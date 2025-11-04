magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
Fizz 04 Νοεμβρίου 2025 | 17:50

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

Η Κιμ Καρντάσιαν δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT για να μελετήσει για τις εξετάσεις της στην σχολή νομικής όπου φοιτεί και κατηγορεί το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την αποτυχία της.

Η Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συμπρωταγωνίστρια της Καρντάσιαν στο All’s Fair, Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το Chat GPT για «συμβουλές ζωής» ή «συμβουλές για σχέσεις» ή αν θεωρεί το chatbot «φίλο».

«Δηλαδή είναι φίλoς-εχθρός;»

Αφού απάντησε αρνητικά στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT για «νομικές συμβουλές».

«Όταν θέλω να μάθω την απάντηση σε μια ερώτηση, τη φωτογραφίζω και τη βάζω εκεί. Αυτό με έχει κάνει να αποτυγχάνω στις εξετάσεις συνέχεια», εξήγησε η Καρντάσιαν. «Και μετά θυμώνω και του βάζω τις φωνές».

«Δηλαδή είναι φίλoς-εχθρός;», ρώτησε η Τέιλορ και η Καρντάσιαν απάντησε: «Ναι, φίλος-εχθρός. Και μετά μου απαντάει: ‘Αυτό σε μαθαίνει να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Άρα ήξερες την απάντηση από την αρχή’».

«Ώστε σε κατάλαβε», απάντησε η Τέιλορ.

«Με κατάλαβε», πρόσθεσε η Καρντάσιαν.

«Οπότε, πρακτικά, εσύ και το ChatGPT είστε φίλοι, απλά τοξικοί φίλοι», είπε η Τέιλορ, με την οποία συμφώνησε η Καρντάσιαν.

«Αλλά πρέπει να βελτιωθούν [τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης], γιατί βασίζομαι σε αυτά για να με βοηθήσουν πραγματικά και αυτό μου δίνει ένα μάθημα ζωής και μετά γίνεται ο θεραπευτής μου για να μου πει γιατί πρέπει να πιστέψω στον εαυτό μου, αφού έκαναν λάθος την απάντηση», συνέχισε η Καρντάσιαν. «Κάνω συνέχεια screenshot και τα στέλνω σε ομαδικές συνομιλίες. Πιστεύεις ότι αυτή η σκύλα [εννοώντας το ChatGPT] μου μιλάει έτσι; Είναι τρελό».

Ο χειριστής του ανιχνευτή ψεύδους διαπίστωσε ότι η Κιμ Καρντάσιαν δεν έλεγε ψέματα σχετικά με τη χρήση του ChatGPT.

Η σειρά All’s Fair επικεντρώνεται σε ένα δικηγορικό γραφείο που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες και διευθύνεται από δικηγόρους διαζυγίων, τους οποίους υποδύονται οι Καρντάσιαν, Ναόμι Γουάτς, Γκλεν Κλόουζ και Νίσυ Νας-Μπετς.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στο Hulu.

*Με πληροφορίες από: People

Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Stream magazin
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People
Fizz 04.11.25

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People

Το περιοδικό People έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του Wicked Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» - ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύνταξη
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια
«Λυπάμαι για όλους» 04.11.25

Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια

Συμπόνια εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Παλάτι, καθώς ο Άντριου χάνει όλους τους τίτλους του εν μέσω νέας πίεσης για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Σύνταξη
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
«Φόβος και ευαλωτότητα» 03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Καρμική ενέργεια 03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»
«Είμαι εμμονικός» 03.11.25

Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

«Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άντονι Χόπκινς αναφορικά με την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές
Βίντεο 03.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν «λάθος» και επιμένει πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να ανοίξουν τη διαδικασία στους ψηφοφόρους με προκριματικές εκλογές.

Σύνταξη
Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ήταν ξεκάθαρος στην ανάλυση των φάσεων της 9ης αγωνιστικής της Super League, τονίζοντας ως το μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι κόντρα στον Άρη ήταν πέναλτι.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πολιτική 04.11.25

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Ελ Φασέρ 04.11.25

Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν: «Σύντομα θα αποσυρθώ…» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο (vid)

Μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του, το αν είναι καλύτερος από τον Μέσι, την κατάσταση στην Γιουνάιτεντ, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Γρηγόρης Σκλήκας 04.11.25

Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
Νέα διακοπή 04.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

