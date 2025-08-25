Ψεύτικος γάμος, κακοποίηση, απώλεια των παιδιών της και πείνα: Η γυμνή εξομολόγηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – «Σαν μωρό»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις, με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram να έρχεται ως ένα ακόμη σοκ στο κοινό.

Η 43χρονη ποζάρει γυμνή σε μια φωτογραφία που κοινοποίησε στις 23 Αυγούστου, φορώντας μόνο ένα ζευγάρι ψηλές μπότες, σε μία κίνηση που εντείνει τις ανησυχίες των θαυμαστών για την ψυχική της κατάσταση.

«Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι αποφασισμένη να προκαλεί» σχολιάζει το People καθώς, εν μέσω έντονων ανησυχιών από τους θαυμαστές της για την ψυχική της υγεία, δημοσίευσε μια γυμνή φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις 23 Αυγούστου.

Στην εικόνα, η τραγουδίστρια του Gimme More ποζάρει με τα χέρια της τεντωμένα πάνω από το κεφάλι της, κοιτάζοντας έξω από ένα μεγάλο παράθυρο.

Με την πλάτη της στραμμένη στον φακό, η Σπίαρς δεν φοράει τίποτα εκτός από ένα ζευγάρι ψηλές μαύρες μπότες, ενώ ένα μικρό emoji με ένα τριαντάφυλλο καλύπτει στρατηγικά τον γλουτό της.

Η ανάρτηση, η οποία δεν περιείχε λεζάντα, συγκέντρωσε πάνω από 200.000 likes μέσα σε 14 ώρες και τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο έχει φτάσει τις 268.000. Η δυνατότητα σχολιασμού έχει απενεργοποιηθεί από την ίδια.

Η φωτογραφία έρχεται λίγες ημέρες αφότου μία άλλη της ανάρτηση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου, η Σπίαρς χόρευε σε ένα ακατάστατο δωμάτιο στο σπίτι της, ενώ τραγουδούσε το Unfaithful της Ριάνα με ελαφριά βρετανική προφορά. Στο βάθος του βίντεο, διακρίνονταν σκύλοι να τρέχουν, αλλά και μία ουσία που έμοιαζε με ακαθαρσία σκύλου στο πάτωμα.

Παρόλο που η ίδια είχε απενεργοποιήσει τα σχόλια και σε αυτή την ανάρτηση, πολλοί θαυμαστές της εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σε άλλες πλατφόρμες όπως το X, ενώ άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν.

«Μας ανησυχεί, θέλει βοήθεια» σχολίασαν οι χρήστες.

«Είμαστε εύθραυστοι»

Μετά τις αντιδράσεις και την ανησυχία για την ψυχική της υγεία η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, προχώρησε σε νέο post με εξομολογητική διάθεση.

Στην αποκαλυπτική της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε ένα κείμενο δίνοντας μια σπάνια και συγκλονιστική ματιά στην πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η τραγουδίστρια περιγράφει με ωμότητα τα χρόνια που ήταν αποκομμένη από τους γιους της, αποκαλύπτοντας πως ο γάμος της λειτούργησε ως μια «ψεύτικη απόσπαση» από τον αφόρητο πόνο της απώλειας.

Το κείμενο, γεμάτο ωμότητα και ειλικρίνεια, βρίσκει την διάσημη τραγουδίστρια να ανοίγει την καρδιά της καθώς αναφέρεται στα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, αυτά που πέρασε μακριά από τους δύο γιους της.

«Είμαστε απλώς άνθρωποι, τόσο εύθραυστοι και ανθρώπινοι», έγραψε η Σπίαρς, ξεκινώντας την εξομολόγηση της. «Τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου ήταν τα τρία χρόνια που οι δύο γιοι μου ήταν μακριά… Ήμουν κομμένη από τη δυνατότητα να τους τηλεφωνήσω ή να τους στείλω μήνυμα και θυμάμαι το σοκ. Το μυστικό μου για την επιβίωση ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα».

Στη συνέχεια, η Σπίαρς αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Σαμ Ασγκάρι, αποκαλύπτοντας την εσωτερική της πάλη.

«Είναι περίεργο, εγώ και ο Σαμ ήμασταν παντρεμένοι, αλλά σχεδόν ένιωθα ότι ήταν ένας ψεύτικος περισπασμός για να με βοηθήσει να το διαχειριστώ», εξομολογήθηκε, δίνοντας μια νέα διάσταση στο πολύκροτο διαζύγιό της.

«Πεινάω σαν μωρό»

Η ανάρτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις δυσκολίες. Η Μπρίτνεϊ μίλησε για την προσωπική της διαδικασία κάθαρσης, χρησιμοποιώντας μια απρόσμενα απλή, αλλά πανίσχυρη μεταφορά.

«Ξέρω ότι θεραπεύομαι επειδή είμαι ξανά πεινασμένη σαν παιδί ή μωρό… Είμαι τόσο πεινασμένη που πονάει και όταν τρώω, είναι σαν να είναι η πρώτη φορά που τρώω στη ζωή μου», έγραψε. Εξέφρασε επίσης την πίστη της ότι, παρόλο που αγαπούσε το σπίτι της, «υπάρχει πάρα πολύ κακοποίηση και τραύμα εκεί μέσα».

Συγκινημένη, η Σπίαρς κατέληξε στο κείμενό της ευχαριστώντας τον Ιησού για το φαγητό και περιγράφοντας τα νέα συναισθήματα που βιώνει.

«Νιώθω σαν να λέω στους άλλους “ΟΧΙ”… Να γίνομαι κυρία του σώματός μου… και να τους αφήνω να ξέρουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ από πού είμαι… Η ψυχή μου δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά φαγητό σαν αυτό. Είναι τόσο ανόητο και ντροπιαστικό, αλλά πάω να φάω τώρα παγωτό cookies and cream… ο Θεός να σας ευλογεί όλους».