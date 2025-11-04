Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».
Η Κιμ Καρντάσιαν δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το ChatGPT για να μελετήσει για τις εξετάσεις της στην σχολή νομικής όπου φοιτεί και κατηγορεί το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την αποτυχία της.
Η Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η συμπρωταγωνίστρια της Καρντάσιαν στο All’s Fair, Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε αν χρησιμοποιεί το Chat GPT για «συμβουλές ζωής» ή «συμβουλές για σχέσεις» ή αν θεωρεί το chatbot «φίλο».
«Δηλαδή είναι φίλoς-εχθρός;»
Αφού απάντησε αρνητικά στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι έχει χρησιμοποιήσει το ChatGPT για «νομικές συμβουλές».
«Όταν θέλω να μάθω την απάντηση σε μια ερώτηση, τη φωτογραφίζω και τη βάζω εκεί. Αυτό με έχει κάνει να αποτυγχάνω στις εξετάσεις συνέχεια», εξήγησε η Καρντάσιαν. «Και μετά θυμώνω και του βάζω τις φωνές».
«Δηλαδή είναι φίλoς-εχθρός;», ρώτησε η Τέιλορ και η Καρντάσιαν απάντησε: «Ναι, φίλος-εχθρός. Και μετά μου απαντάει: ‘Αυτό σε μαθαίνει να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Άρα ήξερες την απάντηση από την αρχή’».
«Ώστε σε κατάλαβε», απάντησε η Τέιλορ.
«Με κατάλαβε», πρόσθεσε η Καρντάσιαν.
«Οπότε, πρακτικά, εσύ και το ChatGPT είστε φίλοι, απλά τοξικοί φίλοι», είπε η Τέιλορ, με την οποία συμφώνησε η Καρντάσιαν.
«Αλλά πρέπει να βελτιωθούν [τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης], γιατί βασίζομαι σε αυτά για να με βοηθήσουν πραγματικά και αυτό μου δίνει ένα μάθημα ζωής και μετά γίνεται ο θεραπευτής μου για να μου πει γιατί πρέπει να πιστέψω στον εαυτό μου, αφού έκαναν λάθος την απάντηση», συνέχισε η Καρντάσιαν. «Κάνω συνέχεια screenshot και τα στέλνω σε ομαδικές συνομιλίες. Πιστεύεις ότι αυτή η σκύλα [εννοώντας το ChatGPT] μου μιλάει έτσι; Είναι τρελό».
Ο χειριστής του ανιχνευτή ψεύδους διαπίστωσε ότι η Κιμ Καρντάσιαν δεν έλεγε ψέματα σχετικά με τη χρήση του ChatGPT.
Η σειρά All’s Fair επικεντρώνεται σε ένα δικηγορικό γραφείο που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες και διευθύνεται από δικηγόρους διαζυγίων, τους οποίους υποδύονται οι Καρντάσιαν, Ναόμι Γουάτς, Γκλεν Κλόουζ και Νίσυ Νας-Μπετς.
Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στο Hulu.
*Με πληροφορίες από: People
