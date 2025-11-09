magazin
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;
Go Fun 09 Νοεμβρίου 2025 | 16:30

Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην εποχή των social media, το κίνημα των «tradwives» φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εικόνα της παραδοσιακής νοικοκυρά, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής που φαντάζει ιδανικός και γαλήνιος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Spotlight

Στην ψηφιακή εποχή, οι τάσεις και οι ιδεολογίες κυκλοφορούν ταχύτερα από ποτέ, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την οικογένεια, την εργασία και το φύλο.

Μεταξύ των πιο προβληματικών από αυτά τα διαδικτυακά κινήματα είναι το φαινόμενο «tradwife» — συντομογραφία του «traditional wife» (παραδοσιακή σύζυγος).

Ο όρος αναφέρεται σε γυναίκες που υιοθετούν συντηρητικούς, συχνά θρησκευτικά εμπνευσμένους ρόλους των φύλων: μένουν στο σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά, υποστηρίζουν τους συζύγους τους ως οικογενειάρχες και δίνουν προτεραιότητα στην οικογένεια παρά στις ατομικές φιλοδοξίες.

Ενώ το κίνημα αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγία για ένα φανταστικό ιδανικό της δεκαετίας του 1950, η αναβίωση του έχει γίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω του διαδικτύου.

Στο Instagram, το TikTok και το YouTube, οι influencers του tradwife δημοσιεύουν γαλήνια βίντεο όπου ψήνουν φρέσκο ψωμί, φτιάχνουν τυρί από το μηδέν, ράβουν, τακτοποιούν και καθαρίζουν όμορφες κουζίνες και όλα αυτά φορώντας vintage φορέματα.

@bla1rfx ,,I was a great ballerina» | #ballerinafarm #hannahneeleman #ballerina #ballet #farmwife #julliard #tradwife #wife #mother #stayathomemom #pregnant #usa #goodluckbabe #teamwork #fyp #edit #ballerinaedit #videostar #vsp #viral #kamalaharris #bla1rfx ♬ original sound – pola

Για τους ακόλουθους τους, αυτές οι εικόνες αντιπροσωπεύουν την ειρήνη, τη θηλυκότητα και την ηθική σταθερότητα σε έναν χαοτικό κόσμο.

Ωστόσο, κάτω από τον απαλό φωτισμό και την ήρεμη μουσική κρύβεται ένα παράδοξο: το ιδανικό του tradwife εξαρτάται από μια οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που σπάνια υπάρχει πια.

Μια ψηφιακή νοσταλγία για ένα χαμένο παρελθόν

Η γοητεία της αισθητικής της tradwife βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη νοσταλγία — την επιθυμία για μια απλούστερη, πιο «τακτοποιημένη» εποχή, όταν οι ρόλοι των φύλων ήταν σαφείς και οι οικογένειες φαινόταν σταθερές.

Ωστόσο, η εικόνα που προωθεί είναι περισσότερο φαντασία παρά ιστορία.

Το οικογενειακό μοντέλο της μέσης του εικοστού αιώνα από το οποίο αντλεί έμπνευση — ένα εισόδημα, πολλά παιδιά, μια νοικοκυρά πλήρους απασχόλησης — ήταν βιώσιμο μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και για ένα περιορισμένο τμήμα της κοινωνίας, κυρίως λευκούς και μεσαία τάξη.

Σήμερα, η οικονομική βάση για αυτόν τον τρόπο ζωής έχει υποβαθμιστεί.

Οι μισθοί έχουν σταματήσει να αυξάνονται, το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί στα ύψη και οι περισσότερες οικογένειες εξαρτώνται από δύο εισοδήματα.

@gubbahomestead1 A «trad wife» is a woman who embraces traditional roles within the household, but believes that doing so does not mean sacrificing her rights or freedoms. I’m all for it. #homestead #homesteader ♬ Beautiful and emotional instrumental music(1044200) – MaxRecStudio

Ο αόρατος «παραδοσιακός σύζυγος»

Πίσω από κάθε παραδοσιακή σύζυγο κρύβεται μια υπόθεση: ένας «παραδοσιακός σύζυγος» που φροντίζει για την οικογένεια.

