Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στο Instagram μετά από ένα σύντομο διάλειμμα από την πλατφόρμα.

Λίγες μέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, η ποπ σταρ επανεμφανίστηκε και πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιραζόμενη μια νέα φωτογραφία με τους 42 εκατομμύρια ακολούθους της.

Στην εικόνα, ποζάρει με ένα λευκό δαντελωτό στηθόδεσμο, γκρι και μαύρα εσώρουχα και μαύρες μπότες.

«Τόσα πολλά έχουν συμβεί φέτος, είναι τρελό…», έγραψε μεταξύ άλλων η Σπίαρς στη λεζάντα της φωτογραφίας.

«Δεν έχεις πάρει λεφτά από τη Μπρίτνεϊ εδώ και 5 χρόνια»

Η επιστροφή της τραγουδίστριας του «Gimme More» έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της. Η σύντομη εξαφάνισή της συνέπεσε με την κυκλοφορία των αποκαλυπτικών απομνημονευμάτων του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν, με τίτλο «You Thought You Knew», τα οποία περιλαμβάνουν αρκετές συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον διετή γάμο τους.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν αναφέρθηκε στην βραχύβια απουσία της από το Instagram, το οποίο έπαψε να λειτουργεί στις 2 Νοεμβρίου και εμφάνιζε ένα αυτόματο μήνυμα που έλεγε ότι «το προφίλ ενδέχεται να έχει διαγραφεί».

Η απόφαση της να αποχωρήσει από τα social media, ήρθε μετά μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα Οκτωβρίου, στις οποίες φαινόταν να απαντά σε ισχυρισμούς που έγιναν στο βιβλίο του Φέντερλαϊν.

«Είναι διασκεδαστικό να λέω ιστορίες σε αυτό το σημείο, γιατί όλα αυτά μπορεί να ακούγονται τόσο ανόητα, αλλά με αυτές τις βλακείες που λέγονται για μένα, είπα γιατί να μην αναφερθώ σε αυτό», έγραψε.

Πριν από αυτό, η Σπίαρς κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν για «συνεχή ψυχολογική βία» και επέκρινε όσους «κερδίζουν από τον πόνο μου», αναφερόμενη προφανώς στη οικονομική της σχέση με τον πρώην σύζυγό της.

«Δεν έχεις πάρει λεφτά από τη Μπρίτνεϊ εδώ και 5 χρόνια και προσπαθείς να πληρωθείς. Αυτό είναι που λέει ο κόσμος γενικά», έγραψε.

Οι θαυμαστές της εξέφρασαν πρόσφατα την ανησυχία τους για την ψυχική υγεία της τραγουδίστριας, αφού συνέχισε να δημοσιεύει βίντεο που χορεύει, μαζί με αινιγματικά μηνύματα για τους δύο γιους της — τον Σον Πρέστον, 20 ετών, και τον Τζέιντεν Τζέιμς, 19 ετών.

*Με πληροφορίες από: Billboard