Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται να περνά ακόμη μία δύσκολη περίοδο, μετά την κυκλοφορία της αποκαλυπτικής αυτοβιογραφίας του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 43χρονη ποπ σταρ καταγράφηκε σε βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα στους δρόμους του Thousand Oaks, λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της.

Το βίντεο δείχνει τη Σπίαρς να αποχωρεί από το εστιατόριο Red-O και να μπαίνει στη θέση του οδηγού του μαύρου BMW της, παρά τις προσπάθειες παρευρισκόμενων να τη συγκρατήσουν. Μάρτυρας ανέφερε ότι «παραλίγο να χτυπήσει τη φίλη της» καθώς έβγαινε από το πάρκινγκ.

Η τραγουδίστρια του «Toxic» φαίνεται να κινείται ζιγκ-ζαγκ, μπαίνοντας σε αντίθετες λωρίδες και ακόμη και στη λωρίδα ποδηλάτων, ενώ σε κάποιο σημείο ακολουθεί από πολύ κοντά άλλο αυτοκίνητο. Όταν σταματά σε φανάρι, φαίνεται να βάζει κάτι στο στόμα της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν έφτασε στο σπίτι της, έμεινε για περίπου 20 λεπτά έξω από την πύλη, προσπαθώντας μάταια να την ανοίξει. «Το έκανε τρεις ή τέσσερις φορές, χωρίς αποτέλεσμα. Η φίλη της έφυγε και εκείνη συνέχισε να προσπαθεί για άλλα δέκα λεπτά μέχρι που τελικά κατάφερε να μπει», αναφέρει πηγή.

Το βιβλίο του Φέντερλαϊν

Η ίδια πηγή προσθέτει ότι το περιστατικό συνέπεσε με την κυκλοφορία του βιβλίου You Thought You Knew του Φέντερλαϊν, το οποίο, όπως λέγεται, «την έχει ρίξει σε δίνη». «Η Μπρίτνεϊ καταρρέει. Το βιβλίο ξύνει παλιές πληγές και την έχει αναστατώσει βαθιά. Όταν μπαίνει σε αυτή τη φάση, τα πράγματα παίρνουν γρήγορα την κατηφόρα», ανέφερε.

Ο Φέντερλαϊν, 47 ετών, στο βιβλίο του περιγράφει τη σχέση τους και προχωρά σε σοβαρές κατηγορίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Σπίαρς έκανε χρήση ναρκωτικών την περίοδο που θήλαζε τα παιδιά τους και ότι τα αγόρια τους την είχαν βρει να τους παρακολουθεί τη νύχτα κρατώντας μαχαίρι. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι από το 2004 έως το 2007 και έχουν δύο γιους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς.

«Ψεύδη με σκοπό το κέρδος»

Η Σπίαρς απάντησε δημόσια, κατηγορώντας τον για «συνεχή χειραγώγηση» και «ψεύδη με σκοπό το κέρδος». «Πιστέψτε με, αυτά τα ‘λευκά ψέματα’ στο βιβλίο του πάνε κατευθείαν στην τράπεζα — κι εγώ είμαι η μόνη που πληγώνομαι πραγματικά εδώ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.


Σε άλλη ανάρτηση αναφέρθηκε στη σχέση με τους γιους της: «Θα τους αγαπώ πάντα. Όποιος με γνωρίζει πραγματικά, δεν δίνει σημασία στα κουτσομπολιά για την ψυχική μου υγεία ή το ποτό».

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν ότι συνεχίζει να εκμεταλλεύεται οικονομικά το όνομά της, σημειώνοντας ότι το βιβλίο κυκλοφόρησε λίγο μετά τη λήξη των πληρωμών διατροφής.

Ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο ίδιος ο Κόπολα σε συνεργασία με τον ωρολογοποιό François-Paul Journe θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα μετά την εισπρακτική αποτυχία της ταινίας Megalopolis.

