Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται να περνά ακόμη μία δύσκολη περίοδο, μετά την κυκλοφορία της αποκαλυπτικής αυτοβιογραφίας του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 43χρονη ποπ σταρ καταγράφηκε σε βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα στους δρόμους του Thousand Oaks, λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της.

Το βίντεο δείχνει τη Σπίαρς να αποχωρεί από το εστιατόριο Red-O και να μπαίνει στη θέση του οδηγού του μαύρου BMW της, παρά τις προσπάθειες παρευρισκόμενων να τη συγκρατήσουν. Μάρτυρας ανέφερε ότι «παραλίγο να χτυπήσει τη φίλη της» καθώς έβγαινε από το πάρκινγκ.

Η τραγουδίστρια του «Toxic» φαίνεται να κινείται ζιγκ-ζαγκ, μπαίνοντας σε αντίθετες λωρίδες και ακόμη και στη λωρίδα ποδηλάτων, ενώ σε κάποιο σημείο ακολουθεί από πολύ κοντά άλλο αυτοκίνητο. Όταν σταματά σε φανάρι, φαίνεται να βάζει κάτι στο στόμα της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν έφτασε στο σπίτι της, έμεινε για περίπου 20 λεπτά έξω από την πύλη, προσπαθώντας μάταια να την ανοίξει. «Το έκανε τρεις ή τέσσερις φορές, χωρίς αποτέλεσμα. Η φίλη της έφυγε και εκείνη συνέχισε να προσπαθεί για άλλα δέκα λεπτά μέχρι που τελικά κατάφερε να μπει», αναφέρει πηγή.

Το βιβλίο του Φέντερλαϊν

Η ίδια πηγή προσθέτει ότι το περιστατικό συνέπεσε με την κυκλοφορία του βιβλίου You Thought You Knew του Φέντερλαϊν, το οποίο, όπως λέγεται, «την έχει ρίξει σε δίνη». «Η Μπρίτνεϊ καταρρέει. Το βιβλίο ξύνει παλιές πληγές και την έχει αναστατώσει βαθιά. Όταν μπαίνει σε αυτή τη φάση, τα πράγματα παίρνουν γρήγορα την κατηφόρα», ανέφερε.

Ο Φέντερλαϊν, 47 ετών, στο βιβλίο του περιγράφει τη σχέση τους και προχωρά σε σοβαρές κατηγορίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Σπίαρς έκανε χρήση ναρκωτικών την περίοδο που θήλαζε τα παιδιά τους και ότι τα αγόρια τους την είχαν βρει να τους παρακολουθεί τη νύχτα κρατώντας μαχαίρι. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι από το 2004 έως το 2007 και έχουν δύο γιους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς.

«Ψεύδη με σκοπό το κέρδος»

Η Σπίαρς απάντησε δημόσια, κατηγορώντας τον για «συνεχή χειραγώγηση» και «ψεύδη με σκοπό το κέρδος». «Πιστέψτε με, αυτά τα ‘λευκά ψέματα’ στο βιβλίο του πάνε κατευθείαν στην τράπεζα — κι εγώ είμαι η μόνη που πληγώνομαι πραγματικά εδώ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys.

Relationships with teenage boys is complex. I have felt demoralized by this situation and have always asked and almost begged for them to… — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 16, 2025



Σε άλλη ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση με τους γιους της: «Θα τους αγαπώ πάντα. Όποιος με γνωρίζει πραγματικά, δεν δίνει σημασία στα κουτσομπολιά για την ψυχική μου υγεία ή το ποτό».

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν ότι συνεχίζει να εκμεταλλεύεται οικονομικά το όνομά της, σημειώνοντας ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγο μετά τη λήξη των πληρωμών διατροφής.