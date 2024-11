Βrat εναντίον delulu σημειώσατε 1! Πώς το λεξικό Κόλινς δικαίωσε την Charli XCX

Όταν η Charli XCX, μία από τις πλέον ευπώλητες καλλιτέχνιδες της ποπ μουσικής σκηνής σήμερα, ανακοίνωσε τον Ιούνιο τον τίτλο του νέου της άλμπουμ «Brat», κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς ήθελε να πει επικαιροποιώντας μια λέξη που έχει ρίζες στον 15ο αιώνα -αυτό δεν είχε και καμία απολύτως σημασία.

Σε καιρούς που οι τάσεις αλλάζουν με το φρενήρη ρυθμό ενός τυχαίου swipe, όταν οι αλγόριθμοι ορίζουν τι είναι Hot και τι είναι Not σε ταχύτητες F1, όταν τα trends σε TikTok και Reels αναδεικνύουν πρόσωπα, καθιερώνουν πολιτικές, και διαμορφώνουν το ύφασμα της κανονικότητας μας μέσα από οθόνες και προϊόντα pop κουλτούρας, η κυριολεκτική σημασία δεν έχει και πολύ σημασία εν τέλει.

Σε μια προσπάθεια (φιλότιμη) να ορίσει τον όρο «brat» η Charli XCX είχε διευκρινίσει ότι ως M-Π-Ρ-A-T ορίζεται ως κάποιος/-α-@ ή κάτι με «σίγουρη, ανεξάρτητη και ηδονιστική στάση».

Η λέξη έγινε σημαία, καθιερώθηκε ως πολιτιστικό φαινόμενο, έγινε Lifestyle, τρόπος ζωής και εμμονή στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Κάμαλα Χάρις και η επικοινωνιακή της ομάδα επένδυσαν εξίσου στη λέξη που έγινε τάση, το «Brat» χρησιμοποιώντας τον όρο αλλά και τους κώδικες οπτικής επικοινωνίας της Charli XCX στα social media για να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους. Οι Gen Z ίσως κρίνουν τις επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ και η Κάμαλα Χάρις τους διεκδίκησε με πείσμα, άλλωστε influencers και content creators έχουν δώσει ετυμηγορία:

Η Κάμαλα Χάρις είναι Brat.

Το Collins δικαιώνει

Οι επιστήμονες των λέξεων, οι λεξικογράφοι, του Κόλινς (Collins) εξετάζουν κάθε χρόνο τις πιο επιδραστικές λέξεις της χρονιάς σκανάροντας τα social media και άλλες πηγές, προκειμένου να καθορίσουν ποιες θα προστεθούν στην ετήσια λίστα τους με νέες και αξιόλογες λέξεις.

Πολύτιμη αρωγή στην αποστολή τους και το Collins Corpus, μια βάση δεδομένων 20 δισεκατομμυρίων λέξεων που εξετάζει τον ψηφιακό και έντυπο κόσμο, καθώς και τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης για να ανιχνεύσει πότε επινοούνται λέξεις, ποιες είναι αυτές και πόσο «επιθετικά» διαδίδονται.

Το «Brat» που καθιέρωσε η pop culture με όχημα το έκτο στούντιο άλμπουμ της Charli XCX νίκησε με διαφορά τους αντιπάλους.

Με επαναστατικό γονίδιο κλειδωμένο στα τέσσερα γράμματα της η λέξη «Brat» καθιέρωσε αισθητική, μονοπώλησε το TikTok, κονταροχτυπήθηκε με το «demure» ή το «clean girl» -δύο άλλα ποπ κινήματα της μετριοπάθειας που οι «Βrat» λεγεώνα κατασπάραξε στο νήμα-, επικαιροποίησε το πνεύμα του πανηδονισμού και της rave επανάστασης, φλέρταρε με τη θεσμική κουλτούρα, έκλεισε το μάτι στις πολλαπλές υποκουλτούρες, και γρύλισε σε νεοσυντηρητικούς.

Ωστόσο δεν είναι μια νέα λέξη.

Η λέξη «brat» έχει τις ρίζες της στον 15ο αιώνα, όταν ο Chaucer το χρησιμοποίησε για να μιλήσει για έναν μανδύα από χοντρό ύφασμα Ένα αιώνα μετά το «brat» ήταν ένας χαρακτηρισμός για τα «ανεπιθύμητα μικρά παιδιά» και στις αρχές του 20ου αιώνα το επίθετο «bratty» σήμαινε «κακομαθημένο ανήλικο» από το 1929. Στα 80s η λέξη όρισε και μια ολόκληρη σχολή νεόκοπων σταρ, με το «brat pack» που κατάκτησε τη μεγάλη οθόνη -ανάμεσα στους σταρ της γενιάς, οι Ντεμί Μουρ και Ρομπ Λόου έχουν αφήσει ιστορία σε λευκώματα και αφίσες, κάρτες ή κορνίζες μια χαμένης εφηβείας.

Νέος κόσμος, νέα αργκό

Η λέξη «brat», επικαιροποιημένη πλέον και με neon χρώμα επενδυμένη, δεν είναι το μόνο παράγωγο της ποπ κουλτούρας που φιγουράρει στη φετινή λίστα των λέξεων του Κόλινς.

Σε αυτή θα βρούμε τη λέξη «eras» -παραπέμπει στην περιοδεία «Eras» της Tέιλορ Σουίφτ για να χαρακτηρίσει «μια περίοδο στη ζωή ή καριέρα κάποιου με ξεχωριστό χαρακτήρα»- και άλλες λέξεις που έγιναν δημοφιλείς στις Gen Z και Alpha σε TikTok, Snapchat, YouTube και ίσως Reels. Tα άλλα social media συνήθως δεν υπάρχουν για αυτά τα πιτσιρίκια που ενσωματώνουν στη γλωσσική εξέλιξη την ταυτότητα τους.

Άλλοι νέοι όροι που φιγουράρουν στη λίστα του Κόλινς είναι τα «yapping» -αναφέρεται σε μακροσκελείς συζητήσεις για ασήμαντα θέματα, είναι η ανώφελη φλυαρία-, «supermajority» -χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα μιας εκλογικής συντριβής-, «lookmaxxing» -η υπερβολική προσπάθεια να είσαι αρεστός και ελκυστικός-, «romantasy» -υβρίδιο των λέξεων «romance» και «fantasy» που αποτελεί άτυπα ένα νέο λογοτεχνικό είδος- και η αγαπημένη της Gen A λέξη «brainrot» -αναφέρεται στο εγκεφαλικό μούδιασμα μετά από ανελέητο doom scrolling στο TikTok. Kαι βέβαια το «Delulu».

Ο αργκό όρος «delulu» προέρχεται από τον όρο «delusional» (παραληρηματικός) και ήταν και ο μεγάλος αντίπαλος του «brat».

To «delulu» περιγράφει κάποιον που έχει μη ρεαλιστικές ή υπερβολικά ιδεαλιστικές πεποιθήσεις ή φαντασιώσεις και συνήθως χρησιμοποιείται για να επικρίνει ή να χλευάσει άτομα που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή αντιλήψεις.

Όταν κάποιος είναι «delulu» έχει πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα, όταν κάποιος είναι «brat» δεν ενδιαφέρεται για το τι λένε οι άλλοι, όταν το Κόλινς ανακοινώσει τη λέξη της χρονιάς του 2025 όλα αυτά θα είναι παρελθόν.

Thank you next και μπόνους αυτό: