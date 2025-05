«Δεν ήξερε ο Πάπας ότι χαιρετούσε τον Χάρι Στάιλς»: Ο σταρ πήγε στην εκλογή με καπέλο «Techno is My Boyfriend»

O Χάρι Στάιλς εντοπίστηκε από θαυμαστές του στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό την Πέμπτη 8 Μαΐου, όταν ο Πάπας Λέων XIV εξελέγη διάδοχος του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου, σύμφωνα με το People. Ο Πάπας Φραγκίσκος άφησε την τελευταία του πνοή τον Απρίλιο, σε ηλικία 88 ετών.

HARRY STYLES WAS AT THE VATICAN WAITING FOR THE RESULT OF THE NEW POPE pic.twitter.com/wjoJrP5y7V

— sue ⭐ (@hsgaaay) May 8, 2025