magazin
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 13:43
Φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες, μήνυμα από το 112
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χορεύει υπό τους αισθησιακούς ρυθμούς του «Any Time, Any Place» της Τζάνετ Τζάκσον
Fizz 16 Αυγούστου 2025 | 11:45

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χορεύει υπό τους αισθησιακούς ρυθμούς του «Any Time, Any Place» της Τζάνετ Τζάκσον

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αναστατώνει για μια ακόμη φορά τα social media.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

H ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται πολύ συχνά να χορεύει στα social media ενώ έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις με τον τρόπο με τον οποίο τον κάνει. Ωστόσο, εκείνη φαίνεται να μην πτοείται και να χάνει το κέφι της.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Προκλητικές εμφανίσεις και πολλά σχόλια

Δεν είναι λίγες οι φορές που την έχουμε δει να χορεύει ακόμα και χωρίς καθόλου ρούχα, ή προκλητικά εσώρουχα μέχρι και με μαχαίρια στο παρελθόν. Αυτή τη φορά χόρεψε αισθησιακά ένα τραγούδι της Τζάνετ Τζάκσον και «έριξε» το Instagram.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χορεύοντας Τζάνετ Τζάκσον

Φορώντας ένα εφαρμοστό ολόχρυσο κεντητό φόρεμα που αποκάλυπτε το στήθος της την ώρα που χόρευε, η γνωστή καλλιτέχνης δεν έδειξε την παραμικρή ενόχληση και συνέχισε να χορεύει αμέριμνη και χαμογελαστή.

Ο ξέφρενος χορός έγινε με μουσική υπόκρουση το «Any Time, Any Place» (Τζάνετ Τζάκσον).

Το επίμαχο video

Στο βίντεο τα στήθη της πάντως είναι καλυμένα με λουλούδια.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πήγε διακοπές στο Μεξικό με μια πλαστική κούκλα

Ανάμεσα στις προκλητικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας ήταν οι διακοπές που διοργάνωσε πριν λίγες ημέρες με μια παρέα της, μια κούκλα.

Συγκεκριμένα, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εθεάθη στο Μεξικό να αποβιβάζεται με έναν άντρα από την ομάδα της, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του μια πλαστική κούκλα-μωρό τυλιγμένη σε κουβέρτα.

Η τραγουδίστρια περπατούσε δίπλα του, φορώντας μαύρη κουκούλα, λευκό σορτσάκι, πέδιλα με τακούνι και γυαλιά ηλίου.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση προκάλεσε αρκετά σχόλια αλλά και ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors
Είπα ξείπα 15.08.25

Από το «απεχθής» στο «τιμή μας»: H απάντηση των Kiss στην βράβευση από τον Τραμπ στα Kennedy Center Honors

Πριν λίγα χρόνια oι Kiss χαρακτήριζαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «απεχθή» και επικίνδυνο. Τώρα, δηλώνουν «βαθιά τιμημένοι» για τη βράβευσή τους από τον ίδιο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
«Μη χαρίζεστε» 15.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;
Συγκινητικό 15.08.25

«Εκείνη έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου»: Γιατί η Έμα Στόουν έκλαψε στα γυρίσματα του Bugonia;

Η Έμα Στόουν, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποκάλυψε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο έβαλε τα κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της στα γυρίσματα της ταινίας

Σύνταξη
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
Βίντεο 15.08.25

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;
Απογοήτευση 15.08.25

Γιατί το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That έμεινε στην ιστορία ως το πιο αηδιαστικό;

Οι θαυμαστές της σειράς Sex And The City επέκριναν το And Just Like That για το ότι «κατέστρεψε» την κληρονομιά της σειράς με «ακραίες» ιστορίες, μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της τρίτης σεζόν - ακολουθούν spoiler.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Sly & love 15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ναι, αλλά όχι! 15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Σύνταξη
Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών
Ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους 16.08.25

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών» - Νέα παρέμβαση Ζελένσκι

Σε νέο του μήνυμα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σκοπεύει να παρακάμψει το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα

Σύνταξη
Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μίλησε για τον επαναπατρισμό του, τους στόχους του, την υποδοχή από τον κόσμο και τους νέους συνεργάτες του.

Σύνταξη
Έρευνα IBEC: 3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου δίνει ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας
Έρευνα 16.08.25

3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου σε πραγματικό χρόνο - Ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου IBEC, με την καταγραφή της εμφύτευσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δείχνει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του εμβρύου κατά τη σύλληψη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνοδος Αλάσκας: Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ
Σύνοδος Αλάσκας 16.08.25 Upd: 13:06

Με κοινό ανακοινωθέν απάντησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Ντόναλντ Τραμπ

Στο κοινό ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία» - Το συνυπογράφουν Φον ντερ Λάιεν, Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Στουμπ, Τουσκ και Κόστα

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών
«Ωμή πραγματικότητα» 16.08.25

ΚΚΕ για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Ιμπεριαλιστικά παζάρια όχι με κριτήριο το συμφέρον των λαών

Το ΚΚΕ τονίζει πως «ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα της Ουκρανίας και του κόσμου συνεχίζεται με θύματα τους λαούς, που σφάζονται στο μέτωπο για εχθρικά προς αυτούς συμφέροντα»

Σύνταξη
Τραμπ: Θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία – «Εάν πει το ναι θα συναντηθούμε με Πούτιν»
Όλοι αποφασίσαμε... 16.08.25

Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Ζελένσκι συνολική συμφωνία - «Εάν "τα βρούμε" θα συναντηθούμε με Πούτιν»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το ζήτημα δεν πρέπει να είναι μια κατάπαυση πυρός αλλά μία απευθείας συνολική ειρηνευτική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές
ΚΚΕ 16.08.25

Καραθανασόπουλος για επίθεση σε Πελετίδη: Η κυβέρνηση προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τις ευθύνες για τις πυρκαγιές

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε στη «λογική πάμε κι όπου βγει» όλων των κυβερνήσεων, που, όπως είπε, θυσιάζει τον λαό στο βωμό του κέρδους»

Σύνταξη
Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα
Για καταγγελίες 16.08.25

Τι προσφέρει το MyStreet στην καταπολέμηση της κατάληψης του δημόσιου χώρου – Το πρόβλημα με τα τραπεζοκαθίσματα

Τα μισά καταστήματα δεν έχουν άδεια από τον δήμο, δείχνει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Τέθηκε σε λειτουργία, η εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

Σύνταξη
Γάζα: Αποκάλυψη – Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους ως μαχητές της Χαμάς
Δικαιολογία για δολοφονία 16.08.25

Αποκάλυψη: Ισραηλινή μονάδα έχει ως αποστολή να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Το ισραηλινό +972 Magazine αποκαλύπτει ότι υπάρχει ειδική μονάδα στο Ισραήλ που έχει αναλάβει να να παρουσιάζει δημοσιογράφους στη Γάζα ως μαχητές της Χαμάς

Σύνταξη
Φωτιά: Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου – Οι περιοχές
Αυξημένη ετοιμότητα 16.08.25

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στη Χαλκιδική λόγω πολύ υψηλού κινδύνου φωτιάς - Οι περιοχές

Έως τις 8:00 το πρωί θα ισχύει η απαγόρευση στη Χαλκιδική - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για 10 Περιφέρειες όπου η επικινδυνότητα για φωτιά το Σάββατο είναι κατηγορίας 4

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο