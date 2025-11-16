Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη διασκεδαστική βραδιά που πέρασε με την Κιμ Καρντάσιαν και την Κλόε Καρντάσιαν.

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η ποπ σταρ μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με την Κιμ και την Κλόε στην Καλιφόρνια.

«Ήταν τιμή μου»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το χρόνο που πέρασαν μαζί στη λεζάντα της ανάρτησης, γράφοντας: «Τόσο ζεστή, όμορφη, ευγενική οικογένεια… Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να παίξω με τα παιδιά σας και να δειπνήσω μαζί σας!!!»

«Ήταν τιμή μου να περάσω χρόνο μαζί σας! Καλές γιορτές», πρόσθεσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Το βίντεο της Σπίαρς με την οικογένεια Καρντάσιαν ακολουθεί τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν η Κιμ και η Κλόε από τη συνάντησή τους την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Η Κιμ δημοσίευσε μια ομαδική selfie, στην οποία συμμετείχε και ο μάνατζερ της Σπίαρς, Κέιντ Χάντσον. «Νύχτες στο Καλαμπάσας», έγραψε η Κιμ πάνω από τη φωτογραφία.

Η Κλόε μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram με τους τέσσερις να κάθονται δίπλα-δίπλα.

«Σκληρότητα»

Στο παρελθόν, η Κιμ είχε εκφράσει την υποστήριξή της προς την Σπίαρς μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ Framing Britney Spears του 2021.

«Με έκανε να νιώσω μεγάλη συμπάθεια για αυτήν», έγραψε η Κιμ στο Instagram Stories της εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το Billboard. «Ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη ζωή της, μπορεί να είναι πολύ τραυματικός… Ανεξάρτητα από το πόσο δημόσια μπορεί να φαίνεται η ζωή κάποιου, σε κανέναν δεν αξίζει να αντιμετωπίζεται με τέτοια σκληρότητα ή να δέχεται κριτική για λόγους ψυχαγωγίας».

*Με πληροφορίες από: People