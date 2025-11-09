Ο χάρτινος κόσμος των tradwives: Γιατί ούτε οι ίδιες οι «παραδοσιακές σύζυγοι» δεν αγοράζουν αυτό που πουλάνε;

Στην ψηφιακή εποχή, οι τάσεις και οι ιδεολογίες κυκλοφορούν ταχύτερα από ποτέ, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την οικογένεια, την εργασία και το φύλο.

Μεταξύ των πιο προβληματικών από αυτά τα διαδικτυακά κινήματα είναι το φαινόμενο «tradwife» — συντομογραφία του «traditional wife» (παραδοσιακή σύζυγος).

Ο όρος αναφέρεται σε γυναίκες που υιοθετούν συντηρητικούς, συχνά θρησκευτικά εμπνευσμένους ρόλους των φύλων: μένουν στο σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά, υποστηρίζουν τους συζύγους τους ως οικογενειάρχες και δίνουν προτεραιότητα στην οικογένεια παρά στις ατομικές φιλοδοξίες.

Ενώ το κίνημα αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγία για ένα φανταστικό ιδανικό της δεκαετίας του 1950, η αναβίωση του έχει γίνει σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω του διαδικτύου.

Στο Instagram, το TikTok και το YouTube, οι influencers του tradwife δημοσιεύουν γαλήνια βίντεο όπου ψήνουν φρέσκο ψωμί, φτιάχνουν τυρί από το μηδέν, ράβουν, τακτοποιούν και καθαρίζουν όμορφες κουζίνες και όλα αυτά φορώντας vintage φορέματα.

Για τους ακόλουθους τους, αυτές οι εικόνες αντιπροσωπεύουν την ειρήνη, τη θηλυκότητα και την ηθική σταθερότητα σε έναν χαοτικό κόσμο.

Ωστόσο, κάτω από τον απαλό φωτισμό και την ήρεμη μουσική κρύβεται ένα παράδοξο: το ιδανικό του tradwife εξαρτάται από μια οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που σπάνια υπάρχει πια.

Μια ψηφιακή νοσταλγία για ένα χαμένο παρελθόν

Η γοητεία της αισθητικής της tradwife βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη νοσταλγία — την επιθυμία για μια απλούστερη, πιο «τακτοποιημένη» εποχή, όταν οι ρόλοι των φύλων ήταν σαφείς και οι οικογένειες φαινόταν σταθερές.

Ωστόσο, η εικόνα που προωθεί είναι περισσότερο φαντασία παρά ιστορία.

Το οικογενειακό μοντέλο της μέσης του εικοστού αιώνα από το οποίο αντλεί έμπνευση — ένα εισόδημα, πολλά παιδιά, μια νοικοκυρά πλήρους απασχόλησης — ήταν βιώσιμο μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και για ένα περιορισμένο τμήμα της κοινωνίας, κυρίως λευκούς και μεσαία τάξη.

Σήμερα, η οικονομική βάση για αυτόν τον τρόπο ζωής έχει υποβαθμιστεί.

Οι μισθοί έχουν σταματήσει να αυξάνονται, το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί στα ύψη και οι περισσότερες οικογένειες εξαρτώνται από δύο εισοδήματα.

Ο αόρατος «παραδοσιακός σύζυγος»

Πίσω από κάθε παραδοσιακή σύζυγο κρύβεται μια υπόθεση: ένας «παραδοσιακός σύζυγος» που φροντίζει για την οικογένεια.

Ωστόσο, αυτή η φιγούρα είναι πολύ λιγότερο ορατή στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Vox.

Ενώ οι παραδοσιακές σύζυγοι με επιρροή δημοσιεύουν καλομονταρισμένα βίντεο με οικιακές εργασίες, οι σύζυγοί τους σπάνια εμφανίζονται — ή όταν εμφανίζονται, είναι σιωπηλοί, υποστηρικτικοί χαρακτήρες στο παρασκήνιο.

#traditional #traditionalwife

Αυτή η απουσία αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη πολιτισμική αντίφαση.

Στη σύγχρονη οικονομία, το μοντέλο του άνδρα ως οικογενειάρχη (ακόμα κι αν θέλαμε να το διατηρήσουμε) είναι πιο δύσκολο από ποτέ να διατηρηθεί.

Οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και τη γεωργία που κάποτε στήριζαν τις μονοεισοδηματικές οικογένειες έχουν μειωθεί, ενώ οι θέσεις εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών συχνά πληρώνουν πολύ λίγα για να συντηρήσουν εξαρτώμενα μέλη.

Ακόμη και οι επαγγελματικές θέσεις εργασίας συνοδεύονται από αβεβαιότητα και άγχος που κάνουν την αποκλειστική οικονομική ευθύνη αποθαρρυντική.

Οι κοινωνιολόγοι σημειώνουν ότι η εικόνα της παραδοσιακής συζύγου εξιδανικεύει ένα είδος αρρενωπότητας που είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για τους περισσότερους άνδρες σήμερα.

Η φαντασίωση επιμένει, αλλά η πραγματικότητα δεν συνεργάζεται.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί «παραδοσιακοί σύζυγοι» στο διαδίκτυο είναι συμβολικοί — ένα αισθητικό εξάρτημα στο περιεχόμενο των συζύγων τους και όχι οικονομικοί πάροχοι με την παραδοσιακή έννοια.