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

«Γεια σου, ακριβέ κι αγαπημένε μου. Θα σου χρωστώ για πάντα όλο τον εαυτό μου –κι αυτόν που λέω πως έχω κι εκείνον που δεν ξέρω ακόμα» - Έτσι λέει αντίο ο Φοίβος Δεληβοριάς στον Διονύση Σαββόπουλο σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook.

«Δεν έχω ανακτήσει ακόμα τις δυνάμεις μου μετά από όλη την ιστορία με το νοσοκομείο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα», δήλωσε η Μπέλα Χαντίντ για την εμφάνιση της στην πασαρέλα της Victoria's Secret.

Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ
Επανέρχεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Κροατία, με μισθό άνω των 1.000 ευρώ

Η Κροατία είχε καταργήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2008, έναν χρόνο πριν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς βασιζόταν στους επαγγελματίες των ενόπλων δυνάμεων

Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα
Η πραγματική κρίση ασφαλείας στην Ευρώπη δεν αφορά την άμυνα – Συνδέεται με την κοινωνία και το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή σκότωσε 62.000 ανθρώπους το 2024 στην Ευρώπη. Θέσεις εργασίας χάνονται καθώς η βιομηχανία στρέφεται σε «πράσινα» καύσιμα, φυσικές καταστροφές διαλύουν τον κοινωνικo-οικονομικό ιστό.

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις
Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις

Εξειδικευμένο κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα βρεθεί στη Φοινικούντα για να εξετάσει τα στοιχεία που υπάρχουν για το διπλό φονικό.

Melanie Ward – Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s
Melanie Ward - Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s

Γνωστή για τις πρωτοποριακές συνεργασίες της με τους Helmut Lang, Calvin Klein και Kate Moss, η Melanie Ward αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβανόταν την ομορφιά και το στυλ.

Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο
Ανισότητες σε όλα τα στάδια της περίθαλψης βρίσκουν οι ασθενείς με καρκίνο

Παρά την πρόοδο της Ογκολογίας, οι προκλήσεις στην περίθαλψη που παρέχεται στην Ελλάδα ξεκινούν από την πρόληψη μέχρι όλα τα στάδια της αναγκαίας θεραπείας

Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»
Ντέσερς: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και παθιασμένους οπαδούς»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην ολλανδική έκδοση του ESPN αναφορικά με με την επιστροφή του στο Ρότερνταμ, ενώ αναφέρθηκε και στα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φέγενορντ.

Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών
Ξεκίνησε η δίκη του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε η μητέρα της πρώτης καταγγέλουσας, η οποία κατέθεσε ότι οι πράξεις που του αποδίδονται φέρονται να έχουν τελεστεί σε βάρος τους παιδιού της την περίοδο που ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με τη άλλη κόρη της.

Ενώπιον της Ιστορίας
Ενώπιον της Ιστορίας

Δύσκολη ασφαλώς αποστολή —ενίοτε και επικίνδυνη— η επικοινωνία με την Ιστορία, η εξισορρόπηση ανάμεσα στο βραχύ και το μακρό χρόνο

Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο
Ληστεία στο Λούβρο – Γιατί το φιάσκο ήταν αναπόφευκτο, ίσως και προδιαγεγραμμένο

Η κλοπή των κοσμημάτων αξίας 88 εκατ. ευρώ από ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου προκάλεσε σοκ και παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο Λούβρο δεν εξεπλάγησαν.

Τέμπη: «Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» – Συγγενής θύματος απαντά στο υπ. Μεταφορών
«Δεν έχασα κάποιον στις 28 Οκτωβρίου, αλλά στις 28 Φεβρουαρίου» - Συγγενής θύματος των Τεμπών απαντά στο υπ. Μεταφορών

Ο Βαγγέλης Βλάχος που έχασε τον αδελφό του στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών «απάντησε» στο SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια.

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»
Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υπόθεση

