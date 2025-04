«Κοινωνιοπαθής όποιος δισεκατομμυριούχος δεν μπορεί να ζήσει με $999 εκατ.»: Η κληρονόμος των Ντίσνεϊ για τον παράλογο πλούτο

Η Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ, η 65χρονη κληρονόμος — εγγονή του Ρόι Ο. Ντίσνεϊ, ο οποίος συνίδρυσε την Walt Disney Co. με τον αδελφό του, Γουόλτ Ντίσνεϊ, το 1923 — εκφράζει τις ανησυχίες της, ξεκινώντας από το πώς ο πλούτος επηρεάζει τη δημοκρατία στην Αμερική, εν μέρει εξαιτίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τον CEO της Tesla, Έλον Μασκ.

«Πιστεύω ότι κάθε δισεκατομμυριούχος που δεν μπορεί να ζήσει με 999 εκατομμύρια δολάρια είναι κοινωνιοπαθής», δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 7 Απριλίου.

«Όταν έχεις πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια βγάζεις χρήματα τόσο γρήγορα που είναι σχεδόν αδύνατο να τα ξεφορτωθείς» πρόσθεσε.

«Έτσι, απλώς καθισμένος με τα χέρια σταυρωμένα, γίνεσαι περισσότερο δισεκατομμυριούχος μέχρι να γίνεις διπλά δισεκατομμυριούχος. Είναι μια παράξενη ζωή όταν έχεις αντικειμενικά περισσότερα χρήματα από όσα μπορεί να ξοδέψει ένας άνθρωπος» είπε η μητέρα τεσσάρων παιδιών και κληρονόμος της δυναστείας των Ντίσνεϊ.

