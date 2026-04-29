Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται δύο μικρά αγόρια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκαν και τα δύο διασωληνωμένα έπειτα από σοβαρά περιστατικά που σημειώθηκαν στην Κρήτη.

Το πρώτο παιδί, ηλικίας 4 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στον λαιμό μετά από επίθεση σκύλου στον Βατόλακκο Χανίων.

Το αγοράκι υποβλήθηκε σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκτεταμένα τραύματά του. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ηράκλειο, όπου εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Εξίσου σοβαρή παραμένει και η κατάσταση ενός 6χρονου αγοριού από την Ολλανδία, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του να επιπλέει στην πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή της Χερσονήσου, όπου παραθέριζε με την οικογένειά του.

Το παιδί υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ νοσηλεύεται επίσης διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η αξονική τομογραφία του 6χρονου δεν έδειξε εγκεφαλικό οίδημα, γεγονός που θεωρείται ενθαρρυντικό.

Ωστόσο, οι γιατροί εξακολουθούν να ανησυχούν για την εγκεφαλική του λειτουργία, καθώς παραμένει άγνωστο για πόσο χρόνο βρισκόταν το παιδί αναίσθητο μέσα στο νερό.

Συλλήψεις για το περιστατικό στην πισίνα

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στην πισίνα. Για την υπόθεση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις: του 36χρονου πατέρα του παιδιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, του 27χρονου ναυαγοσώστη του ξενοδοχείου και του 48χρονου υποδιευθυντή της ξενοδοχειακής μονάδας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου.