουμ.

Σε βίντεο στο TikTok, από πάρτι για τα 70α γενέθλια της Κρις Τζένερ, η Κιμ Καρντάσιαν «στολίζει» τα μέντιουμ που της είχαν προβλέψει ότι θα περάσει τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια.

«Όλα τα μέντιουμ με τα οποία έχουμε μιλήσει — και είμαστε κολλημένες, έτσι; — είναι για πέταμα. Όλοι μου είπαν ότι θα περάσω. Ψέματα. Μην πιστεύετε τίποτα!», λέει ενώ κάνει μαλλιά και μακιγιάζ.

Η Καρντάσιαν έδωσε εξετάσεις τον Ιούλιο, αλλά έμαθε το αποτέλεσμα μόλις τώρα. Και αντί για «Esq.» δίπλα στο όνομά της, πήρε ένα… «ξαναδιάβασε».

Toυλάχιστον παίζει τη δικηγόρο

Στο Instagram προσπάθησε να το πάρει με χιούμορ: «Δεν είμαι δικηγόρος ακόμα — απλώς υποδύομαι μία πολύ καλοντυμένη στην τηλεόραση. Έξι χρόνια σε αυτή την πορεία. Χωρίς κόλπα, χωρίς παρατάω τίποτα. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αποφασιστικότητα», είπε σύμφωνα με το Rolling Stone.

Η προσπάθειά της πάντως δεν είναι για γέλια. Έχει ήδη περάσει την «baby bar», αποφοίτησε από τη νομική και όλα αυτά τα είδαμε στο The Kardashians, όπου η Κιμ διαβάζει για την εξέταση ανάμεσα σε γυρίσματα της σειράς All’s Fair (όπου παίζει… δικηγόρο. Ειρωνεία).

Και ενώ συνεχίζει το διάβασμα, κάνει και πραγματική δουλειά: ασχολείται με μεταρρυθμίσεις στο ποινικό σύστημα των ΗΠΑ, έχει συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ , και το 2024 επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για συζήτηση με την Κάμαλα Χάρις και πρώην κρατουμένους.

