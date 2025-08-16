Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χορεύει υπό τους αισθησιακούς ρυθμούς του «Any Time, Any Place» της Τζάνετ Τζάκσον

H ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται πολύ συχνά να χορεύει στα social media ενώ έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις με τον τρόπο με τον οποίο τον κάνει. Ωστόσο, εκείνη φαίνεται να μην πτοείται και να χάνει το κέφι της.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Προκλητικές εμφανίσεις και πολλά σχόλια

Δεν είναι λίγες οι φορές που την έχουμε δει να χορεύει ακόμα και χωρίς καθόλου ρούχα, ή προκλητικά εσώρουχα μέχρι και με μαχαίρια στο παρελθόν. Αυτή τη φορά χόρεψε αισθησιακά ένα τραγούδι της Τζάνετ Τζάκσον και «έριξε» το Instagram.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χορεύοντας Τζάνετ Τζάκσον

Φορώντας ένα εφαρμοστό ολόχρυσο κεντητό φόρεμα που αποκάλυπτε το στήθος της την ώρα που χόρευε, η γνωστή καλλιτέχνης δεν έδειξε την παραμικρή ενόχληση και συνέχισε να χορεύει αμέριμνη και χαμογελαστή.

Ο ξέφρενος χορός έγινε με μουσική υπόκρουση το «Any Time, Any Place» (Τζάνετ Τζάκσον).

Το επίμαχο video

Στο βίντεο τα στήθη της πάντως είναι καλυμένα με λουλούδια.

Britney Spears shares a video on Instagram dancing to «Any Time, Any Place» by Janet Jackson. pic.twitter.com/uQSOu7fXfN — y2k (@y2kpopart) August 13, 2025

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πήγε διακοπές στο Μεξικό με μια πλαστική κούκλα

Ανάμεσα στις προκλητικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας ήταν οι διακοπές που διοργάνωσε πριν λίγες ημέρες με μια παρέα της, μια κούκλα.

Συγκεκριμένα, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εθεάθη στο Μεξικό να αποβιβάζεται με έναν άντρα από την ομάδα της, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του μια πλαστική κούκλα-μωρό τυλιγμένη σε κουβέρτα.

Η τραγουδίστρια περπατούσε δίπλα του, φορώντας μαύρη κουκούλα, λευκό σορτσάκι, πέδιλα με τακούνι και γυαλιά ηλίου.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση προκάλεσε αρκετά σχόλια αλλά και ανησυχία για την ψυχολογική κατάσταση της.