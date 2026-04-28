Η Νάρα Σμιθ αποχαιρετά για λίγο το TikTok, το μαγείρεμα και τα εντυπωσιακά πουά και φλοράλ φορέματα για να ασχοληθεί με ένα άλλο είδος τέχνης. Τον κινηματογράφο.

Σύμφωνα με το Deadline, η Σμιθ θα ενταχθεί στο καστ του επερχόμενου θρίλερ της Amazon MGM, «Tyrant».

Η Σμιθ εντάσσεται σε ένα καστ που περιλαμβάνει τόσο A-listers όπως οι Σαρλίζ Θερόν, Τζούλια Γκάρνερ και Ντέμι Μουρ, όσο και ανερχόμενους αστέρες όπως ο Χάντσον Γουίλιαμς, ο μουσικός και ηθοποιός Ομάρ Απόλο και ο Πάπα Εσιέντου.

Αν και ο ρόλος που θα αναλάβει η Νάρα Σμιθ παραμένει άγνωστος, η ταινία φέρεται να διαδραματίζεται στον γαστρονομικό, ελιτίστικο κόσμο της Νέας Υόρκης, ένα «τοπίο» το οποίο είναι οικείο στην Σμιθ, η οποία έγινε viral στο διαδίκτυο με αφορμή χαλαρωτικά βίντεο, τα οποία την απεικόνιζαν να μαγειρεύει «from scratch» (ένα λογοπαίγνιο το οποίο θα καταλάβετε όσοι έχετε δει το περιεχόμενο της)

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν φέτος στο Λος Άντζελες.

Νέα επαγγελματικά βήματα

Σε άλλα νέα, η Νάρα Σμιθ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κυκλοφορήσει το πρώτο της βιβλίο μαγειρικής τον Οκτώβριο, το οποίο θα ονομάζεται Homemade.

Σε ένα βίντεο όπου ανακοινώνει την κυκλοφορία του βιβλίου, η μοντέλο αποκάλυψε ότι η συλλογή συνταγών της συνδυάζει φαγητά που έτρωγε κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας στη Γερμανία και γεύματα που έχει μαγειρέψει για τον σύζυγό της, τον Λάκι Μπλου Σμιθ, «τα οποία με παρακάλεσε να καταγράψω».

Πρόσθεσε επίσης ότι το βιβλίο περιλαμβάνει και προτάσεις από τους διαδικτυακούς της θαυμαστές. «Φυσικά έχω δει τα σχόλια και τα μηνύματά σας σχετικά με τις συνταγές που θέλατε», είπε η Σμιθ.

«Το μαγείρεμα είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω την αγάπη μου»

Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Νάρα Σμιθ αναφέρθηκε επίσης στο πρότυπο της «tradwife» που προβάλει, το οποίο επικεντρώνεται σε γυναίκες που αναλαμβάνουν παραδοσιακούς ρόλους στο σπίτι, ενώ οι σύζυγοί τους είναι οι «στυλοβάτες» της οικογένειας.

«Ποτέ δεν κατάλαβα από πού προέρχεται αυτή η ταμπέλα [tradwife], γιατί δεν ξέρω τι θεωρείται παραδοσιακό στη ζωή μας», είπε η Σμιθ. «Είμαι μια εργαζόμενη μητέρα. Δουλεύω, το ίδιο και ο Λάκι. Είναι μια σύγχρονη σχέση».

Σημείωσε δε, ότι οι άνθρωποι μπορεί να κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα επειδή δημοσιεύει βίντεο μαγειρικής από την κουζίνα της, αλλά υποστήριξε ότι πρόκειται για μια ανακριβή ερμηνεία του περιεχομένου της.

«Το μαγείρεμα είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω την αγάπη μου. Είναι χόμπι και δουλειά. Δεν είναι κάτι που με αναγκάζει κάποιος να κάνω», δήλωσε η Σμιθ.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της sto Harper’s Bazaar , η Σμιθ αναφέρθηκε και πάλι στον όρο «tradwife», δηλώνοντας ότι ταυτίζεται με τον ρόλο της «εργαζόμενης μαμάς» και όχι της νοικοκυράς.

Τόνισε επίσης ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δεν είναι και τόσο βαθυστόχαστο».

*Με πληροφορίες από: People | Variety