Ωστόσο, αυτή η φιγούρα είναι πολύ λιγότερο ορατή στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Vox.

Ενώ οι παραδοσιακές σύζυγοι με επιρροή δημοσιεύουν καλομονταρισμένα βίντεο με οικιακές εργασίες, οι σύζυγοί τους σπάνια εμφανίζονται — ή όταν εμφανίζονται, είναι σιωπηλοί, υποστηρικτικοί χαρακτήρες στο παρασκήνιο.

@mrsarialewis You’re not equal partners?? No! We aren’t. We are two people, who have equal value but incredibly different roles, gifting, and purposes in the household. Our marriage is not a 50/50 split. No, we have patterned our marriage after what we see in scripture. Andrew is the head of the household. He is the leader of the family, the one God ordained to provide for and protect us, physically and spiritually. I do not go to him for every little decision, but instead he has designated parts of the household where I have dominion over. When it comes to decisions, we make them together but he weighs the options and has the final say. We are a team, and he leads the team. I on the other hand, get to do what I do best. My domain includes the kitchen, cleaning, purchases for the family, health. While either of us could step in for the other (and do occasionally on a need basis), we aren’t very good at it. We have designated roles in the household not only because we see that in scripture but also because it just works. Andrew takes care of the things I hate doing, and vice versa. But above all I think the most controversial thing about out marriage is not the structure but the fact that we put each other first. As Christians we are called to imitate Christ and Jesus literally died for us. We die to ourselves every day, putting aside selfish thoughts and serving the other instead. Marriage like this takes sacrifice, but we are willing to be radical. P.S. As you can see here I am talking about MY marriage, not anyone else’s. If your marriage is structured completely differently that’s fine! We have to make our own decisions for our lives and I will not be held accountable for yours, but for mine. 🥰 #trad #traditional #traditionalwife ♬ original sound – Aria

Αυτή η απουσία αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη πολιτισμική αντίφαση.

Στη σύγχρονη οικονομία, το μοντέλο του άνδρα ως οικογενειάρχη (ακόμα κι αν θέλαμε να το διατηρήσουμε) είναι πιο δύσκολο από ποτέ να διατηρηθεί.

Οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και τη γεωργία που κάποτε στήριζαν τις μονοεισοδηματικές οικογένειες έχουν μειωθεί, ενώ οι θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών συχνά πληρώνουν πολύ λίγα για να συντηρήσουν εξαρτώμενα μέλη.

Ακόμη και οι επαγγελματικές θέσεις εργασίας συνοδεύονται από αβεβαιότητα και άγχος που κάνουν την αποκλειστική οικονομική ευθύνη αποθαρρυντική.

Οι κοινωνιολόγοι σημειώνουν ότι η εικόνα της παραδοσιακής συζύγου εξιδανικεύει ένα είδος αρρενωπότητας που είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για τους περισσότερους άνδρες σήμερα.

Η φαντασίωση επιμένει, αλλά η πραγματικότητα δεν συνεργάζεται.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί «παραδοσιακοί σύζυγοι» στο διαδίκτυο είναι συμβολικοί — ένα αισθητικό εξάρτημα στο περιεχόμενο των συζύγων τους και όχι οικονομικοί πάροχοι με την παραδοσιακή έννοια.

@mrsarialewis #tradwife ♬ New Home – Frozen Silence

Εργασία μεταμφιεσμένη σε μη εργασία: Το παράδοξο των influencers

Ίσως η πιο εντυπωσιακή αντίφαση του φαινομένου της παραδοσιακής συζύγου είναι ότι στηρίζεται στην εργασία — συγκεκριμένα, στην ψηφιακή εργασία.

Πολλές διακεκριμένες παραδοσιακές σύζυγοι έχουν σημαντικά εισοδήματα από χορηγίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέσμους συνεργατών και επώνυμο περιεχόμενο.

View this post on Instagram

A post shared by Nara Smith (@naraaziza)

Με άλλα λόγια, ενώ κηρύττουν τις αρετές του να μένεις στο σπίτι και να μην εργάζεσαι για αμοιβή, η ικανότητά τους να το κάνουν αυτό εξαρτάται από το να κερδίζουν χρήματα ως influencers.

