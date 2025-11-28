magazin
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Κιμ Καρντάσιαν: Νέα διάγνωση μετά το ανεύρυσμα – «Χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα»
28 Νοεμβρίου 2025 | 23:10

Κιμ Καρντάσιαν: Νέα διάγνωση μετά το ανεύρυσμα – «Χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα»

«Ο εγκέφαλός μου είναι λιγότερο ενεργός από ό,τι θα έπρεπε» εξομολογήθηκε η Κιμ Καρντάσιαν

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Σοκ προκάλεσε στη Κιμ Καρντάσιαν η νέα εξέταση εγκεφάλου στην οποία υποβλήθηκε, καθώς ο διάσημος γιατρός Δρ. Ντάνιελ Έιμεν της ανακοίνωσε πως η δραστηριότητα του εγκεφάλου της είναι «χαμηλή».

Ο γιατρός ενημέρωσε την Κιμ Καρντάσιαν πως η «χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα» οφείλεται στο χρόνιο στρες που βιώνει για να γίνει μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου και του πολύκροτου διαζυγίου της από τον Κάνιε Γουέστ.

Το νέο το μοιράστηκε η ίδια. Η διάγνωση ακολουθεί την αποκάλυψη της ότι οι γιατροί εντόπισαν ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της, το οποίο, όπως είπαν, «υπήρχε εδώ και χρόνια».

Η influencer, ηθοποιός και επιχειρηματίας υποβλήθηκε σε νέα σάρωση εγκεφάλου που έδειξε «χαμηλή δραστηριότητα» στους μετωπιαίους λοβούς, ένα εύρημα που ο θεράπων ιατρός της απέδωσε στο εξαντλητικό της πρόγραμμα και στις προσωπικές της δοκιμασίες.

Η 45χρονη Καρντάσιαν έκανε την αποκάλυψε σε πρόσφατο επεισόδιο του ριάλιτι The Kardashians. Σε αυτό η influencer επισκέφθηκε τον Dr. Ντάνιελ Έιμεν, έναν γνωστό celebrity νευροψυχίατρο, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνολογία απεικόνισης του εγκεφάλου για διάγνωση.

Η Καρντάσιαν, συνοδευόμενη από τον Σκοτ Ντίσικ, αποφάσισε να εξετάσει την υγεία του εγκεφάλου της, καθώς βρίσκεται σε μια εξαιρετικά απαιτητική περίοδο της ζωής της.

O γιατρός αρχικά διαβεβαίωσε την Καρντάσιαν ότι δεν διατρέχει υψηλό κίνδυνο για τη νόσο Αλτσχάιμερ, ωστόσο τα αποτελέσματα από τη σάρωση SPECT (Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής Μονού Φωτονίου, μια τεχνική πυρηνικής απεικόνισης που χρησιμοποιεί ραδιενεργό ιχνηθέτη και ειδική κάμερα για τη δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων του εσωτερικού των οργάνων δείχνοντας τη ροή του αίματος και τη λειτουργική δραστηριότητα) βρήκε σημεία που οποίες υποδείκνυαν «χαμηλή εγκεφαλική δραστηριότητα».

«Το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σου είναι λιγότερο ενεργό από ό,τι θα έπρεπε», της εξήγησε ο γιατρός. «Με τους μετωπιαίους λοβούς σου, όπως λειτουργούν τώρα, θα ήταν πιο δύσκολο να διαχειριστείς το άγχος και αυτό δεν είναι καλό για σένα, ειδικά τώρα που μελετάς και ετοιμάζεσαι να δώσεις τις εξετάσεις του [Δικηγορικού] Συλλόγου».

Η αντίδραση της Καρντάσιαν ήταν άμεση και αρνητική: «Αυτό απλά δεν γίνεται», απάντησε. «Απλά δεν γίνεται – δεν το δέχομαι».

Ο Δρ. Έιμεν συνέδεσε ευθέως τα ευρήματα της χαμηλής δραστηριότητας με το χρόνιο στρες που βιώνει η σταρ, ειδικά ενόψει των εξετάσεων της για τον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνια.

Η ίδια η Καρντάσιαν έχει αποδώσει αυτό το εξουθενωτικό στρες τόσο στις εντατικές σπουδές της για να γίνει δικηγόρος όσο και στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του διαζυγίου της από τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

«Πρέπει να αναλάβω δράση, γιατί έχω κάποια πράγματα να κάνω αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε η Καρντάσιαν, δεσμευόμενη να λάβει μέτρα για τη διαχείριση του άγχους της.

Η νέα διάγνωση έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ανησυχητική ιατρική αποκάλυψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο, η ιδρύτρια της Skims είχε εξομολογηθεί στην αδελφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, ότι έκανε μια προληπτική σάρωση (Prenuvo scan), η οποία εντόπισε ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της.

Η Καρντάσιαν επικοινώνησε αμέσως με τον νευροχειρουργό Κιθ Μπλακ και τον ρώτησε τι θα μπορούσε να προκαλέσει τη ρήξη του ανευρύσματος, με την απάντηση να είναι μία και ξεκάθαρη: «Απλά το άγχος».

