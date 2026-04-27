Ευχάριστα νέα: ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ αρραβωνιάστηκαν.

Μια πηγή επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι ο Στάιλς και η Κράβιτζ έχουν μοιραστεί την είδηση του αρραβώνα τους με «τον στενό τους κύκλο» και ότι η ηθοποιός έχει δείξει το δαχτυλίδι της στους φίλους της.

Το ζευγάρι πυροδότησε φήμες για αρραβώνα, αφού η Κράβιτζ εντοπίστηκε να φοράει ένα δαχτυλίδι αρραβώνων, ενώ φιλούσε τον τραγουδιστή στο Λονδίνο, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Sun στις 21 Απριλίου.

Τι γνωρίζουμε για το ζευγάρι

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Αύγουστο του 2025, όταν εντοπίστηκαν να περπατούν αγκαζέ στη Ρώμη.

Εκείνη την εποχή, μια πηγή αποκάλυψε στο People ότι ο πρώην τραγουδιστής των One Direction «περνούσε χρόνο με την Κράβιτζ ενώ αυτή βρισκόταν σε περιοδεία για την προώθηση της ταινίας της [Caught Stealing]».

«Ο Χάρι έχει περάσει πολύ χρόνο στη Ρώμη φέτος. Η Ζόι τον έχει επισκεφτεί αρκετές φορές από τα τέλη του καλοκαιριού», ανέφερε η πηγή.

Τον Φεβρουάριο, μια πηγή ανέφερε στο People ότι η Ζόι Κράβιτζ σχεδιάζει να συνοδεύσει τον Χάρι Στάιλς στην επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του «Together, Together», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο και να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, «όταν θα είναι εφικτό».

Η περιοδεία, η οποία θα τον οδηγήσει σε πολλές πόλεις για παρατεταμένες διαμονές, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προώθησης του στούντιο άλμπουμ του, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally».

«Και οι δύο είναι πολυάσχολοι και τα προγράμματα τους δεν συμπίπτουν πάντα», δήλωσε μια ανώνυμη πηγή στο People.

«Φαίνονται πολύ σοβαροί και επικεντρωμένοι στο να δίνουν προτεραιότητα στο να παιρνούν χρόνο μαζί. Φαίνεται επίσης ότι έχουν δημιουργήσει μια κοινή ζωή που απολαμβάνουν και οι δύο», πρόσθεσε μια άλη.

Άτομα που βρίσκονται κοντά στο ζευγάρι έχουν επίσης μοιραστεί στο παρελθόν θετικές εντυπώσεις για τη σχέση τους, σύμφωνα με το People.

*Με πληροφορίες από: People