Αυτό το παράδοξο υπογραμμίζει το γεγονός ότι η «παραδοσιακή ζωή» δεν είναι απλώς ένας τρόπος ζωής, αλλά ένα brand.

Εμπορευματοποιώντας την οικιακή εργασία τους, αυτές οι γυναίκες έχουν μετατρέψει την παραδοσιακή οικιακή ζωή σε μια μορφή ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Τα προσεγμένα βίντεο και οι επιμελημένες φωτογραφίες τους απαιτούν τεχνικές δεξιότητες, εμπορική διορατικότητα και αμέτρητες ώρες— όλες μορφές εργασίας.

@ballerinafarmFarmer protein powder! I cant wait.♬ original sound – Ballerina Farm

Αυτό δημιουργεί μια πολυεπίπεδη ειρωνεία: οι tradwives προωθούν την ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας και να βρουν την ικανοποίηση αποκλειστικά μέσω της οικιακής ζωής, αλλά οι ίδιες είναι επιχειρηματίες που εξαρτώνται από τη δημόσια προβολή, την απόδοση και το κέρδος.

Στην πραγματικότητα, πουλάνε μια φαντασίωση ότι δεν εργάζονται, ενώ εργάζονται σκληρότερα από ποτέ πίσω από τα παρασκήνια.

Φύλο, βλέμμα και η αισθητική της υποταγής

Μια άλλη βασική πτυχή του περιεχομένου των tradwives είναι η οπτική του διάσταση.

Αυτά τα βίντεο δεν είναι απλώς τεκμηρίωση του τρόπου ζωής — είναι αισθητικές παραστάσεις.

Ο απαλός φωτισμός, τα ειδυλλιακά σκηνικά και τα vintage φορέματα θυμίζουν θρησκευτικές ζωγραφιές και διαφημίσεις της δεκαετίας του 1950.

«Η παραδοσιακή σύζυγος είναι ένα οπτικό τεχνούργημα. Υπάρχει πραγματικά για να την κοιτάζουν και να την αντιλαμβάνονται», λέει η Sara Petersen, συγγραφέας του Momfluenced: Inside the Maddening, Picture-Perfect World of Mommy Influencer Culture.

@esteecwilliams Make pumpkin bread with me 🎃 Dress is from Retrostage #SephoraConcealers #DrPepperTuitionContest #fyp #pumpkinbread #tradwife #homemaking #baking #christianwoman #spoiledwife ♬ original sound – Estee

Αυτή η αισθητική είναι βαθιά επηρεασμένη από το φύλο.

Η εικόνα της tradwife είναι φτιαγμένη για ένα κοινό που συχνά περιλαμβάνει συντηρητικούς άνδρες που εξιδανικεύουν τη θηλυκότητα ως απαλή, υπάκουη και διακοσμητική.

Ορισμένοι σχολιαστές υποδηλώνουν ότι η δημοτικότητα του κινήματος tradwife μεταξύ των ανδρών θεατών αντικατοπτρίζει ευρύτερες τάσεις στην πολιτική της αρρενωπότητας στο διαδίκτυο — τη «ανδρόσφαιρα» — όπου οι παραδοσιακές ιεραρχίες των φύλων ρομαντικοποιούνται ως αντίδοτα στον σύγχρονο φεμινισμό.

Το αποτέλεσμα είναι μια διπλή παράσταση: οι γυναίκες επιδεικνύουν την αφοσίωσή τους στο σπίτι μπροστά στην κάμερα, ενώ οι άνδρες καταναλώνουν την εικόνα ως απόδειξη της ηθικής και της τάξης των φύλων. Ωστόσο, και οι δύο συμμετέχουν σε μια φαντασίωση που έχει ελάχιστη σχέση με την καθημερινή ζωή.

@its.anya.lacey 1 everything bagel (I scoop and toast it) 1/2 an avocado 6 1/2 slices of tomato 6 slices of cucumber 2 slices of sharp cheddar 2 eggs Salt + pepper #recipe #sandwich #eggs #tradwife #country #traditional #Christian #cowgirl #cowboy #wife ♬ original sound – Anya Lacey

Η άνοδος του dadfluencer

Για μερικούς νέους άνδρες σήμερα, ένα πιο επίκαιρο πρότυπο από τον παραδοσιακό σύζυγο μπορεί να είναι ο dadfluencer, αρκετοί από τους οποίους έχουν συγκεντρώσει πολλούς ακόλουθους καταγράφοντας τις προσπάθειές τους να φροντίζουν τα παιδιά και τα σπίτια τους.

