Νέο άλμπουμ, παγκόσμια περιοδεία και ένα superhit single – Ο Χάρι Στάιλς επέστρεψε με άγριες διαθέσεις

Φήμες για την επιστροφή του στα μουσικά δρώμεενα ακούγονταν από τις αρχές του 2025, αλλά χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθούν. Ο Χάρι Στάιλς έδειχνε αυτό το διάστημα να απολαμβάνει τον ελεύθερό χρόνο του – άλλωστε οι εμφανίσεις του στον Τύπο ήταν πότε για τις σχέσεις του, τον Λίαμ Πέιν ή την undercover εμφάνισή του στον Πάπα.

Τελικά μετά από τέσσερα χρόνια «σιωπής» αποφάσισε πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή – μια στιγμή που φαίνεται ότι έστηνε εδώ και καιρό. Και μέσα σε λίγες ημέρες ο 31χρονος pop star κατάφερε να πετύχει όλα αυτά που περίμεναν οι fans του από το 2022 και την κυκλοφορία του Harry’s House.

Harry Styles Talks Playful Album Title, New Single ‘Aperture’, & Popping Up at the Pope’s Reveal: ‘It Was Wild’https://t.co/IJVcyZtEeX — billboard (@billboard) January 23, 2026

Επιστροφή και κορυφή

Ο Χάρι Στάιλς δεν ανακοίνωσε απλά την επιστροφή του. Το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Το πρώτο του single, με τίτλο Aperture είναι ήδη superhit, καταφέρνοντας να φτάσει στην κορυφή του iTunes Top Songs chart με χαρακτηριστική ευκολία.

Μάλιστα, το video clip του Aperture μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ξεπέρασε τις 5.7 εκατ. προβολές στο YouTube – και κάθε λεπτό που περνάει «γράφει» νούμερα.

Επιστροφή και νέο άλμπουμ

Η αρχή, βέβαια, είχε γίνει στα μέσα του Ιανουαρίου. Τότε ο Χάρι Στάιλς είχε κάνει γνωστό, με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έρχεται ο νέος του δίσκος με τίτλο Kiss All The Time. Disco, Occupationally.

Το 4ο στούντιο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου, θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Kid Harpoon.

Επιστροφή και παγκόσμια περιοδεία

Κερασάκι στην τούρτα; Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει και στον… δρόμο, με μια παγκόσμια περιοδεία 50 συναυλιών για να προωθήσει το Kiss All The Time. Disco, Occupationally.

Η περιοδεία «Together, Together» θα πραγματοποιηθεί σε επτά πόλεις από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνει 30 συναυλίες στη Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Harry Styles Announces 2026 Tour Dates https://t.co/3hIcU6CFfu — Variety (@Variety) January 22, 2026

Συναυλίες έχουν επίσης προγραμματιστεί στο Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο, την Πόλη του Μεξικού, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Έσοδα από την περιοδεία θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Choose Love, με την οποία ο τραγουδιστής, πρώην μέλος των One Direction συνεργάζεται εδώ και μια δεκαετία.