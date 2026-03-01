Ο Χάρι Στάιλς φέρνει ντίσκο διάθεση στα BRIT Awards

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια, ο Χάρι Στάιλς εμφανίστηκε στα BRIT Awards για να παρουσιάζει ζωντανά το νέο του single «Aperture».

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στην έναρξη την τελετή απονομής των βραβείων με τον παρουσιαστή των BRIT, Τζακ Γουάιτχολ, σε ένα κουρείο, να διαβάζει στο κινητό του ότι ο Στάιλς θα έκανε ένα διάλειμμα από τη μουσική το 2023.

Όπως περιγράφουν με γλαφυρό τρόπο σε άρθρο τους στο Variety οι δημοσιογράφοι Έλις Σέιφερ και Στίβεν Τζ. Χόροβιτς, ακολούθησε ένα βίντεο με τον παρουσιαστή να αναπολεί διάφορες εκδοχές που έχει υιοθετήσει κατά καιρούς ο Χάρι Στάιλς— νομίζοντας ότι τον συνάντησε τυχαία ενώ έκανε τζόκινγκ, αγκαλιάζοντας το κέρινο ομοίωμα του στο Madame Tussauds — πριν τελικά φτάσει στα BRIT Awards εγκαίρως για την εμφάνιση του μουσικού καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια, ο Σταίλς παρουσίασε το νέο του single «Aperture» πλαισιωμένος από δεκάδες χορευτές που φορούσαν μαύρα γυαλιά ηλίου και crop top. Ο τραγουδιστής ηγήθηκε της χορογραφίας πριν κατεβεί από τη σκηνή για να ενωθεί με την μπάντα του. Οι χορευτές του τον συνάντησαν στη μέση της αίθουσας για το φινάλε, δημιουργώντας έναν κύκλο γύρω του και κουνώντας τα χέρια τους συγχρονισμένα.

Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Χάρι Στάιλς, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

«Together, Together»

Το πρώτο single, «Aperture», κυκλοφόρησε στις 22 Ιανουαρίου και έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100. Ο Στάιλς έχει υποσχεθεί ότι ο πρωταγωνιστής του νέου του δίσκου θα είναι ένα συνθεσάιζερ, με έμπνευση από το αμερικάνικο πανκ συγκρότημα με έδρα το Μπρούκλιν LCD Soundsystem και την περίοδο που έζησε στο Βερολίνο.

Μετά την παρουσίαση του άλμπουμ στο Co-op Live του Μάντσεστερ στις 6 Μαρτίου, ο Χάρι Στάιλς ξεκινά μια παγκόσμια περιοδεία (η οποία φαίνεται να απευθύνονται μονάχα σε πλούσιους, γεγονός που απογοήτευσε ιδιαιτέρως) με συναυλίες σε επτά πόλεις.

Με τίτλο «Together, Together», η περιοδεία ξεκινά στις 16 Μαΐου με 10 συναυλίες στο Άμστερνταμ και περιλαμβάνει 12 βραδιές στο Λονδίνο, τέσσερις συναυλίες στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έξι βραδιές στην Πόλη του Μεξικού, 30 συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, τρεις βραδιές στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και δύο στο Σίδνεϊ.

Παράλληλα, οι bookmakers τον έχουν προτείνει ως πιθανό headliner του Glastonbury 2027, μετά από ένα διάλειμμα ενός έτους που θα κάνει το φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι, ενώ είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί ως παρουσιαστής και μουσικός καλεσμένος στο «Saturday Night Live» στις 14 Μαρτίου.

*Με πληροφορίες από: Variety