Ο Joey Foo, για παράδειγμα, δημοσιεύει βίντεο με τον εαυτό του να φροντίζει τα τρία του παιδιά ή να φτιάχνει κέικ σοκολάτας για τη σύζυγό του, με περισσότερους από 210.000 ακόλουθους στο Instagram.

@joey.foo Rushing to clean before my wife gets home from work #cleaning#clean#cleantok ♬ original sound – Joey Foo

Μέχρι στιγμής, το κοινό αυτών των λογαριασμών είναι κυρίως γυναίκες και κανένας dadfluencer δεν είναι τόσο γνωστός όσο οι πιο διάσημες παραδοσιακές σύζυγοι στο διαδίκτυο, των οποίων οι λογαριασμοί έχουν εκατομμύρια ακόλουθους.

Ωστόσο, σε μια εποχή που οι ανδροκρατούμενες δουλειές εξαφανίζονται και οι άνδρες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, ο πατέρας που μένει στο σπίτι μπορεί να είναι ένα αρχέτυπο του οποίου η ώρα έχει έρθει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότες σε αναμονή – Το σχέδιο δράσης και η επίσκεψη Χάνσεν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

Φρούτα: 3+1 για δυνατό ανοσοποιητικό και μακροζωία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ομόλογα
Junk bonds: Γιατί επιστρέφει ο φόβος

Junk bonds: Γιατί επιστρέφει ο φόβος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε

LIVE: Ρόμα – Ουντινέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ουντινέζε για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό

Πέντε σερί αήττητα παιχνίδια ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, συν ένα στο Κύπελλο. Επίσης, οι Βοιωτοί έχουν την καλύτερη επίθεση στη Super League με 26 γκολ! Πρωταγωνιστές οι Οζμπολτ, Παλάσιος

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Βόλος
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος

LIVE: Ατρόμητος – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Βόλος για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ

Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το 0/4 στο Champions League, έχασε και από την Ουτρέχτη (2-1) για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς
On Field 09.11.25

Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Ο Αμερικανός επέστρεψε και το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο τρίποντο του Έβανς, φανερώνει πολλά για τις προσδοκίες που υπάρχουν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του
Αποκατάσταση της αδικίας 09.11.25

Το 1850, ένας σκλάβος φιλοτέχνησε χιλιάδες κεραμικά – Tώρα, ένα μουσείο τα επιστρέφει στους απογόνους του

«Ο προ-προ-προπάππους μας δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ούτε ένα από τα κεραμικά του έργα ούτε να τα κληροδοτήσει στα παιδιά και τα εγγόνια του», δήλωσε η απόγονος του Ντέιβιντ Ντρέικ, Πολίν Μπέικερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του
Ελλάδα 09.11.25

Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση μετά από 300 μηνύσεις εις βάρος του

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος στο Λασίθι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές για καταστροφές σε αγρούς λόγω ανεπιτήρητων ζώων και δεν παρίσταται στα δικαστήρια προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή – Κλειστοί οι δρόμοι στο κέντρο
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 09.11.25

Στην κυκλοφορία η Μαραθώνος μέχρι την Αγία Παρασκευή - Κλειστοί παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο

Το μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου παραμένει ακόμη κλειστό - Στο κέντρο της Αθήνας, η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 18:30

Σύνταξη
Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25

Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, επικριτής του Πούτιν, υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν θα βελτιωθούν, την ώρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ κάνουν πολεμικά σχέδια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25

Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Μεγάλες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση καθώς ο υπερτυφώνας σαρώνει τη χώρα. Δυνάμεις του στρατού έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή
Αμυντική προετοιμασία 09.11.25

Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή

Η Γερμανία προχωρά σε νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων, έπειτα από το πακέτο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Νέα προγράμματα είναι επίσης στα σκαριά.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο