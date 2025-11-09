magazin
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 21:43
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:42
Συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία (βίντεο)
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
09 Νοεμβρίου 2025 | 23:30

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Spotlight

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στο Instagram μετά από ένα σύντομο διάλειμμα από την πλατφόρμα.

Λίγες μέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, η ποπ σταρ επανεμφανίστηκε και πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιραζόμενη μια νέα φωτογραφία με τους 42 εκατομμύρια ακολούθους της.

Στην εικόνα, ποζάρει με ένα λευκό δαντελωτό στηθόδεσμο, γκρι και μαύρα εσώρουχα και μαύρες μπότες.

«Τόσα πολλά έχουν συμβεί φέτος, είναι τρελό…», έγραψε μεταξύ άλλων η Σπίαρς στη λεζάντα της φωτογραφίας.

«Δεν έχεις πάρει λεφτά από τη Μπρίτνεϊ εδώ και 5 χρόνια»

Η επιστροφή της τραγουδίστριας του «Gimme More» έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της. Η σύντομη εξαφάνισή της συνέπεσε με την κυκλοφορία των αποκαλυπτικών απομνημονευμάτων του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν, με τίτλο «You Thought You Knew», τα οποία περιλαμβάνουν αρκετές συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον διετή γάμο τους.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν αναφέρθηκε στην βραχύβια απουσία της από το Instagram, το οποίο έπαψε να λειτουργεί στις 2 Νοεμβρίου και εμφάνιζε ένα αυτόματο μήνυμα που έλεγε ότι «το προφίλ ενδέχεται να έχει διαγραφεί».

Η απόφαση της να αποχωρήσει από τα social media, ήρθε μετά μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα Οκτωβρίου, στις οποίες φαινόταν να απαντά σε ισχυρισμούς που έγιναν στο βιβλίο του Φέντερλαϊν.

«Είναι διασκεδαστικό να λέω ιστορίες σε αυτό το σημείο, γιατί όλα αυτά μπορεί να ακούγονται τόσο ανόητα, αλλά με αυτές τις βλακείες που λέγονται για μένα, είπα γιατί να μην αναφερθώ σε αυτό», έγραψε.

Πριν από αυτό, η Σπίαρς κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν για «συνεχή ψυχολογική βία» και επέκρινε όσους «κερδίζουν από τον πόνο μου», αναφερόμενη προφανώς στη οικονομική της σχέση με τον πρώην σύζυγό της.

«Δεν έχεις πάρει λεφτά από τη Μπρίτνεϊ εδώ και 5 χρόνια και προσπαθείς να πληρωθείς. Αυτό είναι που λέει ο κόσμος γενικά», έγραψε.

Οι θαυμαστές της εξέφρασαν πρόσφατα την ανησυχία τους για την ψυχική υγεία της τραγουδίστριας, αφού συνέχισε να δημοσιεύει βίντεο που χορεύει, μαζί με αινιγματικά μηνύματα για τους δύο γιους της — τον Σον Πρέστον, 20 ετών, και τον Τζέιντεν Τζέιμς, 19 ετών.

*Με πληροφορίες από: Billboard

Wall Street
Wall Street: Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

Wall Street: Μετά το «τρενάκι του τρόμου» τι ψάχνουν οι επενδυτές στην καταχνιά;

Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

Stream magazin
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 2-4: Πλησίασε στην κορυφή με τρία γκολ του Λεβαντόφσκι

Ο σπουδαίος σκόρερ, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σημείωσε «χατ-τρικ» στην εκτός έδρας νίκη της Μπαρτσελόνα με 4-2 επί της Θέλτα, χάρη στην οποία οι «μπλαουγκράνα» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από τη Ρεάλ.

Σύνταξη
Η «σκληρή» αλήθεια
On Field 09.11.25

Η «σκληρή» αλήθεια

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για την δύσκολη βραδιά του Μπράντλεϊ Κόνορ απέναντι στον Ζερεμί Ντοκού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Πολλοί αγνοούμενοι 09.11.25

Τραγωδία στη Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας - Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Τον νίκησε και τον «έριξε» από την κορυφή (vid)

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, με 2-1 επί του ΠΑΟΚ και τον «έριξε» στη 2η θέση. Πάντοβιτς και Γεντβάι οι σκόρερ του «τριφυλλιού», μείωσε με πανέμορφο γκολ ο Κωνσταντέλιας.

Σύνταξη
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