Εργασία μεταμφιεσμένη σε μη εργασία: Το παράδοξο των influencers

Ίσως η πιο εντυπωσιακή αντίφαση του φαινομένου της παραδοσιακής συζύγου είναι ότι στηρίζεται στην εργασία — συγκεκριμένα, στην ψηφιακή εργασία.

Πολλές διακεκριμένες παραδοσιακές σύζυγοι έχουν σημαντικά εισοδήματα από χορηγίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέσμους συνεργατών και επώνυμο περιεχόμενο.

Με άλλα λόγια, ενώ κηρύττουν τις αρετές του να μένεις στο σπίτι και να μην εργάζεσαι για αμοιβή, η ικανότητά τους να το κάνουν αυτό εξαρτάται από το να κερδίζουν χρήματα ως influencers.

Αυτό το παράδοξο υπογραμμίζει το γεγονός ότι η «παραδοσιακή ζωή» δεν είναι απλώς ένας τρόπος ζωής, αλλά ένα brand.

Εμπορευματοποιώντας την οικιακή εργασία τους, αυτές οι γυναίκες έχουν μετατρέψει την παραδοσιακή οικιακή ζωή σε μια μορφή ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Τα προσεγμένα βίντεο και οι επιμελημένες φωτογραφίες τους απαιτούν τεχνικές δεξιότητες, εμπορική διορατικότητα και αμέτρητες ώρες— όλες μορφές εργασίας.

Αυτό δημιουργεί μια πολυεπίπεδη ειρωνεία: οι tradwives προωθούν την ιδέα ότι οι γυναίκες πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας και να βρουν την ικανοποίηση αποκλειστικά μέσω της οικιακής ζωής, αλλά οι ίδιες είναι επιχειρηματίες που εξαρτώνται από τη δημόσια προβολή, την απόδοση και το κέρδος.

Στην πραγματικότητα, πουλάνε μια φαντασίωση ότι δεν εργάζονται, ενώ εργάζονται σκληρότερα από ποτέ πίσω από τα παρασκήνια.

Φύλο, βλέμμα και η αισθητική της υποταγής

Μια άλλη βασική πτυχή του περιεχομένου των tradwives είναι η οπτική του διάσταση.

Αυτά τα βίντεο δεν είναι απλώς τεκμηρίωση του τρόπου ζωής — είναι αισθητικές παραστάσεις.

Ο απαλός φωτισμός, τα ειδυλλιακά σκηνικά και τα vintage φορέματα θυμίζουν θρησκευτικές ζωγραφιές και διαφημίσεις της δεκαετίας του 1950.

«Η παραδοσιακή σύζυγος είναι ένα οπτικό τεχνούργημα. Υπάρχει πραγματικά για να την κοιτάζουν και να την αντιλαμβάνονται», λέει η Sara Petersen, συγγραφέας του Momfluenced: Inside the Maddening, Picture-Perfect World of Mommy Influencer Culture.

Αυτή η αισθητική είναι βαθιά επηρεασμένη από το φύλο.

Η εικόνα της tradwife είναι φτιαγμένη για ένα κοινό που συχνά περιλαμβάνει συντηρητικούς άνδρες που εξιδανικεύουν τη θηλυκότητα ως απαλή, υπάκουη και διακοσμητική.

Ορισμένοι σχολιαστές υποδηλώνουν ότι η δημοτικότητα του κινήματος tradwife μεταξύ των ανδρών θεατών αντικατοπτρίζει ευρύτερες τάσεις στην πολιτική της αρρενωπότητας στο διαδίκτυο — τη «ανδρόσφαιρα» — όπου οι παραδοσιακές ιεραρχίες των φύλων ρομαντικοποιούνται ως αντίδοτα στον σύγχρονο φεμινισμό.

Το αποτέλεσμα είναι μια διπλή παράσταση: οι γυναίκες επιδεικνύουν την αφοσίωσή τους στο σπίτι μπροστά στην κάμερα, ενώ οι άνδρες καταναλώνουν την εικόνα ως απόδειξη της ηθικής και της τάξης των φύλων. Ωστόσο, και οι δύο συμμετέχουν σε μια φαντασίωση που έχει ελάχιστη σχέση με την καθημερινή ζωή.

Η άνοδος του dadfluencer

Για μερικούς νέους άνδρες σήμερα, ένα πιο επίκαιρο πρότυπο από τον παραδοσιακό σύζυγο μπορεί να είναι ο dadfluencer, αρκετοί από τους οποίους έχουν συγκεντρώσει πολλούς ακόλουθους καταγράφοντας τις προσπάθειές τους να φροντίζουν τα παιδιά και τα σπίτια τους.

Ο Joey Foo, για παράδειγμα, δημοσιεύει βίντεο με τον εαυτό του να φροντίζει τα τρία του παιδιά ή να φτιάχνει κέικ σοκολάτας για τη σύζυγό του, με περισσότερους από 210.000 ακόλουθους στο Instagram.

Μέχρι στιγμής, το κοινό αυτών των λογαριασμών είναι κυρίως γυναίκες και κανένας dadfluencer δεν είναι τόσο γνωστός όσο οι πιο διάσημες παραδοσιακές σύζυγοι στο διαδίκτυο, των οποίων οι λογαριασμοί έχουν εκατομμύρια ακόλουθους.

Ωστόσο, σε μια εποχή που οι ανδροκρατούμενες δουλειές εξαφανίζονται και οι άνδρες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, ο πατέρας που μένει στο σπίτι μπορεί να είναι ένα αρχέτυπο του οποίου η ώρα έχει έρθει.