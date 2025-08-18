Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Οι φράσεις-δημιούργηματα της Gen Z «tradwife», «delulu» και «skibidi» είναι μερικές από τις νέες λέξεις που μπήκαν στο λεξικό του Cambridge, σε μια επιλογή που επιβεβαιώνει την επιρροή του TikTok στην αγγλική γλώσσα.

«Η κουλτούρα του διαδικτύου αλλάζει την αγγλική γλώσσα και είναι συναρπαστικό να παρατηρούμε και να καταγράφουμε αυτή την επίδραση στο λεξικό», δήλωσε ο υπεύθυνος του λεξικού, Κόλιν Μακίντος, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Δεν βλέπουμε κάθε μέρα λέξεις όπως skibidi και delulu να μπαίνουν στο λεξικό του Cambridge. Προσθέτουμε μόνο λέξεις που πιστεύουμε ότι θα έχουν διάρκεια».

Οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Από το skibidi στο tradwife ένα TikTok δρόμος

Οι νεαροί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν συχνά το skibidi για να δώσουν έμφαση σε μια πρόταση -χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Έγινε δημοφιλές χάρη στο Skibidi Toilet, ένα βίντο που έγινε viral στο YouTube και στο οποίο εμφανίζονται ανθρώπινα κεφάλια να προεξέχουν από τουαλέτες.

Το λεξικό Cambridge ορίζει τη λέξη skibidi ως «έξη που μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες, όπως «ωραίο» ή «κακό», ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλώς ως αστείο.

Από την άλλη πλευρά, το φαινόμενο «tradwife», που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2020, έχει επίσης δεχτεί ευρεία κριτική καθώς θεωρείται ότι συνδέεται με μια παρωχημένη νοοτροπία που αναπαράγει έμφυλα και πατριαρχικά στερεότυπα. Αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε συντηρητικές influencers-νοικοκυρές που εξυμνούν τη φροντίδα των συζύγων και των παιδιών τους και δημοσιεύουν σχετικό περιεχόμενο στο TikTok, το Instagram και το YouTube – φορώντας πολλές φορές maxi φλοράλ φορέματα που εναρμονίζονται με το τοπίο πίσω τους: φύση, μια τεράστια κουζίνα με ξύλινους πάγκους και μπόλικο αλεύρι για πίτα.

Πάντως, ο ορισμός του λεξικού αναφέρει ότι μια tradwife είναι «ειδικά αυτή που δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Το Delulu, συντομογραφία του delusional («αυτός που τρέφει αυταπάτες»), είναι λιγότερο αμφιλεγόμενο, αλλά έχει συνδεθεί με τις πεποιθήσεις που είναι πιο σημαντικές από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα αν μια φίλη/ος σας θεωρεί ότι αρέσει σε κάποιον/α επειδή το άλλο άτομο παρακολουθεί τι ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να θεωρηθεί delulu, δεδομένου ότι ένα κλικ δευτερολέπτων δεν κρύβει απαραίτητα ερωτικό ενδιαφέρον (άλλωστε ένα ρητό λέει, αν ήθελε θα έστελνε, και αν θες πολύ, στείλε εσυ).

Ως παράδειγμα, το λεξικό ανέφερε μια ομιλία του 2025 στο κοινοβούλιο, όπου ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε χρησιμοποίησε τη φράση «delulu with no solulu».

*Με πληροφορίες από: Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Pull & Bear