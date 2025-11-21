Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Στην νέα σειρά του Hulu, All’s Fair, οι πρωταγωνίστριες Ναόμι Γουάτς, Κιμ Καρντάσιαν, Γκλεν Κλόουζ, Νίσι Νας και Σάρα Πόλσον, υποδύονται μια ομάδα δικηγόρων, που λένε εξωφρενικές ατάκες όπως «Μπορεί να νομίζεις ότι είμαι μια άπληστη γουρούνα», που κάνουν το τηλεοπτικό πρότζεκτ να μοιάζει σαν να πασχίζει να γίνει meme σε σελίδες που προσκυνούν προσωπικότητες όπως η Πάρις Χίλτον.

«Αυτό που με εξέπληξε ήταν η σοβαρότητα της Κιμ»

Από την κυκλοφορία της, όπως ήταν αναμενόμενο,η σειρά δέχθηκε δριμεία κριτική, με την Λούσι Μάνγκαν του Guardian, να την χαρακτηρίζει «εξωπραγματικά φρικτή» και τον Ντέιβιντ Μακ του Slate, να κάνει λόγο για «μια από τις χειρότερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών».

Ωστόσο, μια εκ των πρωταγωνιστριών, η Γκλεν Κλόουζ, υπερασπίστηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety τόσο τη σειρά, όσο και την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία «κατακρεουργήθηκε» για την ερμηνεία της – τόσο στον Τύπο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά, δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer, με την οποία πέρασε αρκετό χρόνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Αυτό που με εξέπληξε ήταν η σοβαρότητα της Κιμ», ανέφερε η Κλόουζ. «Ήξερε πάντα τις ατάκες της. Ποτέ δεν άργησε. Ήταν πάντα προετοιμασμένη. Δεν είχε την ψευδαίσθηση ότι ήταν μεγάλη ηθοποιός, αλλά ήταν αρκετά έξυπνη ώστε να έχει γύρω της ανθρώπους από τους οποίους μπορούσε να μάθει. Αν είχε μεγάλο εγώ ή αν ήταν αυτό που αποκαλώ «άτομο που πιστεύει ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη», θα ήμουν δυσαρεστημένη, αλλά δεν είναι έτσι».

Οι κριτικοί, ωστόσο, ήταν αμείλικτοι, χαρακτηρίζοντας την σειρά θορυβώδη, γελοία και βαρετή. Από την πλευρά της, η Κλόουζ πιστεύει ότι απλώς «δεν κατάφεραν να αξιολογήσουν τη σειρά στο σύνολο της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη All’s Fair (@allsfaironhulu)

«Προσωπικά πιστεύω ότι τα πρώτα τρία επεισόδια ήταν τα πιο αδύναμα», υποστήριξε. «Ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα. Έχω δει και τα εννέα επεισόδια και πιστεύω ότι τελικά έχουν νόημα», πρόσθεσε, λίγο κάνει μια νύξη στην αμφιλεγόμενη δημόσια εικόνα της οικογένειας Καρντάσιαν – η οποία σίγουρα έπαιξε τον ρόλο της,

«Όπως θα έλεγαν και τα ίδια τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιαν, δεν αρέσουν σε όλους. Έχουν μια συγκεκριμένη δημόσια εικόνα», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Variety